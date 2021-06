Donald Trump publie une YUGE LIST de choses sur lesquelles il a eu raison de ce que les médias ont menti – The Right Scoop

L’ancien* président Donald Trump a publié samedi matin une déclaration énumérant toutes les histoires que les médias ont menties à propos de FOREVER qu’ils ADMETTENT enfin qu’il avait raison depuis le début.

C’est incroyable de tout voir au même endroit.

« Avez-vous remarqué qu’ils admettent maintenant que j’avais raison sur tout ce qu’ils ont menti avant les élections ? » il écrit. Puis il donne les objets.

L’hydroxychloroquine fonctionne

Le virus est venu d’un laboratoire chinois

L’ordinateur portable de Hunter Biden était réel

Lafayette Square n’a pas été autorisé pour une séance de photos

L’histoire des « Bounties russes » était fausse

Nous avons produit des vaccins avant fin 2020, en un temps record

Les verrouillages de l’État bleu n’ont pas fonctionné

Les écoles devraient être ouvertes

La théorie critique de la race est un désastre pour nos écoles et notre pays

Notre programme de sécurité à la frontière sud a connu un succès sans précédent

Ce truc de Lafayette Square était l’abus le plus flagrant de « vérification des faits » que j’aie jamais vu. La théorie du laboratoire de virus chinois est juste derrière.

Une presse libre n’est pas l’ennemie du peuple. Les médias grand public sont ne pas presse. Ils sont de la propagande et SONT l’ennemi du peuple. Peut-être le plus grand et le plus malfaisant auquel les peuples libres aient jamais été confrontés.