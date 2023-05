Donald Trump pourrait faire face à des questions sur le verdict d’abus sexuels à la mairie de CNN

Donald Trump pourrait être confronté à des questions sur le fait d’avoir été reconnu coupable d’avoir abusé sexuellement d’E Jean Carroll lorsqu’il participera à une mairie de CNN mercredi soir.

La mairie intervient juste un jour après qu’un jury l’a reconnu responsable d’abus sexuels et de diffamation, soulignant les menaces juridiques croissantes de l’ancien président dans le cadre de ses efforts pour reprendre la Maison Blanche l’année prochaine.

Le jury trouve le chroniqueur abusé sexuellement de Donald Trump E Jean Carroll En savoir plus

L’ancre de CNN, Kaitlan Collins, animera la mairie à 20 h HE au St Anselm College dans le New Hampshire, où Trump répondra aux questions des électeurs républicains et non déclarés dans l’État à vote anticipé.

Les participants à la mairie feront probablement pression sur Trump sur la façon dont il a l’intention de se présenter à la présidence alors qu’il fait face à des menaces juridiques dans plusieurs États. Mardi, un jury de New York a conclu que Trump avait abusé sexuellement de la chroniqueuse conseil E Jean Carroll 27 ans plus tôt, ordonnant à l’ancien président de lui verser 5 millions de dollars de dommages et intérêts pour ses accusations de coups et blessures et de diffamation.

Parce que le procès de Carroll était une affaire civile, le verdict du jury n’impliquait pas d’accusations pénales, mais d’autres enquêtes en cours sur les mensonges électoraux et les pratiques commerciales de l’ancien président pourraient entraîner des condamnations pénales.

Le mois dernier, Trump a plaidé non coupable à Manhattan de 34 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux dans le cadre d’un stratagème d’argent secret lors des élections de 2016. L’ancien président fait également face à des accusations criminelles potentielles en Géorgie pour ses efforts pour annuler les résultats des élections de l’État en 2020 et un avocat spécial examine le rôle de Trump dans l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain et sa mauvaise gestion présumée de documents classifiés.

Malgré les nombreux enchevêtrements juridiques de Trump, il continue de mener les sondages auprès des électeurs primaires républicains. UN Sondage Morning Consult prises plus tôt ce mois-ci ont montré à Trump une avance de 34 points sur son rival le plus proche, Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, qui devrait officiellement lancer sa campagne présidentielle dans les semaines à venir.

La mairie de mercredi marque la première apparition de Trump sur CNN, qu’il a à plusieurs reprises qualifiée de « fake news », depuis la campagne présidentielle de 2016. L’histoire de l’ancien président avec Collins en particulier est également mouvementée, étant donné que l’administration Trump une fois bloqué la correspondante de la Maison Blanche de l’époque lors d’une conférence de presse en 2018 après avoir posé des questions « inappropriées » à Trump.

La mairie de mercredi mettra en lumière les défis actuels des médias pour tenter de couvrir Trump et son influence durable sur les électeurs républicains alors qu’il continue de colporter des mensonges sur la fraude généralisée lors de l’élection présidentielle de 2020. Certains commentateurs ont critiqué CNN pour avoir donné à Trump une si grande plate-forme pour potentiellement répéter ces mensonges, ce qui a contribué à l’insurrection meurtrière au Capitole le 6 janvier 2021. Alors qu’un certain nombre de critiques ont appelé CNN à annuler la mairie, d’autres suggéré boycotter le programme pour faire baisser les cotes d’écoute.

« Il est clair pour moi que CNN et de nombreux autres médias grand public n’ont pas tiré les leçons de la couverture de Trump en 2016 », a récemment déclaré au Guardian Tara Setmayer, ancienne directrice des communications de la House Republican. « Cela, à mon avis, lui donne une fois de plus une légitimité à un moment où il est plus extrême, plus incontrôlable et où ses mensonges sont plus dangereux que jamais. »

L’ancien officier de police de Washington et maintenant contributeur de CNN Michael Fanone, qui a été sévèrement battu lors de l’attaque du Capitole, a vivement critiqué le réseau pour avoir hébergé la mairie.

« Le mettre sur scène, le faire répondre aux questions comme un candidat normal qui n’a pas fait tuer des gens en essayant de mettre fin à la démocratie qu’il tente à nouveau de diriger, normalise ce que Trump a fait », Fanone a écrit dans un éditorial pour Rolling Stone. « Cela envoie le message que tenter un coup d’État n’est qu’une partie du processus ; qu’accepter les résultats des élections est un choix ; et qu’il n’y a aucune conséquence, dans les médias, en politique ou ailleurs, pour les rejeter.

CNN a défendu sa décision d’accueillir la mairie, arguant que le peuple américain a le droit d’entendre les réponses de l’actuel favori de la primaire présidentielle républicaine.

« Notre travail, malgré sa situation unique, est de faire ce que nous faisons le mieux », a déclaré un porte-parole de CNN dans un communiqué. «Posez des questions difficiles, faites un suivi et tenez-le responsable de donner aux électeurs les informations dont ils ont besoin pour faire le tri dans leurs choix. C’est notre rôle et notre responsabilité. »