Donald Trump rassemble samedi dans l’Ohio un retour aux événements de style campagne

L’ancien président Donald Trump est revenu en mode campagne avec vengeance samedi soir, jurant lors d’un rassemblement dans l’Ohio que les républicains reprendraient le Congrès, déplorant sa défaite aux élections de novembre dernier et ripostant contre un membre du Congrès du GOP qui a voté pour le destituer.

Qualifiant l’événement de « tout premier rassemblement des élections de 2022 », Trump a prédit que les élections de l’année prochaine entraîneraient des « majorités républicaines géantes » dans les deux chambres du Congrès.

« Nous allons reprendre la Chambre et nous allons reprendre le Sénat », a-t-il promis à la foule au parc des expositions du comté de Lorain à Wellington, à environ une demi-heure au sud-ouest de Cleveland.

« Nous n’avons pas le choix », a-t-il ajouté.

L’événement a marqué le retour de Trump au genre de rassemblements de masse qui ont alimenté ses campagnes à la Maison Blanche. Depuis qu’il a quitté ses fonctions en janvier, les apparitions publiques de Trump se sont limitées à une poignée de discours devant des groupes conservateurs et républicains.

Le comité d’action politique de Trump, le Save America PAC, a déclaré que le rassemblement de l’Ohio serait la première de nombreuses apparitions en faveur de candidats et de causes qui font avancer son programme et les réalisations de son administration. Un deuxième rassemblement est déjà prévu le 3 juillet à Sarasota, en Floride.

Les analystes politiques ont déclaré que les événements sont conçus pour donner à Trump une plate-forme pour se réaffirmer en tant que chef du Parti républicain, promouvoir ses théories du complot sur les élections de novembre dernier – et tout aussi important pour Trump et son ego meurtri – régler de vieux comptes.

« Ce n’est que le coup d’envoi de la tournée des griefs de Donald Trump », a déclaré David Cohen, professeur de sciences politiques à l’Université d’Akron.

Trump, cependant, a insisté sur le fait qu’il n’essayait pas de saper la démocratie. « Je suis celui qui essaie de sauver la démocratie américaine », a-t-il déclaré.

Banni de Twitter, Facebook et d’autres plateformes de médias sociaux qu’il utilisait pour communiquer avec ses partisans, Trump s’est délecté de l’enthousiasme de la foule bruyante, estimée à des milliers.

« Est-ce qu’on passe un bon moment ? » a demandé Trump.

La foule a rugi juste au bon moment.

Dans le ton et le style, l’événement rappelait les rassemblements organisés par Trump à travers le pays lors de ses deux campagnes pour la Maison Blanche. Il est monté sur scène alors qu’un haut-parleur lançait « God Bless the USA » de Lee Greenwood – un favori de sa liste de lecture lors de la campagne de l’année dernière – et lançait des chapeaux rouges « Make America Great Again » dans la foule.

Dans ses remarques de 91 minutes, Trump s’en est pris à des ennemis démocrates comme Hillary Clinton et Nancy Pelosi, a ridiculisé les médias des « fausses nouvelles » et a lancé des accusations infondées au sujet de sa défaite contre Joe Biden lors de l’élection présidentielle de novembre dernier. Trump a déclaré qu’il avait « honte » que la Cour suprême des États-Unis n’ait pas soutenu ses allégations non étayées de fraude électorale.

Bien qu’il n’ait fait aucune annonce sur ses propres plans, Trump a laissé entendre qu’il pourrait faire une autre course pour la Maison Blanche en 2024. Affirmant à tort qu’il a déjà remporté la présidence à deux reprises, il a proclamé, « il est possible que nous devions le gagner un troisième fois. »

Bien que Trump ait perdu la présidence au profit de Biden en novembre dernier, il a emporté l’Ohio de huit points de pourcentage. Mais le politologue Justin Buchler n’a vu aucune pertinence particulière au fait que Trump ait choisi l’Ohio – historiquement un État swing lors des élections présidentielles – comme site de son premier rassemblement depuis son départ de la Maison Blanche.

Ce qui était plus important, du moins pour Trump, c’est qu’il est apparu dans le comté de Lorain, qu’il a remporté de trois points de pourcentage en novembre dernier et où il était entouré de personnes qui lui sont fidèles.

« Il ne fait pas campagne en dehors de sa zone de confort », a déclaré Buchler, professeur agrégé de sciences politiques à la Case Western Reserve University de Cleveland. « Il ne se rendra pas dans des zones où il sera entouré d’une foule hostile. Il va aller dans des endroits où il peut être entouré de personnes qui sont ses fidèles fidèles. »

Les supporters ont commencé à arriver au parc des expositions du comté de Lorain tôt samedi après-midi, arborant des drapeaux américains et vendant des t-shirts qui disaient: « Trump a gagné ». Une bande de couverture a hurlé à travers le parc alors que les gens faisaient la queue devant des camions de nourriture et buvaient de l’eau pour conjurer la chaleur.

Leslie Dodd a conduit à Wellington de Canonsburg, Pennsylvanie, avec son fils pour assister au rassemblement. Elle a dit qu’elle espérait entendre de bonnes nouvelles de Trump et pensait que le GOP devrait suivre son exemple alors que les candidats se préparent pour les élections de 2022 et 2024.

« En ce qui me concerne, il est toujours mon président », a déclaré Dodd.

Edward X. Young de Brick Township, New Jersey, un acteur, réalisateur et maquilleur de films d’horreur de 61 ans, a conduit de chez lui vendredi soir et est arrivé sur le site du comté de Lorain 11 heures plus tard.

« C’est mon 51e rassemblement Trump », a déclaré Young. Le dernier auquel il a dit avoir assisté était le rassemblement du 6 janvier à Washington, où des gens ont fait irruption dans le Capitole des États-Unis. Young a dit qu’il n’était pas allé au Capitole.

«Je suis très excité à propos de celui-ci. C’est le retour », a déclaré Young, qui a comparé l’atmosphère à un concert de rock ‘n’ roll.

Sandra Price, 57 ans, de Walled Lake, Michigan, espérait que Trump dirait qu’il n’a pas abandonné les élections de 2020.

« Je veux réélire le président », a déclaré Price, qui assistait à son 19e rassemblement Trump.

Price a déclaré qu’elle était en colère contre les membres du GOP qui ne sont pas fidèles aux principes conservateurs. « Les démocrates m’ont poignardé à la poitrine », a-t-elle déclaré. « Les républicains m’ont poignardé dans le dos. »

Trump a utilisé ses remarques non seulement pour attaquer les démocrates, il a également visé des membres de son propre parti, y compris le représentant Anthony Gonzalez, un membre du Congrès du nord-est de l’Ohio qui était l’un des 10 républicains qui ont voté pour le destituer pour avoir incité à l’attaque du 6 janvier contre le Capitole qui a fait cinq morts.

Le conseil d’administration du Parti républicain de l’Ohio a voté en mai pour censurer Gonzalez et l’a appelé à démissionner. Quelques semaines plus tôt, Trump a riposté à Gonzalez en apportant son soutien à Max Miller, qui se présente contre Gonzalez lors de la primaire du GOP de l’année prochaine. Miller a travaillé pour Trump pendant la campagne électorale et à la Maison Blanche, et le rassemblement de samedi a eu lieu en partie pour promouvoir la candidature de Miller.

Miller, qui a rejoint Trump sur scène, a qualifié Gonzalez de « fantassin RINO à guichets fermés » et a déclaré que son vote pour destituer Trump était « une trahison dont il ne pourra jamais se détourner et à laquelle il devrait devoir répondre, jour après jour. après jour. »

Trump a qualifié Gonzalez de « RINO grandiose » et de « braderie, de faux républicain et de honte pour votre État ». Il a salué Miller comme « un de mes collaborateurs de confiance » et a déclaré qu’il avait joué un rôle dans les négociations de l’administration Trump avec la Corée du Nord.

Trump a insisté sur le fait que le vote de destitution de Gonzalez n’est « pas la raison pour laquelle je fais cela ». Mais, a-t-il ajouté, « Je pensais juste que c’était un trait de caractère qui n’était pas si bon. »

Gonzalez, qui représente le 16e district du Congrès de l’Ohio, est « en grande difficulté » politiquement, a déclaré Cohen.

« Son vote pour la destitution – bien qu’extrêmement courageux et sans tenir compte de la politique – l’a blessé avec sa propre base politique », a déclaré Cohen. « Et cela pourrait lui coûter son siège. »

Le rassemblement de Trump dans l’Ohio a eu lieu quatre jours seulement avant sa visite prévue à la frontière américano-mexicaine le 30 juin avec le gouverneur du Texas, Greg Abbott.

Comme il l’a fait dans le passé, Trump attaque à plusieurs reprises les politiques frontalières de Biden lors de ses remarques, arguant que son successeur avait « délibérément et systématiquement » démantelé la sécurité des frontières et autorisé un afflux d’immigrants illégaux dans le pays. Il a affirmé que le vice-président Kamala Harris s’était rendu vendredi à la frontière américano-mexicaine « pour une raison simple : parce que j’ai annoncé que j’y allais ».

Bien qu’il ne soit plus en fonction et qu’il ne soit pas candidat à une fonction publique – du moins pas officiellement – ​​le rassemblement de Trump faisait partie d’une stratégie globale pour le garder aux yeux du public, a déclaré Cohen.

« Il ne s’en va pas, dit-il. « Il ne quitte pas la scène politique.

Le rassemblement de Trump a montré qu’il n’avait pas l’intention de quitter la politique de sitôt.

« Notre mouvement est loin d’être terminé », a-t-il déclaré. « En fait, notre combat ne fait que commencer. »

Michael Collins couvre la Maison Blanche. Suivez-le sur Twitter @mcollinsNEWS.

Contribuant : Haley BeMiller du Columbus Dispatch et James Mackinnon du Akron Beacon Journal.

