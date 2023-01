Donald Trump poursuivi pour la mort d’un policier après l’émeute du Capitole américain | Nouvelles américaines

Le partenaire d’un policier décédé à la suite de l’émeute du Capitole américain il y a deux ans poursuit l’ancien président Donald Trump.

L’officier de police du Capitole, Brian Sicknick, a été agressé pendant la 6 janvier 2021 insurrection, lorsque les partisans de Trump ont pris d’assaut le bâtiment, et il est décédé un jour plus tard.

Le médecin légiste en chef de Washington DC a statué en avril de la même année que l’homme de 42 ans était décédé de causes naturelles après avoir subi deux accidents vasculaires cérébraux.

Cependant, sa partenaire, Sandra Garza, et sa succession ont déposé une plainte pour mort injustifiée contre Monsieur Trump et deux hommes qui l’ont agressé, citant des commentaires de l’examinateur affirmant que “tout ce qui s’est passé” le 6 janvier “a joué un rôle dans son état”.

L’officier Sicknick gardait la terrasse inférieure ouest du Capitole lorsqu’il a été attaqué avec un spray anti-ours.

Deux hommes, Julian Khater et George Tanios, qui ont été condamnés pour l’agression, ont également été nommés dans le procès pour mort injustifiée.

Image:

Ordre de service des funérailles de l’officier Brian Sicknick



Dans l’action en justice, la succession de Mme Garza et de M. Sicknick demandent 10 millions de dollars (8,4 millions de livres sterling) à M. Trump et 10 millions de dollars chacun à Khater et Tanios, affirmant que l’ex-président “a intentionnellement agité la foule et dirigé et encouragé un foule pour attaquer le Capitole des États-Unis et attaquer ceux qui s’y sont opposés ».

Le procès indique que les partisans de M. Trump pensaient que sa déclaration “être là, sera sauvage” était un appel à la violence.

C’est ce jour-là, il y a deux ans, que le Congrès se réunissait pour compter officiellement les votes du collège électoral et confirmer que Joe Biden avait remporté l’élection, ce que M. Trump a refusé d’accepter.

Le procès allègue que M. Trump “a posé son dernier marqueur” en affirmant à tort que le vice-président Mike Pence pourrait arrêter ce vote et attiser la foule avec sa rhétorique avant de leur ordonner de marcher sur Capitol Hill.

M. Sicknick, un officier de la police du Capitole depuis 2008 qui avait auparavant servi dans la Garde nationale aérienne du New Jersey, s’est effondré à 22 heures le 6 janvier 2021 et est décédé à 21 h 30 le lendemain, indique le procès.

Cinq personnes sont mortes et des dizaines ont été arrêtées après que des centaines ont pris d’assaut le siège de la démocratie américaine il y a deux ans à la suite de l’une des élections présidentielles les plus controversées depuis des années.