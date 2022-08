Donald Trump qualifie Brittney Griner de « gâtée » dans une nouvelle interview – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Ancien président Donald Trump a partagé ses réflexions sur de Brittney Griner l’emprisonnement en Russie ainsi que la possibilité qu’elle soit libérée en échange d’un marchand d’armes russe Victor Bout dans une interview avec L’argile Travis et Buck Sexton Show. Trump a qualifié Brittney de “potentiellement gâtée”, car il l’a critiquée pour avoir été arrêtée pour trafic de drogue. « Elle est entrée chargée de drogue dans un territoire hostile où ils sont très vigilants en matière de drogue. Ils n’aiment pas la drogue et elle s’est fait prendre », a-t-il déclaré.

En plus de parler de l’arrestation de Griner, Trump a poursuivi et critiqué le président celui de Joe Biden a annoncé une offre d’échange de la star de la WNBA contre Bout. “Nous sommes censés la faire sortir pour un tueur absolu et l’un des plus grands trafiquants d’armes au monde – tué de nombreux Américains, tué de nombreuses personnes, et il va obtenir une carte gratuite, et nous allons l’avoir, ” il a dit. «Cela ne semble certainement pas être un très bon échange. Il est l’un des pires absolus au monde, et il va être libéré parce qu’une personne potentiellement gâtée entre en Russie bourrée de drogue.

La supposée proposition de Biden a été rapportée par CNN le 27 juillet. Les États-Unis auraient proposé la proposition il y a des semaines, ce qui verrait l’échange entre Griner et un autre citoyen américain. Paul Whelan, qui est également détenu en Russie pour espionnage. Bout purge actuellement une peine de 25 ans dans une prison américaine.

Griner a été arrêté pour des accusations liées à la drogue en février. Elle a plaidé coupable lors de son procès et risque jusqu’à 10 ans de prison. Des tonnes de célébrités ont offert leur soutien à Griner depuis son arrestation, et il y a eu des tonnes d’appels pour la faire libérer. La femme de Griner Cherelle a appelé Biden à travailler pour la libérer de Russie dans une interview émouvante avec ESPN. « Il a ce pouvoir. Je suis juste comme, ‘Pourquoi ne l’utilisons-nous pas? Comme, de toute urgence, utilisez-le. Nous nous attendons à ce qu’il utilise son pouvoir pour le faire », a-t-elle déclaré en mai.