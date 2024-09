Donald Trump qualifie Jimmy Fallon d’échec : « Où est Johnny Carson ? »

Contenu de l’article

S’exprimant lors d’un rassemblement de campagne cette semaine en Pennsylvanie, le candidat républicain à la présidence s’en est pris aux animateurs Jimmy Fallon, Stephen Colbert et Jimmy Kimmel et a déclaré que les émissions qu’ils animent sont « toutes en train de mourir ».

« Ces trois types sont vraiment mauvais », a déclaré Trump, 78 ans. « Ils sont tous les trois mauvais. »

L’ancien président s’en est ensuite pris à Fallon, montrant à la foule un extrait d’un épisode dans lequel la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris parlait de la fracturation hydraulique. « Mamala Kamala s’en fiche complètement », a déclaré Fallon.

« Il n’est pas très drôle » Trump a évalué.

Fallon a également attiré la colère de Trump pour s’être excusé auprès de son public après avoir invité l’homme d’affaires à apparaître sur Le spectacle de ce soir en 2016.

« Je suis allé à son émission et il m’a demandé : « C’est tes vrais cheveux ? » Et j’ai répondu : « Oui ». Il m’a répondu : « Ça te dérange si je les décoiffe ? » », a raconté Trump, ajoutant qu’il avait dit à Fallon qu’il préférerait qu’il ne le fasse pas. « Alors il les a attrapés, il a commencé à devenir fou, n’est-ce pas ? Et tout le monde a ri ; c’était un gros truc. C’était partout et il a eu de très bonnes audiences. Six mois plus tard, il est sorti. — parce qu’il était sous pression — de s’excuser parce qu’il a humanisé Donald Trump. Vous vous souvenez ? … À quel point un type comme ça est-il faible et pathétique ?