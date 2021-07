Donald Trump porte plainte contre les PDG de Facebook et Twitter

WASHINGTON – Donald Trump a déclaré mercredi qu’il avait poursuivi les hauts responsables de Facebook et Twitter pour l’avoir tenu à l’écart des réseaux sociaux, bien que les analystes juridiques aient déclaré que le recours collectif de l’ancien président n’avait pratiquement aucune chance de réussir.

Facebook et Twitter sont des sociétés privées ayant le droit de modérer leurs plateformes, ont déclaré des analystes juridiques, et le procès de Trump semble être davantage une manœuvre politique et une opportunité de collecte de fonds.

Lors d’une conférence de presse depuis son club de golf à Bedminster, dans le New Jersey, Trump a déclaré que son recours collectif déposé dans le sud de la Floride visait les PDG Mark Zuckerberg de Facebook, Jack Dorsey de Twitter et Sundar Pichai de Google et Alphabet.

« Nous allons tenir les Big Tech très responsables », a déclaré Trump.

2 ans hors Facebook :Facebook suspend Donald Trump pour deux ans, citant une « violation grave » après les émeutes du Capitole

Trump a accusé les entreprises d’avoir violé les droits à la liberté d’expression du Premier amendement par le biais de la « censure » contre lui et d’autres, de la « liste noire » et de l' »annulation » de personnes pour des raisons politiques. « S’ils peuvent me le faire, ils peuvent le faire à n’importe qui », a-t-il déclaré.

Le premier amendement, qui dit : « Le Congrès ne fera aucune loi… restreignant la liberté d’expression », s’applique aux entités gouvernementales, et non aux domaines privés.

Elie Honig, un ancien procureur fédéral, a tweeté : « Le tout premier mot du premier amendement est ‘Congrès’ (comme dans ‘ne fera aucune loi…’). Cela signifie que le premier amendement s’applique aux acteurs gouvernementaux, pas aux entreprises privées . »

La loi de la Floride s’est arrêtée :Un juge bloque la répression de la loi de Floride inspirée par Trump sur Facebook, Twitter et YouTube ; DeSantis s’engage à faire appel

Des personnes moins en vue ont poursuivi Facebook et Twitter, mais les poursuites n’ont abouti à rien.

Trump « veut juste un moment de relations publiques et de collecte de fonds, pas un vrai procès », a déclaré Bradley Moss, un avocat basé à Washington.

Il a dit : « Cela a déjà été essayé et a échoué à chaque fois.

Alors que l’ancien président annonçait son procès, des organisations pro-Trump ont envoyé des sollicitations de collecte de fonds pour le soutenir. Trump, qui envisage une autre candidature à la présidentielle en 2024, a attaqué Big Tech dans le cadre de la campagne présidentielle de 2020 qu’il a perdue face à Joe Biden.

Facebook et Twitter ont interdit Trump après l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain, affirmant que ses fausses affirmations sur une « élection truquée » menaçaient de déclencher davantage de violence de la part de ses partisans.

Un porte-parole de Facebook n’a fait aucun commentaire sur le procès de Trump. Twitter n’a pas répondu à une enquête.

Les interdictions de Twitter et de Facebook ont ​​rendu plus difficile la diffusion de ses messages par Trump.

Trump a commencé à s’exprimer sur un nouveau site Web, mais l’a fermé au bout d’un mois. Aides a développé une plate-forme de médias sociaux pour lui et ses abonnés appelée « Gettr ».

Début juin, le conseil de surveillance de Facebook a confirmé la suspension de Trump, qui couvre également son compte Instagram.

On se demande avec quelle avidité Trump poursuivra le procès.

Les avocats ont déclaré que la découverte légale ouvrirait Trump à des questions sur ses actions, y compris celles avant l’insurrection de ses partisans.

De plus, « il va presque certainement perdre », a déclaré Moss.