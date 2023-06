DONALD Trump est le seul président de l’histoire à avoir été inculpé d’accusations criminelles.

Non seulement il a été inculpé une fois, mais des sources disent qu’il a été inculpé une deuxième fois, et maintenant les Américains veulent savoir si leur ancien chef pourrait se retrouver derrière les barreaux.

Donald Trump a été inculpé deux fois en 2023 Crédit : AFP

Donald Trump pourrait-il aller en prison ?

Le 30 mars 2023, Trump a été inculpé par un grand jury de Manhattan pour son rôle présumé dans un scandale d’argent secret impliquant l’actrice porno Stormy Daniels.

Il a ensuite plaidé non coupable le 4 avril pour 34 chefs d’accusation, selon Politico.

Trump a toujours nié avoir joué un rôle dans le prétendu scandale, mais ses déboires juridiques ne se sont pas arrêtés là.

À peine deux mois plus tard, le 8 juin, il a de nouveau été inculpé, cette fois en Floride, pour des accusations fédérales liées à sa manipulation de documents classifiés, selon ABC News.

« Nous apprenons de nos sources qu’il semble y avoir au moins sept chefs d’accusation ici », a déclaré Katherine Faulders d’ABC News.

« Cela va de tout, de la rétention délibérée d’informations sur la défense nationale au complot en passant par un stratagème visant à dissimuler de fausses déclarations et représentations. »

Trump s’est ensuite adressé aux médias sociaux pour nier à nouveau tout acte répréhensible, affirmant que l’affaire était un « canular ».

« INNOCENT », a-t-il écrit via ABC News.

S’il est reconnu coupable des 34 chefs d’accusation du premier acte d’accusation, il pourrait encourir jusqu’à 136 ans de prison d’État, cependant, plusieurs experts juridiques disent que c’est hautement improbable.

« Je ne peux pas dire avec une certitude absolue à 100% qu’il ne peut pas y avoir de prison parce que dans les livres, il peut aller en prison », a déclaré l’avocat de la défense Arthur Aidala à Insider, mais il a ajouté : « Je ne vois pas de scénario où Donald Trump passe une minute en prison. »

Plus d’informations sur le nombre d’années auxquelles Trump est confronté sur le deuxième acte d’accusation seront publiées après l’annonce des accusations.

À quelles accusations Donald Trump fait-il face ?

Lors du premier acte d’accusation, Trump fait face à 34 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux au premier degré, un crime de classe E, selon le communiqué de presse du bureau du procureur du district de Manhattan.

Il est accusé d’avoir falsifié les dossiers à New York pour « dissimuler des informations préjudiciables et des activités illégales aux électeurs américains avant et après les élections de 2016 », indique le communiqué de presse.

« Les habitants de l’État de New York allèguent que Donald J. Trump a falsifié à plusieurs reprises et frauduleusement des registres commerciaux de New York pour dissimuler des crimes qui cachaient des informations préjudiciables aux électeurs lors de l’élection présidentielle de 2016 », a déclaré le procureur du district de Manhattan, Alvin L. Bragg, Jr. . a dit.

« Manhattan abrite le marché commercial le plus important du pays. Nous ne pouvons pas permettre aux entreprises de New York de manipuler leurs dossiers pour dissimuler un comportement criminel.

« Comme le décrit l’énoncé des faits, la piste de l’argent et des mensonges révèle un schéma qui, selon le peuple, viole l’une des lois commerciales fondamentales de New York.

« Comme ce bureau l’a fait à maintes reprises, nous assumons aujourd’hui notre responsabilité solennelle de veiller à ce que chacun soit égal devant la loi », a poursuivi Bragg.

Pendant la mise en accusation, Trump était silencieux, mais quelques heures plus tard, il a fait ses premières remarques dans un « discours de style campagne ».

S’il est reconnu coupable, Donald Trump pourrait être condamné à plus de 100 ans de prison Crédit : AP

« Je n’aurais jamais pensé que quelque chose comme ça pourrait arriver en Amérique », a déclaré Trump dans son complexe de Mar-a-Lago, via CBS News.

« Je n’aurais jamais pensé que cela pourrait arriver. Le seul crime que j’ai commis est de défendre sans crainte notre nation contre ceux qui cherchent à la détruire. »

Il a poursuivi en affirmant que l’acte d’accusation était une attaque des démocrates, affirmant que ses opposants avaient « vraiment intensifié leurs efforts en inculpant le 45e président des États-Unis ».

« Avec tout cela étant dit et avec un nuage très sombre sur notre pays bien-aimé, je n’ai aucun doute, néanmoins, que nous rendrons à nouveau l’Amérique grande », a conclu Trump.

A quand le procès de Donald Trump ?

Le procès de Trump sur le premier acte d’accusation devrait commencer le 25 mars 2024.

Une date de procès pour le deuxième acte d’accusation devrait être annoncée à une date ultérieure.

Il devrait être traduit en justice pour le deuxième acte d’accusation devant un tribunal de Miami le 13 juin 2023, selon ABC News.