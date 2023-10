Trump, qui est revenu au procès mardi et mercredi après avoir assisté aux trois premiers jours, n’était pas présent au tribunal vendredi.

Engoron n’a pas immédiatement statué sur la possibilité de sanctionner Trump, le favori pour l’investiture républicaine à la présidentielle de 2024, mais a noté que « dans le climat de surchauffe actuel », les postes incendiaires peuvent et ont conduit à des conséquences néfastes.

Lors de sa comparution cette semaine, il a réservé son inimitié à Engoron et à la procureure générale de New York, Letitia James, dont le procès pour fraude est en cours de décision au procès civil. Ni l’un ni l’autre ne sont couverts par l’ordre de bâillon limité d’Engoron.

L’avocat de Trump, Christopher Kise, a accusé la « très grande machine » de la campagne présidentielle de Trump d’avoir permis qu’une version de sa publication supprimée sur les réseaux sociaux reste sur son site Web, la qualifiant d’oubli involontaire.

Engoron, cependant, a déclaré que la responsabilité revient finalement à Trump – même si c’est quelqu’un de sa campagne qui n’a pas réussi à supprimer le message incriminé.

« Je prends cela en délibéré », a déclaré Engoron après que Kise ait expliqué les mécanismes permettant au message de Trump de rester en ligne. « Mais je veux être clair sur le fait que Donald Trump est toujours responsable de la grande machine, même si c’est une grande machine. »

Une femme arrêtée après avoir tenté de se rapprocher de Trump lors d’un procès pour fraude à New York

Engoron a émis une ordonnance de silence limité le 3 octobre interdisant à tous les participants à l’affaire de diffamer le personnel du tribunal après que Trump ait publiquement calomnié sa principale juriste, Allison Greenfield, dans ce que le juge a considéré comme un message « désobligeant, faux et identifiant personnellement » Truth Social.

Le juge a ordonné à Trump de supprimer le message, ce qu’il a fait, et a mis en garde contre de « graves sanctions » en cas de violations.

Le message comprenait une photo de Greenfield, posant avec le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, un démocrate de New York, lors d’un événement public. Dans ce document, Trump a écrit qu’il était « honteux » que Greenfield travaille avec Engoron sur cette affaire.

Avant que Trump ne supprime le message de sa plateforme Truth Social, comme ordonné, sa campagne a copié le message dans un e-mail. Cet e-mail, avec pour objet « ICYMI », a été automatiquement archivé sur le site Web de Trump, a déclaré Kise.

L’e-mail a été envoyé à environ 25 800 destinataires figurant sur la liste des médias de la campagne et ouvert par environ 6 700 d’entre eux, a déclaré Kise à Engoron après avoir obtenu les statistiques à la pause du matin. Au total, seulement 3.700 personnes ont consulté le message publié sur le site Internet de la campagne Trump, a indiqué l’avocat.

L’ancien président américain Donald Trump (à droite) est assis avec son avocat Christopher Kise alors qu’il assiste mercredi à la troisième semaine de son procès pour fraude civile à New York. Photo : EPA-EFE

« Ce qui s’est passé semble vraiment involontaire », a déclaré Kise. L’avocat a plaidé son ignorance des complexités technologiques liées à l’amplification des publications et des déclarations publiques de Trump sur les réseaux sociaux, qualifiant l’archivage de « partie malheureuse du processus de campagne ».

«Le président Trump n’a fait aucune déclaration d’aucune sorte sur le personnel du tribunal, il s’est entièrement conformé à l’ordonnance, mais il semble que personne n’ait également supprimé le lien ICYMI – ‘au cas où vous l’auriez manqué’ – qui se trouve sur le site Internet de la campagne dans le pages arrière, » expliqua Kise.

La loi de New York autorise les juges à imposer des amendes ou des peines d’emprisonnement en cas d’outrage. L’année dernière, Engoron a méprisé Trump et lui a infligé une amende de 110 000 dollars américains pour avoir tardé à répondre à une assignation à comparaître dans le cadre de l’enquête qui a conduit au procès.

Le procès de James accuse Trump et sa société d’avoir trompé les banques et les assureurs en leur fournissant des déclarations fortement exagérées sur la valeur nette et la valeur des actifs de Trump.

Engoron a déjà statué que Trump et son entreprise avaient commis une fraude, mais le procès porte sur des allégations restantes de complot, de fraude à l’assurance et de falsification de dossiers commerciaux.