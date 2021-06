Donald Trump prévoit d’organiser des rassemblements post-présidentiels dans l’Ohio, en Floride

WASHINGTON – Après une série de discours aux conservateurs républicains au cours des cinq derniers mois, l’ancien président Donald Trump se rendra en Ohio et en Floride au cours des deux prochaines semaines et demie pour organiser le genre de rassemblements de masse avec la base partisans qui ont alimenté ses campagnes à la Maison Blanche.

Trump devrait organiser son premier rassemblement post-présidentiel dans la région de Cleveland le 26 juin, et enchaîner avec un événement dans la région de Tampa le 3 juillet, ont déclaré deux assistants familiers avec la planification.

L’ancien président, qui a attaqué le président Joe Biden sur des questions telles que l’immigration, a également annoncé mardi qu’il se rendrait à la frontière américano-mexicaine le 30 juin, déclarant dans un communiqué qu’il avait « accepté l’invitation du gouverneur du Texas Greg Abbott ».

Trump, qui a continué à protester contre sa défaite électorale face à Biden et à attaquer ses détracteurs politiques lors de ses discours, a longtemps promis d’organiser les rassemblements les plus libres dans les mois à venir.

« Nous allons en faire un en Floride, nous allons en faire un en Ohio, nous allons en faire un en Caroline du Nord », a déclaré Trump lors d’une interview en mai avec One America News.

Les opposants ont déclaré que Trump ferait sans aucun doute de fausses déclarations sur la « fraude électorale » en 2020, tout comme il l’a fait dans les semaines qui ont précédé l’insurrection violente du 6 janvier par ses partisans au Capitole américain.

« Il y a un grand danger qu’il sème le trouble », a déclaré John J. Pitney Jr., professeur de gouvernement au Claremont McKenna College en Californie. « Une personnalité publique responsable licencierait le Big Lie. Mais ce n’est pas une personne responsable. C’est Trump. »

Pitney et d’autres analystes ont déclaré que Trump souhaitait également se réjouir de l’adulation de ses plus fervents partisans et attirer l’attention des médias sur ses griefs contre le système politique américain.

« Un mot: attention », a déclaré Pitney, notant que Trump restait interdit de Twitter, Facebook et d’autres médias sociaux. Trump a récemment fermé un nouveau blog en raison du faible trafic.

« Les rassemblements sont son ticket pour la couverture médiatique », a déclaré Pitney. « Une autre caractéristique des rassemblements l’attire. C’est un accro aux applaudissements, et il a besoin de sa dose. »

La stratège républicaine Liz Mair a déclaré que l’un des objectifs de Trump est de passer à la télévision « autant qu’il est humainement possible », sachant que cela l’aidera s’il décide de se présenter à nouveau à la présidence en 2024. « Je ne suis pas sûr que les médias aient intérêt à couvrir ses rallyes qu’ils ont fait en 2015 et 2016, cependant », a-t-elle ajouté.

Trump prévoit également de s’impliquer dans les élections législatives et nationales de 2022, y compris les primaires républicaines au cours desquelles il soutient les challengers du GOP auprès des législateurs qui l’ont critiqué.

Lara Brown, directrice de la Graduate School of Political Management de l’Université George Washington, a déclaré que Trump voudra utiliser les rassemblements pour démontrer le leadership continu du Parti républicain, malgré son absence.

Les événements lui permettront également « de renouer avec ses partisans, ce qui signifie également de collecter et de mettre à jour les informations de contact que son équipe politique possède pour ceux qui assistent à ses rassemblements », a déclaré Brown.

Deux collaborateurs de Trump ont discuté des prochains rassemblements de l’Ohio et de la Floride sous couvert d’anonymat, car les derniers détails des apparitions sont toujours en cours d’élaboration.

Trump a prononcé un discours plus formel en Caroline du Nord le 5 juin à la convention du Parti républicain de l’État, après des apparitions similaires plus tôt dans l’année.

Fin février, Trump s’est exprimé lors de la réunion de la Conférence d’action politique conservatrice à Orlando, en Floride. En avril, il s’est adressé à un groupe de donateurs républicains réunis chez lui à Palm Beach, en Floride.

À chacun de ces arrêts, Trump a continué à faire de fausses déclarations sur la fraude électorale en 2020, tout en évitant généralement de discuter de l’insurrection du 6 janvier conçue pour tenter de renverser sa perte électorale.

Trump a attaqué les républicains pour sa destitution pour incitation à l’insurrection, un groupe qui comprend le leader républicain du Sénat Mitch McConnell, R-Ky., et la représentante américaine Liz Cheney, R-Wyo.

Cheney, l’un des 10 républicains de la Chambre à voter pour la destitution, a déclaré que le parti devait s’éloigner de Trump et que ses allégations persistantes de fraude électorale pourraient déclencher plus de violence.

Les républicains de la Chambre qui soutiennent toujours Trump, avec la bénédiction de leur chef, ont retiré Cheney de son poste de direction du GOP à la Chambre en mai.

Trump critiquera sans aucun doute Biden lors des prochains rassemblements. Aucun président n’a publiquement attaqué son successeur de manière aussi publique si tôt dans un nouveau mandat.

L’immigration, l’un des sujets de prédilection de Trump, est le sujet de son voyage à la frontière du Texas le 30 juin. « Ma visite, espérons-le, mettra en lumière ces crimes contre notre nation », a déclaré Trump dans sa déclaration annonçant le voyage.

Lors de ses précédentes apparitions publiques, l’ancien président a même attaqué son ancien vice-président, Mike Pence, pour avoir refusé de tenir compte de sa demande de bloquer le dépouillement des votes électoraux qui a élu Biden.

Trump s’est engagé à faire campagne contre les républicains qui se sont opposés à lui lors de la destitution. Cela inclut un membre du GOP de la région de Cleveland qui accueillera son premier rassemblement : le représentant Anthony Gonzalez, R-Ohio, qui, comme Cheney, a voté pour destituer Trump suite à l’émeute du 6 janvier.

Trump a également fait allusion à une autre campagne présidentielle en 2024, et les rassemblements pourraient être utilisés pour évaluer le soutien à une telle entreprise.