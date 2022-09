Donald Trump poursuivi pour fraude par le procureur général de New York

NEW YORK –

Donald Trump a été poursuivi mercredi pour fraude par le procureur général de l’État de New York, qui mène depuis plus de trois ans une enquête civile sur les pratiques commerciales de l’ancien président américain, selon les archives judiciaires.

Une copie de la plainte n’était pas immédiatement disponible. Le procès a été déposé devant un tribunal de l’État de New York à Manhattan.

L’enquête de la procureure générale Letitia James s’est concentrée sur la question de savoir si l’organisation Trump avait mal évalué les valeurs de ses propriétés immobilières pour obtenir des prêts et des avantages fiscaux avantageux.

James devait faire une annonce à 11h30 HAE (15h30 GMT). Elle a déclaré que l’enquête avait révélé des “preuves significatives” que Trump et la société avaient frauduleusement évalué bon nombre de ses actifs.

L’ancien président républicain a nié tout acte répréhensible et a décrit l’enquête de James comme une chasse aux sorcières à motivation politique. James est un démocrate. L’organisation Trump a qualifié les allégations de James de “sans fondement”.



Reportage de Jonathan Stempel, Karen Freifeld et Luc Cohen à New York; Montage par Will Dunham