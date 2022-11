Donald Trump porte plainte | Nouvelles de CTV

WASHINGTON –

L’ancien président américain Donald Trump poursuit le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain pour éviter de coopérer avec une citation à comparaître l’obligeant à témoigner.

La plainte déposée vendredi soir soutient que, bien que d’anciens présidents aient volontairement accepté de fournir des témoignages ou des documents en réponse à des citations à comparaître du Congrès dans le passé, “aucun président ou ancien président n’a jamais été contraint de le faire”.

“Des précédents et une pratique de longue date soutiennent que la séparation des pouvoirs interdit au Congrès de contraindre un président à témoigner devant lui”, a déclaré l’avocat de Trump, David A. Warrington, dans un communiqué annonçant les intentions de Trump.

Warrington a déclaré que Trump s’était engagé avec le comité “dans un effort de bonne foi pour résoudre ces préoccupations conformément aux prérogatives du pouvoir exécutif et à la séparation des pouvoirs”, mais a déclaré que le panel “insiste pour suivre une voie politique, ne laissant au président Trump d’autre choix que d’impliquer la troisième branche, la branche judiciaire, dans ce différend entre les branches exécutive et législative. »

Le comité a refusé de commenter le dossier, qui intervient quelques jours avant la date limite fixée par le comité pour que Trump commence à coopérer. Mais la poursuite condamne probablement la perspective que Trump doive jamais témoigner, étant donné que le comité devrait se dissoudre à la fin de la session législative de janvier.

Cela survient également quelques jours seulement avant que Trump ne lance officiellement une troisième campagne présidentielle dans son club de Mar-Lago.

Le comité avait voté pour assigner à comparaître Trump lors de sa dernière audition télévisée avant les élections de mi-mandat et l’a officiellement fait le mois dernier, exigeant le témoignage de l’ancien président soit au Capitole, soit par vidéoconférence à la mi-novembre, et continuant pendant plusieurs jours si nécessaire.

La lettre décrivait également une vaste demande de documents, y compris des communications personnelles entre Trump et des membres du Congrès ainsi que des groupes extrémistes. La réponse de Trump à cette demande était attendue la semaine dernière, mais le panel de neuf membres a prolongé son délai jusqu’à cette semaine.

Dans son procès, les avocats de Trump attaquent l’assignation comme étant trop large et la présentent comme une violation de ses droits au premier amendement. Ils soutiennent également que d’autres sources que Trump pourraient fournir les mêmes informations que le comité attend de lui.

Le panel – composé de sept démocrates et de deux républicains – a publié la semaine dernière une déclaration indiquant qu’il était en communication avec les avocats de Trump.

La décision du comité d’assigner à comparaître Trump fin octobre a été une escalade majeure dans son enquête, une étape que les législateurs ont jugée nécessaire car, selon les membres, l’ancien président était “l’acteur central” dans un effort en plusieurs parties pour annuler les résultats du 2020 élection.

“Je pense qu’il a l’obligation légale de témoigner, mais cela n’a pas toujours de poids avec Donald Trump”, a déclaré la vice-présidente du comité, la représentante Liz Cheney, R-Wyo., Lors d’un événement la semaine dernière.

En plus d’exiger que Trump témoigne, le comité a également fait 19 demandes de documents et de communication – y compris pour tous les messages que Trump a envoyés sur l’application de messagerie cryptée Signal ou par “tout autre moyen” aux membres du Congrès et à d’autres sur les événements étonnants de l’attaque du Capitole du 6 janvier 2021.

La portée de la demande du comité était vaste – la recherche de documents du 1er septembre 2020, deux mois avant les élections, jusqu’à aujourd’hui sur les communications du président avec des groupes comme les Oath Keepers et Proud Boys – alors que le panel cherche à compiler un dossier historique de la préparation de l’attaque du Capitole, de l’événement lui-même et des conséquences.

Le procès de Trump a été déposé dans le district sud de la Floride, où d’autres avocats de Trump ont poursuivi avec succès pour obtenir un maître spécial qui a été chargé de mener un examen indépendant des dossiers saisis par le FBI lors d’une perquisition le 8 août à Mar-a-Lago.