Donald Trump prévient que c’est un «jour triste pour l’Amérique» alors qu’il plaide non coupable de l’émeute du 6 janvier et demande de l’argent à ses partisans | Nouvelles américaines

Donald Trump a déclaré que c’était « un jour très triste pour l’Amérique » après avoir plaidé non coupable d’avoir tenté d’annuler le résultat des élections de 2020.

S’exprimant après sa comparution devant le tribunal, l’ancien président américain a déclaré: « Quand vous regardez ce qui se passe, c’est une persécution d’un opposant politique. Cela n’aurait jamais dû se produire en Amérique.

« Il s’agit d’une persécution d’une personne qui mène par des nombres très, très importants dans la primaire républicaine et qui dirige beaucoup Biden. Donc, si vous ne pouvez pas le battre, vous le persécutez ou vous le poursuivez, nous ne pouvons pas laisser cela se produire en Amérique. »

Image:

Croquis du tribunal : Bill Hennessy





À peine une heure après avoir fait face à un juge à Washington, Trump a envoyé un e-mail à ses partisans pour demander de l’argent – ​​et a affirmé qu’il risquait « 561 ans de prison pour un crime que je n’ai pas commis ».

Insistant sur le fait qu’il était un homme innocent, son e-mail disait: « Vous êtes la raison pour laquelle je ne pourrais jamais abandonner notre mission de sauver l’Amérique – peu importe à quel point les attaques ont été méchantes et vicieuses.

« J’ai toujours su que c’était le prix que je devais payer pour me présenter à la présidence en tant qu’outsider politique et restaurer le pouvoir à VOUS, le peuple américain…

« Mais l’AMÉRIQUE en vaut toujours la peine ! »

Image:

Un partisan de Trump devant un tribunal à Washington





Trump sans émotion devant le tribunal

Jeudi, Atout semblait sans émotion alors qu’il plaidait non coupable des quatre chefs d’accusation retenus contre lui.

Ceux-ci incluent le complot pour frauder les États-Unis; priver les citoyens de leur droit de faire compter leurs votes; et d’entraver une procédure officielle – interrompant le Congrès alors qu’il certifiait Joe Biden comme président.

Ils concernent l’émeute du 6 janvier au Capitole américain, qui, selon les procureurs, était « une attaque sans précédent contre le siège de la démocratie américaine » qui a été « alimentée par des mensonges » de l’ancien président américain.

En savoir plus:

Qui se présente pour être le prochain président américain ?

Quelles sont les enquêtes auxquelles Donald Trump fait face ?

La stratégie de défense de Trump et comment son équipe juridique pourrait contester les accusations

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:09

« Je soutiendrais le roi Trump! »



Les accusations actuelles – dont la plus grave est l’entrave à une procédure officielle et complot en vue d’entraver – sont la troisième affaire pénale contre l’homme de 77 ans au cours des six dernières semaines.

À New York, il a été accusé d’avoir falsifié des documents commerciaux dans le cadre d’un prétendu paiement d’argent secret à l’acteur porno Stormy Daniels, et fait face à 40 chefs d’accusation de crime en Floride, accusé d’avoir conservé illégalement des documents classifiés dans son domaine de Mar-a-Lago et d’avoir refusé les demandes du gouvernement. pour les retourner.

Trump a plaidé non coupable dans les deux affaires, qui doivent être jugées l’année prochaine.

La prochaine audience doit avoir lieu le 28 août, cinq jours après le premier débat primaire républicain prévu. Trump n’est pas obligé d’y assister.