Donald Trump est sous pression pour agir sur un prétendu piratage russe des systèmes américains – AP

L’administration Trump a notifié au Congrès son intention de fermer les deux derniers consulats américains restants en Russie.

Le département d’État a déclaré aux législateurs la semaine dernière qu’il fermerait définitivement le consulat de la ville russe extrême-orientale de Vladivostok et suspendrait temporairement les opérations au consulat d’Ekaterinbourg, juste à l’est des montagnes de l’Oural.

L’avis a été envoyé au Congrès le 10 décembre mais a reçu peu d’attention à l’époque. C’était trois jours avant qu’il ne soit rendu public que le russe était soupçonné d’un piratage dans le gouvernement américain et les systèmes informatiques privés qui ont soulevé de graves craintes en matière de cybersécurité.

Cela intervient alors que M. Trump a été exhorté à condamner l’implication apparente de la Russie dans la cyberattaque massive, qui serait passée inaperçue pendant neuf mois.

Hier soir, Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a déclaré: «La nouvelle des cyberattaques importantes et de grande envergure visant les agences gouvernementales et les entreprises américaines est une autre preuve inquiétante que les acteurs malveillants, y compris la Russie, restent déterminés. pour saper notre sécurité nationale et notre démocratie.

«Malheureusement et de façon alarmante, l’administration Trump a fermé les yeux pendant quatre ans sur les attaques de Poutine contre notre démocratie américaine, y compris ses efforts continus pour attaquer nos systèmes électoraux et saper la confiance dans nos institutions démocratiques.

«L’ère de l’impunité pour les assauts de nos adversaires contre notre démocratie est révolue.

Les États-Unis conserveront leur ambassade à Moscou – GETTY IMAGES

Après les fermetures, la seule installation diplomatique que les États-Unis auront en Russie sera l’ambassade à Moscou.

Les fermetures laisseront les États-Unis sans représentation diplomatique dans une large partie de la Russie – partout à l’est de Moscou – et présenteront un inconvénient majeur pour les voyageurs américains dans l’extrême-est de la Russie, ainsi que pour les Russes de la région cherchant des visas pour venir aux États-Unis, car tous les services consulaires seront assurés par l’ambassade de Moscou.

Selon l’Associated Press, la notification du département au Congrès indique que les fermetures sont dues à des plafonds placés par les autorités russes en 2017 sur le nombre de diplomates américains autorisés à travailler dans le pays.

Ces mesures sont « en réponse aux défis actuels en matière de dotation en personnel de la mission américaine en Russie à la suite du plafond de personnel imposé par la Russie en 2017 à la mission américaine et de l’impasse qui en résulte avec la Russie concernant les visas diplomatiques », a-t-il déclaré.

La Russie a ordonné la fermeture du consulat américain à Saint-Pétersbourg en 2018 après que les États-Unis aient ordonné la fermeture du consulat russe à Seattle dans des actions tit-for-tat suite à l’empoisonnement de Salisbury de Sergei Skripal.

Le consulat de Vladivostok avait été temporairement fermé en mars en raison de la pandémie de coronavirus, et le personnel y avait déjà commencé à retirer du matériel, des documents et d’autres articles sensibles.

Les consulats de Vladivostok et d’Ekaterinbourg emploient au total 10 diplomates américains et 33 agents locaux.

Le moment exact des fermetures n’a pas encore été déterminé. Le personnel américain doit être transféré à l’ambassade de Moscou, tandis que les locaux seront licenciés, selon l’avis.

Le département a estimé que la fermeture définitive du consulat de Vladivostok permettrait d’économiser 3,2 millions de dollars par an.