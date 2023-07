Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Donald Trump a qualifié les États-Unis de «trou du tiers-monde» dirigé par des «pervers» et des «voyous» dans son dernier discours de campagne de 2024, une série de remarques décousues de près de deux heures pour clôturer une conférence de droite en Floride.

Le président d’un mandat a déclaré à la Turning Point Action Conference le 15 juillet que le rêve américain était « mort » sous Joe Biden alors qu’il se moquait sans relâche de son prédécesseur et brossait un sombre tableau d’une nation en déclin.

« L’élection décidera si votre génération héritera d’un pays fasciste ou d’un pays libre », a déclaré M. Trump à la conférence des militants de droite.

« Des millions d’étrangers illégaux ont pris d’assaut nos frontières, c’est une invasion, comme une invasion militaire. Nos droits et libertés sont déchirés en lambeaux », a-t-il déclaré. « Votre pays est en train d’être transformé en un enfer du tiers-monde, dirigé par des censeurs, des criminels pervers et des voyous. »

Ses remarques interviennent alors qu’un grand jury en Géorgie examine s’il convient de recommander des accusations contre lui pour ses efforts visant à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 dans cet État, indépendamment de l’enquête du conseil spécial du ministère américain de la Justice sur une campagne de pression parmi les alliés de Trump pour renverser le résultat pour installer l’ancien président pour un second mandat.

Dans ses remarques, l’ancien président a fustigé les multiples enquêtes contre lui – y compris les accusations fédérales alléguant qu’il avait illégalement retenu des documents classifiés dans sa propriété de Mar-a-Lago – comme « taureau **** ».

Il a une fois de plus déclaré à tort que les élections de 2020 avaient été « truquées » contre lui et a déclaré que les enquêtes contre lui étaient une tentative de « truquer » les élections de l’année prochaine alors qu’il briguait un autre mandat à la Maison Blanche.

« Chaque fois que les démocrates de gauche radicale m’accusent, je considère que c’est un grand signe d’honneur et de courage », a-t-il déclaré. « Je le fais pour vous. Je suis accusé pour vous.

L’ancien président américain Donald Trump arrive sur scène pour prendre la parole lors de la conférence Turning Point Action alors qu’il poursuit sa campagne présidentielle de 2024 le 15 juillet 2023 à West Palm Beach, en Floride. (Getty Images)

Il s’est tourné vers l’intérieur, décrivant les États-Unis sous une menace « intérieure » de la part de « forces malades, sinistres et perverses » invisibles sous le président Joe Biden.

« Si vous avez le bon leadership, la Chine n’est pas un problème, si vous avez le bon leadership, la Russie ne sera pas un problème », a-t-il déclaré. « Ils n’auraient pas fait ce qu’ils ont fait, croyez-moi, ils ne l’auraient jamais fait. »

Il a dit à ses partisans que leur « tâche » et « appel » est de « libérer l’Amérique de ces communistes, racistes, marxistes, mondialistes et bellicistes qui veulent piller l’avenir de notre pays ».

Il a menacé de « récupérer les collèges » et « d’étouffer l’argent » des universités qui, selon lui, mènent un « assaut marxiste » contre « la civilisation occidentale elle-même ». Il s’est également engagé à rétablir une interdiction encore plus large d’entrer aux États-Unis pour les personnes originaires de pays à majorité musulmane, ainsi que des déportations massives de personnes vivant dans le pays et à mettre fin à la citoyenneté du droit d’aînesse pour les enfants de personnes qui se trouvent aux États-Unis sans autorisation légale.

L’ancien président a également ciblé les personnes trans et les soins de santé de transition pour les jeunes trans, une cible familière à travers la scène parmi les experts et les législateurs qui ont pris la parole lors de la conférence samedi.

L’activiste de droite Charlie Kirk et l’avocat Harmeet Dhillon, qui se sont présentés sans succès à la présidence du Comité national républicain, ont ouvert la liste des orateurs avec une série d’affirmations incendiaires sur les personnes trans et leurs familles.

Mme Dhillon a affirmé que les écoles « infligent un puissant endoctrinement psychologique aux enfants vulnérables » et a comparé les médecins qui fournissent des soins de santé affirmant le genre aux nazis.

Elle a qualifié les soins de transition d’« expérimentation à la Mengele sur les enfants américains ».

L’ancienne personnalité de Fox News, Megyn Kelly, a déclaré qu’elle n’avait plus d’empathie pour les personnes souffrant de dysphorie de genre. « Il devrait y avoir une bonne mesure de ridicule », a-t-elle déclaré à Kirk lors d’une longue discussion sur les personnes trans et l’effacement des droits des trans, qui, selon Kirk, est un « gagnant politique pour les républicains ».

« Ces gens sont des monstres. Ce sont des pervers, au fait, s’ils entrent dans un vestiaire pour femmes », a déclaré Kirk.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle ressentait à l’idée d’être étiquetée transphobe, Kelly a répondu: « OK, peu importe, honnêtement, on m’a appelé pire … Laissez-les vous appeler comme vous voulez. Qui s’en fout.