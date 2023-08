Donald Trump prend une photo de la prison d’Atlanta

Donald Trump a fait hier de sa Mecque des mécréants le centre-ville d’Atlanta pour se rendre aux accusations criminelles portées contre lui par le procureur du comté de Fulton, Fani Willis. C’était pour le moins une scène…

Les gens bordaient les rues pour témoigner de l’histoire et se moquer de 53 % des zaddy en chef des femmes blanches…

D’autres personnes sont venues lécher les bottes de leur massah en chef…

Selon le PA, la photo de Trump est la toute première fois qu’un ancien président des États-Unis doit faire face à la caméra et être inculpé pour des accusations criminelles. Alors que la plupart des gens raisonnables verraient cela comme une chose terrible, Trump et son équipe utilisent la photo pour collecter des fonds auprès de ses partisans flagorneurs. Une fois tout dit et fait, Trump a été libéré sous caution de 200 000 $ et est retourné à l’aéroport pour quitter la ville.

Cependant, il n’est pas parti avant de se lancer dans une diatribe contre la cavalcade de caméras qui étaient braquées sur chacun de ses mouvements.

« Merci beaucoup d’être ici. Je crois vraiment que c’est un jour très triste pour l’Amérique et que cela ne devrait jamais arriver. Si vous contestez une élection, vous devriez pouvoir contester une élection. Je pensais que les élections étaient truquées, des élections volées, et je devrais avoir parfaitement le droit de le faire. Comme vous le savez, vous avez observé de nombreuses personnes au fil des années faire la même chose, que ce soit Hillary Clinton, Stacey Abrams ou bien d’autres. Lorsque vous disposez de cette grande liberté grâce à la contestation, vous devez pouvoir le faire, sinon vous risquez d’avoir des élections très malhonnêtes.

Ce qui est fou dans tout ce drame, c’est qu’il existe encore une chance très, très réaliste que Donald Trump représente le parti républicain en 2024 alors qu’il tentera de reprendre la Maison Blanche à Joe Biden et Kamala Harris. C’est Amerikkka.