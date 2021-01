WASHINGTON – Bientôt l’ex-président Donald Trump a quitté la Maison Blanche tôt mercredi et passera ses dernières minutes en fonction dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride.

« L’honneur d’une vie », a déclaré Trump aux journalistes avant que lui et la première dame Melania Trump montent à bord de l’hélicoptère Marine One soulevé de la pelouse sud de la Maison Blanche à 8h17.

Trump prévoit d’être au club de Palm Beach, qu’il a surnommé la «Maison Blanche d’hiver», lorsque l’horloge sonne à midi, mettant fin à un mandat présidentiel controversé qui s’est terminé par des jours d’isolement après une émeute au Capitole américain et sera couronné par une finale envoi militaire à Joint Base Andrews.

Trump, le premier président depuis plus de 150 ans à sauter l’investiture de son successeur, a prévu de parler à un supporter lors de l’événement de type rallye à Andrews, puis à bord d’Air Force One.

Le départ de Trump est intervenu quelques heures à peine après avoir publié une liste de près de 150 grâces et commutations et le lendemain d’un « discours d’adieu » enregistré sur vidéo qui suggérait un aperçu d’une autre course présidentielle de Trump en 2024.

« Alors que je me prépare à céder le pouvoir à une nouvelle administration mercredi à midi, je veux que vous sachiez que le mouvement que nous avons lancé ne fait que commencer », a déclaré Trump dans le discours enregistré publié mardi.

On se demande combien de personnes se rendront à Joint Base Andrews pour voir Trump.

Les dirigeants républicains du Congrès Mitch McConnell et Kevin McCarthy, tous deux critiques à l’égard de Trump à la suite de l’insurrection du Capitole, ne seront pas là. Ils prévoient d’assister à un service religieux avec le président élu Joe Biden moins d’une heure après que Trump devrait quitter Andrews pour un dernier trajet à bord d’Air Force One.

Dans les invitations aux supporters, la Maison Blanche a déclaré que les invités pouvaient amener jusqu’à cinq personnes à l’événement, signe qu’ils essayaient de rassembler la foule.

Même d’anciens collaborateurs ont reçu des invitations, mais ont envoyé des regrets.

Ce groupe comprend Anthony Scaramucci, qui a été directeur des communications de la Maison Blanche pendant 11 jours en 2017 et est maintenant un critique ouvertement de Trump.

Scaramucci a déclaré qu’il n’assisterait pas à la cérémonie d’Andrews: « Euh, ouais, j’ai un rendez-vous pour me faire arracher les ongles, donc je ne peux pas le faire. »

Compte tenu de la rancune des dernières semaines, on ne sait pas ce que Trump fera publiquement après la sortie de mercredi. Il a parlé d’une autre course présidentielle en 2024, mais on ne sait pas où cela se situe actuellement.

Trump et ses collaborateurs ont parlé un jour de la tenue d’un rassemblement électoral le jour de l’inauguration de Biden ou avant. Ce discours a cessé après l’émeute au Capitole américaine qui a conduit à la destitution de Trump.

Une chose à l’ordre du jour immédiat de Trump: préparer une sorte de défense pour un procès de destitution au Sénat pour incitation à une insurrection.

Le trajet Air Force One vers Mar-a-Lago mettra fin à une présidence pas comme les autres – et à une transition pas comme les autres.

En plus des différends sur une pandémie de COVID, la fermeture du gouvernement, l’immigration et les troubles raciaux, Trump a également été destitué à deux reprises. La première fois pour avoir fait pression sur le gouvernement ukrainien pour qu’il enquête sur Biden et son fils, la deuxième fois pour avoir incité à l’insurrection du 6 janvier au Capitole.

Jamais du genre à respecter les normes politiques, Trump a passé les deux derniers mois à protester contre sa perte électorale contre Biden d’une manière sans précédent. Il a intenté des poursuites, fait pression sur les législateurs et répété des allégations sans fondement de fraude généralisée lors des élections.

Ses fausses accusations de fraude électorale dans une demi-douzaine d’États ont alimenté les partisans extrémistes qui ont pris d’assaut le Capitole, exigeant que les législateurs annulent les élections.

Trump a passé une grande partie de son temps depuis qu’il s’est entretenu en privé avec des partisans et a réalisé occasionnellement des vidéos après avoir été banni des sites Web de médias sociaux.

Le président boiteux du canard n’a pas fait une apparition publique depuis un voyage le 12 janvier dans le sud du Texas pour prononcer un discours sur l’immigration près de la frontière américano-mexicaine.

En cours de route, Trump a ignoré Biden de manière sans parallèle.

Le président sortant n’a pas rencontré son successeur. Il est douteux que Trump écrira la note d’encouragement traditionnelle que les présidents sortants laissent aux successeurs (comme le président Barack Obama est parti pour Trump).

Par le passé, les présidents et premières dames sortants ont accueilli de nouveaux premiers couples à la Maison Blanche le matin de l’inauguration. Les présidents et présidents élus se sont rendus ensemble à Capitol Hill pour la cérémonie. Par la suite, les nouveaux présidents et les premières dames posent généralement pour des photos au Capitole avec leurs prédécesseurs. Le nouveau président voit généralement le nouvel ex-président partir en hélicoptère pour se rendre à la base aérienne d’Andrews.

L’absence de Trump signifie qu’aucune de ces traditions n’aura lieu mercredi.

Les ex-présidents immédiats reçoivent un avion de courtoisie pour rentrer chez eux. Trump sera toujours président lors de son dernier voyage à bord d’Air Force One.

Trump est le premier président à sauter l’investiture de son successeur depuis 1869, lorsque le président mis en accusation Andrew Johnson a évité de prêter serment au président Ulysses S. Grant.

Un groupe de présidents père et fils – John Adams en 1801 et John Quincy Adams en 1829 – quitta Washington avant les inaugurations des successeurs Thomas Jefferson et Andrew Jackson.

Certains analystes ont déclaré qu’il était tout aussi bien que Trump ne soit pas à l’inauguration de Biden.

« Pas besoin qu’il roule des yeux et fasse des grimaces à la caméra pendant que Biden parle », a tweeté l’historien Michael Beschloss. « Lorsque les dirigeants se réunissent pour faire preuve de civilité et d’unité nationales, cela doit être authentique et sincère. »