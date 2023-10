Donald Trump pourrait se rendre au Capitole pour s’adresser aux républicains alors qu’ils choisissent un nouveau président, selon des sources de l’AP

WASHINGTON (AP) — L’ancien président Donald Trump est en pourparlers pour se rendre au Capitole la semaine prochaine alors que les Républicains débattent pour savoir qui devrait être le prochain président de la Chambre après l’évincement retentissant de Kevin McCarthy, selon trois personnes proches des discussions.

Mais un allié de l’ancien président, le représentant du Texas Troy Nehls, a déclaré jeudi soir que Trump ne viendrait pas au Capitole et soutiendrait plutôt le représentant Jim Jordan de l’Ohio, le pugnace président du comité judiciaire de la Chambre et défenseur de longue date de Trump.

Un porte-parole de Trump et le bureau de Jordan n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le voyage proposé serait le premier de Trump au Capitole depuis qu’il a quitté ses fonctions et depuis que ses partisans ont attaqué le bâtiment dans le but de stopper la transition pacifique du pouvoir le 6 janvier 2021. Trump a été inculpé à la fois à Washington et en Géorgie pour ses efforts pour annuler les résultats de l’élection, qu’il a perdue face au président Joe Biden.

Trump, l’actuel favori du Parti Républicain, a profité du vide de leadership sur la Colline pour démontrer davantage son contrôle sur le Parti républicain. Les Républicains de la Chambre sont profondément divisés et certains lui ont demandé de les diriger – une suggestion apparemment fantaisiste qu’il a également promue après avoir attisé les divisions qui ont forcé McCarthy à quitter son poste de président.

De nombreux membres du Parti républicain continuent de minimiser la violence du 6 janvier qui a suivi les exhortations de Trump à « se battre comme un diable ». Nehls a été photographié debout à côté de la police du Capitole essayant de sécuriser la chambre de la Chambre pendant l’émeute.

«Je viens d’avoir une excellente conversation avec le président Trump au sujet de la course à la présidence. Il soutient Jim Jordan et je pense que le Congrès devrait écouter le chef de notre parti », a écrit Nehls jeudi soir sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Dans une interview ultérieure, Nehls a déclaré à propos de Trump : « Presque tout ce que dit l’homme est correct. »

Deux principaux candidats sont à la manœuvre pour le poste d’orateur : Jordan et le représentant Steve Scalise de Louisiane. Tous deux tentent d’obtenir les 218 voix requises pour remporter le poste et ont besoin du soutien des factions d’extrême droite et modérées du parti. On ne sait pas si l’approbation de Trump forcerait Scalise, l’actuel leader de la majorité républicaine, à se retirer de la course.

Nehls a déclaré que si aucun candidat actuel ne parvient à obtenir le soutien nécessaire pour gagner, il se tournera à nouveau vers Trump. « Notre conférence est divisée. Notre pays est brisé. Je ne sais pas qui peut atteindre le 218 », a-t-il déclaré lors d’une interview.

Plus tôt, Trump avait déclaré à Fox News Digital qu’il se rendait à Washington mardi pour rencontrer les républicains. Trois personnes proches du dossier ont révélé les discussions sur la visite du Capitole à l’Associated Press, s’exprimant sous couvert d’anonymat avant une annonce officielle.

Trump aurait très probablement assisté à un forum de candidats à huis clos que les républicains prévoient d’organiser mardi soir avant le vote à la présidence qui pourrait avoir lieu dès mercredi, selon l’une des personnes proches du dossier.

Jordan est également l’un des plus grands défenseurs de Trump sur la Colline et a dirigé les enquêtes sur les procureurs qui ont inculpé l’ancien président. Il faisait également partie d’un groupe de républicains qui ont travaillé avec Trump pour annuler sa défaite avant le 6 janvier.

Scalise a également travaillé en étroite collaboration avec Trump au fil des ans.

L’une des personnes proches du projet avait prévenu jeudi que, si Trump poursuivait sa visite, il serait là pour discuter avec les législateurs républicains et non pour se présenter pour ce rôle.

Pourtant, Trump a continué d’alimenter les spéculations, déclarant jeudi à Fox News Digital qu’il accepterait un rôle de président à court terme – pour une durée allant de 30 à 90 jours – si un autre candidat n’avait pas les voix pour gagner.

« On m’a demandé de parler en tant que rassembleur parce que j’ai tellement d’amis au Congrès », a-t-il déclaré au média. « S’ils n’obtiennent pas le vote, ils m’ont demandé si j’envisagerais de devenir président jusqu’à ce qu’ils trouvent quelqu’un pour un mandat plus long, car je suis candidat à la présidence. »

Dans une publication sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée, il a ajouté qu’il « fera tout ce qui est nécessaire pour aider le processus de sélection du président de la Chambre, à court terme, jusqu’à ce que la sélection finale d’un GRAND PRÉSIDENT RÉPUBLICAIN soit faite – un président qui aidez un nouveau président très expérimenté, MOI, à rendre à nouveau sa grandeur à l’Amérique ! »

La conférence républicaine est remplie de membres généralement favorables à Trump, mais il reste à savoir s’ils le soutiendront comme président. Le rôle est un poste exigeant – diriger efficacement le Capitole et traiter avec des centaines de législateurs – et nécessite une attention aux détails obscurs de la législation pour lesquels Trump a montré peu d’intérêt même lorsqu’il était président.

Alors qu’il domine ses rivaux républicains à la présidence, Trump continue également de se rendre dans les premiers États primaires pour faire campagne et a consacré une grande partie de son temps à se concentrer sur les quatre actes d’accusation criminels et plusieurs affaires civiles auxquelles il est confronté.

Même s’il n’est pas nécessaire qu’une personne soit élue à la Chambre pour exercer les fonctions de président, chacun des 55 présidents élus par la Chambre a été membre de la Chambre. De temps en temps, les législateurs ont accordé leur vote à ceux qui ne font pas partie du Congrès, souvent pour protester contre les candidats en lice.

Trump a aidé McCarthy à remporter la présidence en janvier après 15 tours de scrutin. Mais il a exhorté les républicains à destituer Biden et à rejeter les accords négociés par McCarthy. Le mois dernier, il a exhorté l’aile droite à soutenir un paralysie du gouvernement si les Républicains n’obtenaient pas de fortes réductions des dépenses, déclarant sur les réseaux sociaux que le Parti Républicain « avait perdu gros sur le plafond de la dette, n’avait RIEN obtenu, et craignait maintenant d’être blâmé pour le plafond de la dette ». Arrêt budgétaire. Faux!!! Celui qui sera président sera blâmé, dans ce cas, le tordu (comme l’enfer !) Joe Biden !

McCarthy a finalement décidé de maintenir le gouvernement ouvert pendant 45 jours sans les coupes budgétaires exigées par les conservateurs d’extrême droite. Le représentant Matt Gaetz, républicain de Floride et allié de longue date de Trump, a cité cette décision comme raison pour décider de destituer le président.

Parmi ceux qui ont poussé Trump à devenir président, il y avait la représentante de Géorgie Marjorie Taylor Greene, une alliée de longue date de Trump qui n’a pas voté pour destituer McCarthy. Elle a posté sur X qu’elle pensait « qu’il accepterait le poste ».

Nehls, le républicain du Texas qui a été parmi les premiers à promouvoir Trump pour ce poste, a déclaré avant sa conversation de jeudi soir avec Trump qu’il avait été contacté « par plusieurs membres du Congrès disposés à soutenir et à proposer des discours de nomination pour Donald J. Trump. être président de la Chambre.

« La semaine prochaine », a-t-il écrit sur X, « va être ÉNORME. »

___ Colvin a rapporté de New York. Lisa Mascaro, rédactrice d’Associated Press, a contribué à ce rapport.

Farnoush Amiri et Jill Colvin, Associated Press