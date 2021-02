Donald Trump prendra la parole à CPAC lors de sa première apparition publique majeure depuis son départ

L’ancien président Donald Trump devrait prendre la parole à la Conférence d’action politique conservatrice, qui commence la semaine prochaine, marquant sa première apparition publique majeure depuis qu’il a quitté la Maison Blanche.

Le discours de Trump se concentrera sur l’avenir du Parti républicain et du mouvement conservateur. L’ancien président abordera également la politique d’immigration du président Joe Biden lors de son discours, a déclaré une source proche des projets à USA TODAY.

Trump est le premier orateur à figurer sur le site Web de CPAC. Son profil de l’ancien président le décrit comme «la définition même de la success story américaine, établissant les normes d’excellence dans ses activités commerciales, et maintenant, pour les États-Unis d’Amérique».

CPAC aura lieu au Hyatt Regency à Orlando, en Floride, du 25 au 28 février. La conférence, qui se tient généralement dans la région de Washington, DC, a été déplacée en Floride en raison du COVID-19.

Une conférence d’activistes conservateurs de partout au pays, CPAC a été une rampe de lancement pour de nombreux candidats républicains à la présidentielle. L’ancien président fait partie d’une longue liste d’orateurs qui comprend le gouverneur du Dakota du Sud Kristi Noem, l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, le gouverneur de la Floride Ron DeSantis, le sénateur Tom Cotton de l’Arkansas, Ted Cruz du Texas, Rick Scott de Floride et Josh Hawley du Missouri.

La nouvelle de Trump s’exprimant à CPAC intervient juste après que l’ancien président a rompu une période de silence inhabituelle depuis son départ de ses fonctions, faisant exploser le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, dans un communiqué de presse mardi.

« Le Parti républicain ne pourra plus jamais être respecté ou fort avec des ‘leaders’ politiques comme le sénateur Mitch McConnell à sa tête … Mitch est un hack politique austère, maussade et sans sourire, et si les sénateurs républicains veulent rester avec lui, ils le feront pas gagner à nouveau », a déclaré Trump. « Il ne fera jamais ce qui doit être fait ou ce qui est juste pour notre pays. »

Trump ne dirait pas s’il se présenterait à nouveau à la présidence lorsqu’on lui a demandé lors d’une interview avec Newsmax mercredi. Mais il a fait vœu de « soutenir les principaux rivaux qui épousent Making American Great Again et notre police d’Amérique d’abord » dans son communiqué de presse mardi, indiquant qu’il restera impliqué dans la politique et le Parti républicain.

Les républicains, très critiques à l’égard de Trump, n’ont pas été inclus dans la liste des orateurs pour la conférence sur le thème «Amérique non annulée».

Matt Schlapp, président de l’Union conservatrice américaine et principal organisateur de CPAC, a travaillé avec la campagne Trump sur ses manifestations électorales à la suite de la défaite contre Joe Biden.