Donald Trump recevra l’ordre de témoigner sur les émeutes meurtrières du Capitole américain après le vote du comité du 6 janvier | Nouvelles américaines

Le panel du Congrès chargé d’enquêter sur l’attaque meurtrière contre le Capitole américain l’année dernière a voté l’assignation à comparaître de Donald Trump.

C’était un vote unanime et l’ancien président va maintenant être contraint de témoigner devant la commission sur les événements du 6 janvier 2021 qui ont fait cinq morts et plus de 140 policiers blessés.

Le comité a déclaré qu’il était « tenu de répondre de ses actes ».

Lire la suite: L’assignation à comparaître de Donald Trump a fait la une des journaux – mais une nouvelle vidéo des émeutes du Capitole a captivé le public

Jusqu’à présent, il a fait valoir lors de ses auditions que M. Trump était directement impliqué dans la tentative d’annuler le résultat des élections américaines de 2020 après avoir incité ses partisans le jour même à prendre d’assaut le bâtiment du Capitole – le siège du pouvoir américain à Washington DC.

Il nie les accusations et sur Truth Social a décrit le comité comme “un effondrement total”.

Image:

La police a été forcée d’utiliser des gaz lacrymogènes pendant les émeutes, qui ont stupéfié l’Amérique – et le monde



Le panel ne peut porter plainte contre Monsieur Trumpmais il peut décider de saisir le ministère de la Justice au pénal, si les membres le souhaitent.

Sa série d’audiences, qui a débuté en juin de cette année, a tenté d’établir son implication exacte.

Jeudi, il a été dit que M. Trump avait orchestré un plan en plusieurs parties pour annuler le résultat des élections et s’était comporté d’une manière qui était une “trahison stupéfiante de son serment”.

Le vote a eu lieu alors que de nouvelles images extraordinaires ont émergé des législateurs républicains et démocrates blottis dans un endroit sûr du bâtiment du Capitole alors que l’émeute se déroulait autour d’eux.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:54

“C’est horrible”: Pelosi lors d’une émeute au Capitole



La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, est vue dans la vidéo disant au groupe: “Il doit y avoir un moyen de maintenir le sentiment qu’il y a une certaine sécurité, une certaine confiance, que le gouvernement peut fonctionner … et que vous pouvez élire le président des États-Unis.

“Nous devons arriver à terminer la procédure.”

Elle est alors stupéfaite lorsqu’un assistant lui répond : “Apparemment, tout le monde sur le sol met son masque à gaz lacrymogène pour se préparer à une brèche.”

À l’assaut du Capitole : comment quatre heures de chaos se sont déroulées à Washington

Le matin du 6 janvier, des milliers de partisans de Trump – inspirés par un discours incendiaire qu’il venait de prononcer près de la Maison Blanche dans lequel il répétait qu’il s’était vu refuser un second mandat en raison d’une fraude électorale – ont marché vers le Capitole.

Il était en session à l’époque, supervisant la certification par le Congrès de Joe Bidenvictoire de l’élection présidentielle.

Image:

Image: Presse associée



Un groupe important, comprenant des membres armés de groupes d’extrême droite comme les Proud Boys, les Oath Keepers et QAnon, a franchi des barrières aux entrées piétonnes du terrain du bâtiment. Plusieurs sont également entrés dans le bâtiment du Capitole après qu’une foule a brisé des fenêtres et forcé des portes ouvertes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:47

L’audience a été informée que l’ancien président Trump avait refusé d’appeler la foule





Démystifié

Après avoir perdu le vote électoral du 3 novembre 2020 au profit de son adversaire démocrate, M. Trump a commencé à insister sur le fait que la compétition avait été “truquée”, ce qui a incité ses adversaires à revendiquer un complot contre lui.

Ses accusations de fraude électorale ont été continuellement démystifiées par les autorités électorales.

L’ancien président, un républicain, a jusqu’à présent refusé de comparaître devant la commission, composée de sept démocrates et de deux républicains.

Il peut rejeter l’assignation, bien qu’il soit légalement tenu d’y répondre positivement.

Steve Bannon, son ancien assistant, a également été assigné à comparaître mais ne s’est pas présenté et a depuis été reconnu coupable d’outrage au congrès pour le faire. Il sera condamné plus tard ce mois-ci et pourrait être emprisonné jusqu’à deux ans.

Image:

Steve Bannon (R) avec Trump et son gendre Jared Kushner à la Maison Blanche



Des centaines de témoins ont été interrogés par le panel et plus de 50 cités à comparaître.

Plus de 900 personnes ont été inculpées d’infractions liées à l’insurrection du 6 janvier.

M. Trump a juré de leur pardonner s’il remportait un second mandat en tant que président, bien qu’il n’ait pas encore officiellement annoncé qu’il se présentait pour sa réélection.

Plus tôt jeudi, la Cour suprême des États-Unis a rejeté la demande de M. Trump d’intervenir dans la bataille juridique concernant la perquisition du FBI dans son domaine en Floride.

Il avait demandé aux juges d’annuler une décision d’un tribunal inférieur et de permettre à un arbitre indépendant d’examiner les quelque 100 documents avec des marques classifiées qui ont été saisis lors de la perquisition du 8 août à Mar-a-Lago, mais sa demande a été rejetée.