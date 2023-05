Donald Trump reconnu coupable d’abus sexuels lors d’un procès civil: rapport

Un jury américain a déclaré mardi Donald Trump responsable d’avoir abusé sexuellement et diffamé une ancienne chroniqueuse de magazine américaine et a ordonné à l’ex-président de lui verser 5 millions de dollars de dommages et intérêts.

Les neuf jurés ont rejeté l’accusation de viol d’E. Jean Carroll mais ont confirmé ses autres plaintes dans le procès civil étroitement surveillé après moins de trois heures de délibérations.

Le verdict dans le procès est la première fois que Trump fait face à des conséquences juridiques sur des allégations d’inconduite sexuelle remontant à des décennies et impliquant une douzaine de femmes.

Carroll, 79 ans, a poursuivi Trump l’année dernière, alléguant qu’il l’avait violée dans le vestiaire du magasin de luxe Bergdorf Goodman sur la Cinquième Avenue à Manhattan en 1996.

L’ancienne chroniqueuse du magazine Elle a également affirmé que Trump l’avait diffamée lorsqu’il l’avait qualifiée de « complètement con » après avoir rendu publique l’allégation en 2019.

Trump, la favorite de 76 ans pour l’investiture républicaine à l’élection présidentielle de l’année prochaine, a qualifié son cas de « canular » et de « mensonge ».

Carroll a déclaré au procès civil de deux semaines que l’agression présumée l’avait laissée « honteuse » et incapable d’avoir des relations amoureuses.

Elle a dit qu’il lui avait fallu plus de 20 ans pour devenir publique parce qu’elle était « effrayée » par Trump.

Ses avocats ont appelé à la barre des témoins deux autres femmes qui ont témoigné que Trump les avait agressées sexuellement il y a des décennies.

L’ancienne femme d’affaires Jessica Leeds a déclaré au tribunal fédéral de Manhattan que Trump l’avait tripotée dans la section classe affaires d’un vol aux États-Unis dans les années 1970.

La journaliste Natasha Stoynoff a déclaré que Trump l’avait embrassée sans son consentement lors d’une interview dans son domaine de Mar-a-Lago en 2005.

Une douzaine de femmes ont accusé Trump d’inconduite sexuelle avant les élections de 2016 qui l’ont envoyé à la Maison Blanche.

Il a nié toutes les allégations et n’a jamais été poursuivi pour aucune d’entre elles. Aucune affaire pénale ne peut découler du procès de Carroll.

– Affaire de star du porno –

Trump n’a pas témoigné pendant la procédure, et son équipe de défense n’a appelé aucun témoin.

Une vidéo d’une déposition sous serment qu’il a faite en octobre a été diffusée au jury. Dans ce document, Trump a qualifié Carroll de « menteur » et de « personne vraiment malade ».

Ses avocats ont fait valoir que Carroll avait inventé l’allégation « pour de l’argent, pour des raisons politiques et pour le statut ».

Elle a intenté une action en justice en vertu d’une loi de New York qui accordait aux victimes d’agressions sexuelles un délai d’un an pour poursuivre leurs agresseurs présumés des décennies après que les agressions aient pu se produire.

Le jury a été chargé de décider si les avocats de Carroll ont prouvé son cas par une prépondérance de la preuve, un fardeau moins lourd que les procès criminels qui exigent une preuve hors de tout doute raisonnable.

L’affaire était l’une des nombreuses contestations judiciaires auxquelles Trump était confronté et qui menaçaient de compliquer sa tentative de reconquérir la présidence.

Le mois dernier, il a plaidé non coupable dans une affaire pénale liée à un paiement silencieux effectué à une star du porno juste avant le vote de 2016.

Trump fait également l’objet d’une enquête sur ses efforts pour annuler sa défaite électorale de 2020 dans l’État du sud de la Géorgie, sa prétendue mauvaise gestion de documents classifiés pris à la Maison Blanche et son implication dans la prise d’assaut du Capitole américain par ses partisans le 6 janvier 2021. .

