Donald Trump rassemble samedi dans l’Ohio un retour aux événements de style campagne

WASHINGTON – L’ancien président Donald Trump se rendra samedi dans l’Ohio pour son premier rassemblement de style campagne depuis son départ de la Maison Blanche, un événement qui pourrait indiquer à quel point il sera engagé lors des élections au Congrès de l’année prochaine et peut-être offrir des indices pour savoir s’il envisage une autre candidature présidentielle en 2024.

L’événement de Trump au parc des expositions du comté de Lorain à Wellington, à environ une demi-heure au sud-ouest de Cleveland, marquera son retour au genre de rassemblements de masse qui ont alimenté ses campagnes à la Maison Blanche. Depuis qu’il a quitté ses fonctions en janvier, les apparitions publiques de Trump se sont limitées à une poignée de discours devant des groupes conservateurs et républicains.

Banni de Twitter, Facebook et autres plateformes de réseaux sociaux qu’il utilisait pour communiquer avec ses partisans, Trump semble impatient de remonter sur scène.

« De grandes foules dans le Grand État de l’Ohio ce week-end pour le rassemblement de Trump », a prédit Trump dans une déclaration publiée par un comité d’action politique appelé Save America PAC.

— À samedi soir, dit-il. « FAIRE ENCORE GRANDIR L’AMÉRIQUE, ENCORE! »

Save America a déclaré que le rassemblement de Trump dans l’Ohio sera la première de nombreuses apparitions en faveur de candidats et de causes qui font avancer son programme et les réalisations de son administration. Un deuxième rassemblement est déjà prévu le 3 juillet à Sarasota, en Floride.

Les analystes politiques ont déclaré que les événements donneraient à Trump une plate-forme pour se réaffirmer en tant que chef du Parti républicain, promouvoir ses théories du complot sur les élections de novembre dernier – et tout aussi important pour Trump et son ego meurtri – régler de vieux comptes.

« Ce n’est que le coup d’envoi de la tournée des griefs de Donald Trump », a déclaré David Cohen, professeur de sciences politiques à l’Université d’Akron.

Trump a perdu la présidence face à Joe Biden en novembre dernier, mais il a emporté l’Ohio de huit points de pourcentage. Le rassemblement de samedi sera son premier voyage de retour dans l’État de Buckeye depuis les élections.

Le politologue Justin Buchler ne voit aucune pertinence particulière au fait que le premier rassemblement post-électoral de Trump se déroulera dans l’Ohio, qui est historiquement un État swing dans les élections présidentielles.

Ce qui est plus important, du moins pour Trump, c’est qu’il sera dans le comté de Lorain, qu’il a remporté de trois points de pourcentage en novembre dernier et où il est susceptible d’être entouré de personnes qui lui sont fidèles.

« Il ne fait pas campagne en dehors de sa zone de confort », a déclaré Buchler, professeur agrégé de sciences politiques à la Case Western Reserve University de Cleveland. « Il ne se rendra pas dans des zones où il sera entouré d’une foule hostile. Il va aller dans des endroits où il peut être entouré de personnes qui sont ses fidèles fidèles. »

Suite:Sondage : un quart des Américains déclare que Donald Trump est le « vrai président » des États-Unis

Trump devrait également utiliser son apparence pour railler le représentant Anthony Gonzalez, un membre du Congrès du nord-est de l’Ohio qui était l’un des 10 républicains qui ont voté pour le destituer pour avoir incité à l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain, qui a fait cinq morts.

Le conseil d’administration du Parti républicain de l’Ohio a voté en mai pour censurer Gonzalez et l’a appelé à démissionner. Quelques semaines plus tôt, Trump a riposté à Gonzalez en apportant son soutien à Max Miller, qui se présente contre Gonzalez lors de la primaire du GOP de l’année prochaine. Miller a travaillé pour Trump pendant la campagne électorale et à la Maison Blanche.

Gonzalez, qui représente le 16e district du Congrès de l’Ohio, est « en grande difficulté » politiquement, a déclaré Cohen.

« Son vote pour la destitution – même s’il a été extrêmement courageux et sans tenir compte de la politique – l’a blessé avec sa propre base politique », a déclaré Cohen. « Et cela pourrait lui coûter son siège. »

Le rassemblement de Trump lui donne une chance de renforcer la candidature de Miller et de rappeler aux électeurs ce qu’il considère comme une trahison par Gonzalez et d’autres républicains qui ont voté pour le destituer, comme la représentante Liz Cheney du Wyoming.

Suite:Giuliani suspendu de l’exercice du droit à New York pour de fausses allégations faites en travaillant pour Trump

Et puis il y a Biden.

Trump a utilisé son discours à la Conférence d’action politique conservatrice à Orlando, en Floride, en février pour attaquer son successeur, répéter des affirmations infondées concernant sa défaite électorale contre Biden et laisser entendre à plusieurs reprises qu’il pourrait se présenter à nouveau à la Maison Blanche en 2024.

Les analystes s’attendent à une nouvelle performance dans l’Ohio.

« Ce sera son plus grand succès de griefs », a déclaré Cohen. « En tête de liste, bien sûr, va perpétrer » le grand mensonge « et parler de la façon dont les élections de 2020 ont été volées par les démocrates et qu’il devrait toujours être président. »

Le rassemblement de l’Ohio survient quatre jours seulement avant que Trump ne se rende à la frontière américano-mexicaine le 30 juin avec le gouverneur du Texas, Greg Abbott. Trump a attaqué à plusieurs reprises Biden et ses politiques frontalières et devrait le faire à nouveau dans l’Ohio.

Bien qu’il ne soit plus en fonction et qu’il ne soit pas candidat à une fonction publique – du moins pas officiellement – ​​le rassemblement de Trump fait partie d’une stratégie globale pour le garder aux yeux du public, a déclaré Cohen.

« Il ne s’en va pas, dit-il. « Il ne quitte pas la scène politique.

Michael Collins couvre la Maison Blanche. Suivez-le sur Twitter @mcollinsNEWS.

Suite:Mike Pence hué, appelé traître lors d’une conférence chrétienne conservatrice

Suite:« Pas de regrets »: les évangéliques et d’autres chefs religieux soutiennent toujours Trump après l’attaque meurtrière du Capitole américain