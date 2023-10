Donald Trump reçoit de bonnes nouvelles de la Cour suprême

La Cour suprême des États-Unis a rejeté lundi une affaire contestant l’éligibilité de l’ancien président Donald Trump à se présenter à la Maison Blanche en 2024.

L’affaire a été portée par John Anthony Castro, conseiller fiscal et candidat de longue date à l’investiture présidentielle républicaine, qui a soutenu que Trump devrait être disqualifié de se présenter en vertu du 14e amendement de la Constitution américaine en raison de son rôle présumé dans le scrutin du 6 janvier 2021. émeute au Capitole américain. Castro a cité une disposition de l’amendement datant de la guerre civile qui stipule que les responsables américains ne peuvent pas exercer leurs fonctions s’ils « se sont engagés dans une insurrection ou une rébellion » ou ont « apporté une aide » aux insurgés.

En août, le ministère de la Justice (DOJ) a inculpé Trump de quatre chefs d’accusation dans le cadre de son enquête sur les émeutes du 6 janvier. Il s’agissait d’un complot visant à frauder les États-Unis ; complot visant à entraver une procédure officielle ; entrave et tentative d’entrave à une procédure officielle ; et complot contre les droits. Cependant, il n’a pas été inculpé pour des accusations liées à l’insurrection. Lors de sa mise en accusation, l’ancien président a plaidé non coupable des chefs d’accusation qui lui étaient reprochés.

L’ancien président Donald Trump s’exprime lors d’un rassemblement électoral le 27 septembre dans le canton de Clinton, dans le Michigan. La Cour suprême des États-Unis a déclaré lundi qu’elle n’examinerait pas une affaire contestant l’éligibilité de Trump à se présenter à la présidence en 2024.

Photo de Scott Olson/Getty Images



Castro avait demandé à la Haute Cour d’entendre son appel après qu’un tribunal inférieur ait estimé en juin que son affaire manquait de fondement juridique, mais les juges de la Cour suprême ont annoncé que l’affaire avait été rejetée sans aucun commentaire ni vote enregistré.

Semaine d’actualités a contacté Castro via son site Web de campagne pour commenter.

Dans son procès, Castro a déclaré que Trump avait fourni « de l’aide ou du réconfort » aux insurgés en exprimant sa sympathie pour ceux qui ont participé à l’émeute du 6 janvier et en disant qu’il envisagerait d’accorder une grâce présidentielle aux personnes reconnues coupables de crimes liés à l’insurrection s’il le faisait. réélu.

« Un candidat à la primaire a qualité pour agir en justice pour contester l’éligibilité d’un autre candidat à la primaire pour préjudice concurrentiel sous la forme d’une diminution des voix et/ou d’une collecte de fonds si le candidat à la primaire estime que l’autre candidat à la primaire n’est pas éligible à occuper une fonction publique. et pour empêcher des actions incompatibles avec la Constitution américaine », a écrit Castro dans sa requête à la Cour.

Semaine d’actualités a également contacté un représentant de Trump par courrier électronique pour obtenir ses commentaires.

Ilya Shapiro, chercheur principal et directeur des études constitutionnelles au Manhattan Institute, a indiqué qu’il s’attendait à ce que la Cour suprême rejette le cas de Castro.

« Castro est un taon peu sérieux, il n’est donc pas surprenant que la Cour n’ait pas pris en charge son cas », a déclaré Shapiro. Semaine d’actualités dans un e-mail lundi. « La Cour ne prendra en considération qu’une de ces affaires si un tribunal de circuit confirme ou laisse en suspens une décision d’un tribunal de district rejetant Trump d’un scrutin quelque part. »

Le procès de Castro n’est pas la seule tentative d’utiliser le 14e amendement comme argument contre l’éligibilité de Trump. Vendredi, le groupe libéral Free Speech For People (FSFP) a déposé une pétition dans le Michigan citant l’amendement dans le but de disqualifier Trump. Le groupe a utilisé le même argument dans une plainte déposée quelques semaines plus tôt au Minnesota.

Début septembre, le groupe non partisan Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) a également déposé une contestation judiciaire affirmant que la disposition sur l’insurrection du 14e amendement devrait empêcher Trump de se présenter au scrutin présidentiel au Colorado s’il remporte l’investiture du GOP pour 2024. .

« Si le tissu même de notre démocratie doit tenir, nous devons garantir que la Constitution soit appliquée et que les mêmes personnes qui ont attaqué notre système démocratique n’en soient pas responsables », a déclaré le président de CREW, Noah Bookbinder, dans un communiqué annonçant le défi du Colorado. . « Nous ne présentons pas cette affaire pour faire valoir un point, nous la présentons parce qu’elle est nécessaire pour défendre notre république aujourd’hui et à l’avenir. »

Trump s’en est récemment pris à ceux qui prétendaient que le 14e amendement l’empêchait de reprendre la présidence.

« Presque tous les juristes ont exprimé leur opinion selon laquelle le 14e amendement n’a aucune base juridique ni aucune valeur par rapport à l’élection présidentielle de 2024 », a-t-il écrit dans un communiqué. Article du 4 septembre sur Truth Social, sa plateforme de médias sociaux. « C’est juste un autre « truc » utilisé par les communistes de gauche radicale, les marxistes et les fascistes, pour voler une fois de plus une élection que leur candidat, le pire, le plus incompétent et le plus corrompu président de l’histoire des États-Unis, est incapable de remporter une élection. Élections libres et équitables. »