Donald Trump poursuivi en justice par les White Stripes pour violation « flagrante »

Ils ne sont jamais on va être amis – jamais.

Le rockeur des White Stripes, Jack White, a tenu sa récente promesse de poursuivre Donald Trump en justice, en déposant lundi une plainte pour violation du droit d’auteur avec sa compagne de groupe Meg White concernant l’utilisation non autorisée par Trump de l’hymne rock classique du duo « Seven Nation Army » dans une vidéo de campagne.

Selon la plainte obtenue par Pierre roulanteTrump et son équipe ont commis une « appropriation flagrante » de la chanson à succès lorsqu’ils ont utilisé son « riff d’introduction très distinctif et immédiatement reconnaissable » comme bande sonore d’une vidéo montrant Trump embarquant dans un avion à destination des États clés du Michigan et du Wisconsin. La plainte allègue que l’équipe de Trump a partagé la vidéo sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, ainsi que sur Instagram dans le but d’insuffler à sa campagne « de l’énergie », de « l’enthousiasme » et de l’argent.

« Cette machine poursuit les fascistes », a écrit White dans une publication Instagram Lundi, le procès a été annoncé. un article connexe il y a deux semaines, White a partagé le clip vidéo contesté, a juré de poursuivre en justice et a lancé un « double fuck you » à Trump après que l’un de ses assistants aurait poussé un membre du personnel du cimetière national d’Arlington lors d’une visite au cimetière le 26 août.

« Oh… N’envisagez même pas d’utiliser ma musique, bande de fascistes. Mes avocats intentent une action en justice à ce sujet. [to add to your 5 thousand others] », a écrit White dans le message. « Et tant que je suis là, je vous dis deux fois : « DonOLD, pour avoir insulté les vétérans de notre nation à Arlington, espèce de salaud. Vous devriez perdre immédiatement le vote de toutes les familles de militaires à cause de ça, si QUELQUE CHOSE a encore du sens. »

Trump, sa campagne et sa porte-parole Margo Martin sont cités comme défendeurs dans la nouvelle plainte qui demande « des dommages et intérêts monétaires importants ». (La campagne de Trump n’a pas immédiatement répondu à Pierre roulante(demande de commentaire de Trump.) L’un des avocats représentant Trump dans sa bataille avec la succession d’Isaac Hayes au sujet de l’utilisation par Trump de « Hold On, I’m Coming » a déclaré qu’il représentait également Trump pour le procès des White Stripes. « Ce bureau gère l’affaire », a déclaré l’avocat de Trump Ronald Coleman du Dhillon Law Group dans un e-mail de réponse envoyé lundi après-midi. « Nous n’avons pas eu l’occasion d’examiner les réclamations. »

Choix de l’éditeur

Le candidat à la présidence n’est pas étranger aux critiques publiques d’une longue liste d’artistes opposés à son utilisation de leur musique. Dans une affaire récente similaire à celle-ci, Beyoncé a menacé d’engager des poursuites judiciaires après qu’un porte-parole de Trump a utilisé sa chanson « Freedom » dans une vidéo montrant Trump descendant d’un avion. Bien que Beyoncé ait donné l’autorisation à la campagne de la vice-présidente Kamala Harris d’utiliser la chanson, une source proche du musicien a déclaré à Pierre roulante Ils n’ont « absolument pas donné leur autorisation » à la campagne de Trump, et la maison de disques de Beyoncé a menacé de mettre en demeure Trump de cesser toute activité. Parmi les autres musiciens et héritiers qui ne veulent pas que Trump utilise leur musique figurent Céline Dion, les Foo Fighters, Neil Young, ABBA, les Village People et la succession de Sinéad O’Connor.

Dans leur plainte déposée lundi, les White Stripes ont déclaré que « Seven Nation Army » est « l’une des œuvres musicales les plus connues et les plus influentes de tous les temps ». Ils ont déclaré que Trump et son équipe de campagne cherchaient à utiliser la chanson pour « redorer » son image publique et « générer un soutien financier et autre pour sa campagne et sa candidature sur le dos des plaignants, dont il n’a ni demandé ni obtenu la permission ni l’approbation, en violation de leurs droits en vertu de la loi fédérale sur le droit d’auteur ».

Le duo a ensuite fustigé Trump pour cette prétendue violation, considérant qu’il est un « homme d’affaires sophistiqué et prospère autoproclamé avec des décennies d’expérience dans l’industrie du divertissement ». Ils ont déclaré que c’était particulièrement flagrant après avoir « publiquement dénoncé » son utilisation de la même chanson pendant sa campagne de 2016, ajoutant qu’ils étaient « dégoûtés par cette association ».

Tendance

« Les plaignants s’opposent avec véhémence aux politiques adoptées et aux actions entreprises par le défendeur Trump lorsqu’il était président et à celles qu’il a proposées pour le second mandat qu’il brigue », peut-on lire dans la plainte déposée devant un tribunal fédéral de Manhattan.

La plainte allègue que la vidéo contrefaisante a attiré au moins 65 000 vues et 700 republications en quelques heures après sa première apparition sur X. « Grâce à la découverte, les plaignants détermineront le montant des contributions financières attribuables aux vidéos contrefaisantes de Trump », indique la poursuite demandant un procès devant jury.