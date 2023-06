Donald Trump pourrait gagner à nouveau, selon le sondeur Frank Luntz

Il a nié qu’il exagérait ou que les comparaisons avec les États-Unis survivant à la guerre civile n’étaient pas pertinentes à l’époque moderne. « Tout ce que j’aurais [previously] vous a dit que c’était impossible se produit réellement », a déclaré Luntz. «Ce n’était jamais concevable auparavant, tout comme le 6 janvier n’était pas concevable, tout comme le jour des élections n’était pas concevable, tout comme l’annulation de Roe v Wade n’était pas concevable. « L’Empire romain ne pourrait jamais tomber jusqu’à ce qu’il tombe, le soleil ne s’est jamais couché sur l’Empire britannique jusqu’à ce qu’il se sépare, les Grecs ont créé la civilisation et maintenant regardez où se trouve la Grèce. »

Luntz a déclaré que la raison pour laquelle la démocratie américaine était si fragile était que la vérité était désormais contestée et non plus sur des faits convenus. Cela signifie que les gens consomment des informations pour affirmer leurs propres opinions plutôt que d'être informés, a-t-il déclaré. « Les démocraties peuvent survivre à la négativité et elles peuvent survivre à la division », a-t-il déclaré. « Ils ne peuvent pas survivre au rejet de la vérité parce qu'en fin de compte, le fondement de la démocratie est de connaître la vérité, c'est ainsi que les électeurs votent correctement. « Au moment où vous arrêtez de chercher la vérité et commencez à la rejeter, activement, c'est le moment où vous perdez ce merveilleux système de gouvernement, et nous y sommes en ce moment. » Luntz a déclaré que Trump armait les diverses procédures judiciaires contre lui pour se faire passer pour persécuté plutôt que poursuivi.

« Il connaît en fait le langage de la victimisation mieux que n’importe quel politicien que j’ai vu partout dans le monde, et il l’utilise efficacement et a amené les gens à se rallier autour de lui. « Donc, il est en fait plus fort aujourd’hui sous deux actes d’accusation, reconnu coupable d’agression sexuelle, il est en fait politiquement plus fort aujourd’hui qu’il ne l’était il y a un an. » Donald Trump a encore de bonnes chances en 2024. Crédit: PA L’ancienne ambassadrice des États-Unis à l’ONU, Nikki Haley, le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, l’ancien vice-président Mike Pence et le gouverneur de Floride Ron DeSantis et le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum espèrent tous battre Trump pour l’investiture républicaine. DeSantis est considéré comme le candidat capable de représenter la plus grande menace pour Trump, mais Luntz a identifié Scott comme ayant les meilleures chances de battre Biden.

« Si Tim Scott obtient la nomination, il bat absolument Joe Biden sans aucune hésitation », a déclaré Luntz. Les Américains se soucient de l’abordabilité, pas de l’économie Luntz a déclaré que Biden était vulnérable et plus faible que lorsqu’il a vaincu Trump en 2020 parce qu’il s’était engagé dans trop de dépenses gouvernementales qui avaient augmenté le coût de la vie. Il a déclaré que les électeurs ne prenaient plus de décisions sur des questions mais sur des attributs liés au coût de la vie.

« Ils veulent la certitude, la prévisibilité et la sécurité – contre le prochain virus COVID, contre le prochain effondrement économique, contre l'inflation, et d'ailleurs ce n'est pas l'économie qui compte le plus ni même l'inflation ; c'est abordable », a-t-il dit. « Et ils ne croient pas que Joe Biden réussisse dans ce domaine dans une grande mesure. » Il a prédit que le Parti conservateur britannique ferait une hémorragie des sièges travaillistes précédemment occupés qu'ils avaient remportés sous Boris Johnson en 2016 parce que les électeurs étaient fidèles à Johnson et non aux conservateurs. Johnson a quitté le Parlement lundi, accusant une enquête parlementaire enquêtant sur les partis tenus au numéro 10 pendant les fermetures de COVID de l'avoir forcé à se lancer dans une chasse aux sorcières antidémocratique.