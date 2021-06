Donald Trump prononcera un discours à la convention républicaine de Caroline du Nord

WASHINGTON – Après plus de trois mois à huis clos, Donald Trump revient sur la scène politique samedi au milieu des troubles républicains, d’une interdiction prolongée des médias sociaux et d’enquêtes criminelles sur sa conduite passée.

Dans un discours prononcé devant la convention de l’État du Parti républicain de Caroline du Nord, l’ex-président revient après des mois de développements politiques frappants autour de lui, notamment : La décision des alliés du Congrès de retirer la critique de Trump, Liz Cheney, de son poste de direction au sein du GOP ; intensification des enquêtes par les procureurs de Géorgie et de l’État de New York ; et les décisions de Facebook et d’autres sites Web pour l’empêcher de communiquer sur les réseaux sociaux.

Il reste à voir combien Trump discute des problèmes politiques et juridiques qui l’entourent, lui et son parti ; il n’est pas connu pour suivre le script.

Dans une déclaration écrite répétant de fausses accusations d’élections « frauduleuses » en 2020, Trump a déclaré vendredi que c’était « un grand honneur de prendre la parole à la convention du GOP de Caroline du Nord » samedi soir.

« Je comprends que l’endroit sera plein à craquer, tous les records seront battus ! » a dit Trump.

Trump devrait être bien reçu lors d’une convention républicaine dans un État où il a remporté les deux dernières élections présidentielles.

La question est de savoir dans quelle mesure ses plaintes persistantes concernant 2020 et sa rhétorique chargée de griefs seront perçues par les indépendants et les républicains qui veulent voir le parti dépasser l’ancien président grincheux.

« Dans la salle, ça va très bien jouer », a déclaré Doug Heye, un stratège républicain et natif de Caroline du Nord qui a travaillé de nombreuses courses politiques dans l’État. « En dehors de la salle, c’est là que le Parti républicain va lutter. »

Enquêtes, combats internes et interdictions sur les réseaux sociaux

Ce sera le premier discours télévisé de Trump depuis son apparition le 28 février à la Conférence d’action politique conservatrice à Orlando, en Floride. Il a profité de l’occasion pour menacer les républicains qui l’ont critiqué à propos de l’insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis au cours de laquelle de fervents partisans de Trump ont tenté d’arrêter le décompte des votes électoraux montrant que le président Joe Biden avait gagné.

Au cours des trois mois qui se sont écoulés depuis CPAC, alors que Trump est resté à l’abri des regards du public, les tensions entre politiciens se sont intensifiées autour de lui.

Les procureurs de New York et de Géorgie poursuivent leurs enquêtes sur l’ancien président. Trump affirme que les enquêtes sont motivées par des considérations politiques.

L’enquête de New York concerne des transactions financières passées par la Trump Organization. Les procureurs de Géorgie examinent les plaintes de Trump adressées aux représentants de l’État, les exhortant à rechercher des fraudes lors de l’élection présidentielle de l’État.

Le week-end dernier, des partisans lors d’une conférence pro-Trump à Dallas ont parlé ouvertement d’un « coup d’État » contre le gouvernement actuel.

L’avocat Sidney Powell, qui a représenté Trump lors de certaines parties de sa manifestation électorale à la fin de l’année dernière, a déclaré à une foule en liesse que Trump pourrait bientôt être « réintégré » en tant que président. C’est légalement impossible, bien que Trump, selon un tweet du New York Times, « a dit à un certain nombre de personnes avec lesquelles il est en contact qu’il s’attend à ce qu’il soit réintégré d’ici août. »

Trump n’a pas commenté publiquement ce genre de discours, mais les alliés ont déclaré qu’il ne fomentait pas un coup d’État et ne prévoyait pas de reprendre ses fonctions.

« Pour autant que je sache, il n’est pas prévu que Donald Trump soit à la Maison Blanche en août », a déclaré Lara Trump, la belle-fille du président, s’exprimant sur Fox News cette semaine. « Peut-être qu’il y a quelque chose que je n’aime pas ». t sais. »

Au cours des trois mois qui ont suivi sa dernière apparition publique, l’emprise de Trump sur la direction du parti républicain s’est renforcée à bien des égards.

Le mois dernier, ses alliés ont forcé le retrait de Cheney, une républicaine du Wyoming, de son poste de direction au Congrès du GOP à la suite de ses critiques répétées de Trump.

Cheney, l’un des 10 républicains de la Chambre qui ont voté pour destituer Trump à la suite de l’insurrection du 6 janvier, a déclaré que les fausses affirmations persistantes de Trump concernant une élection « volée » pourraient déclencher davantage de violence.

Alors qu’il se prépare à prendre la parole en Caroline du Nord, Trump reste banni de Facebook, Twitter et d’autres médias sociaux à cause de ses commentaires incendiaires. Il a commencé un blog le mois dernier, mais l’a déjà fermé après des semaines de faible trafic.

Depuis que les interdictions ont été imposées après l’insurrection du 6 janvier, Trump s’est de plus en plus appuyé sur des déclarations écrites publiées par le biais de son comité d’action politique appelé « Save America ».

Discours à huis clos

Trump a prononcé des discours en privé ces trois derniers mois, y compris des remarques très médiatisées lors d’une conférence en avril des principaux donateurs républicains qui se sont réunis à Palm Beach, en Floride. Trump a également donné des interviews télévisées.

L’audio et la vidéo ont fuité de quelques-unes des apparitions privées de Trump, y compris des affirmations optimistes sur la poursuite des manifestations électorales dans les États que Biden a remporté de justesse.

Dans des déclarations écrites et des entretiens, Trump a fréquemment commenté un « audit » en cours des résultats en Arizona, un projet dirigé par les républicains qui implique le recomptage manuel de près de 2,1 millions de bulletins de vote du comté de Maricopa. Cela ne devrait pas altérer la victoire de Biden dans l’État.

Trump a également fait des commentaires publics sur les plaintes électorales en suspens dans des États clés comme la Pennsylvanie, la Géorgie, le Michigan et le New Hampshire.

Initialement, le Parti républicain de Caroline du Nord a déclaré que le discours de la convention de Trump serait fermé à la presse. La semaine dernière, à la demande de Trump, le GOP Tar Heel a décidé d’ouvrir l’événement Trump.

Attendez-vous à voir plus de Trump dans les semaines à venir.

Trump a déclaré aux intervieweurs de la télévision qu’il prévoyait de reprendre bientôt des rassemblements politiques de masse dans les grands États politiques comme la Floride et l’Ohio. Il devrait également s’adresser à une autre réunion de la Conférence d’action politique conservatrice qui se tiendra en juillet à Dallas, au Texas.