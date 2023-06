Donald Trump plaide non coupable devant un tribunal de Miami pour une affaire de documents classifiés | Nouvelles américaines

Donald Trump a plaidé non coupable des accusations d’avoir illégalement conservé des documents de sécurité nationale lorsqu’il a quitté ses fonctions et d’avoir menti à des fonctionnaires essayant de les récupérer.

Atout a comparu devant un juge du tribunal fédéral de Miami quelques jours seulement après être devenu le premier ancien président américain accusé de crimes fédéraux.

Dernières nouvelles de Trump: l’ex-président plaide non coupable devant le tribunal de Miami alors qu’il fait face à des accusations fédérales

Le juge magistrat américain Jonathan Goodman l’a autorisé à quitter le tribunal sans conditions ni restrictions de voyage, et aucune caution n’a été requise.

Le juge Goodman a également statué qu’il n’était pas autorisé à communiquer avec des témoins potentiels dans l’affaire.

Les autorités disent que Trump a comploté et menti pour empêcher le gouvernement de récupérer les documents, concernant les programmes nucléaires et autres secrets militaires sensibles, stockés dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride.

Les experts disent qu’il pourrait s’écouler un an ou plus avant qu’un procès ait lieu.

Son ancien assistant et co-accusé, Walt Nauta, n’a pas plaidé coupable.

Il y a eu des scènes chaotiques alors qu’il quittait le palais de justice, avec des partisans et des manifestants s’affrontant et un homme, habillé en prisonnier à l’ancienne, emmené par la police.

Le président s’est également arrêté dans une boulangerie cubaine après l’audience, où les dirigeants de la communauté locale l’ont béni en anglais et en espagnol.

Il a ensuite posé pour des photos avec des supporters, dont le combattant de l’UFC Jorge Masvidal, et a été filmé offrant d’acheter de la nourriture pour tout le monde dans l’établissement, avant que la foule n’éclate dans une interprétation de « Joyeux anniversaire ».

S’adressant à la presse, il a décrit les États-Unis comme « corrompus », « en déclin » et « truqués ».

Il s’agissait de la deuxième visite au tribunal de Trump ces derniers mois. En avril, il a plaidé non coupable des accusations portées contre New York

York résultant d’un paiement silencieux à une star du porno.

Image:

Trump arrive au palais de justice de Miami pour faire face à des accusations fédérales



Des partisans portant des chapeaux Make America Great Again et portant des drapeaux américains ont scandé « Miami for Trump » et « Latinos for Trump » alors que le cortège s’arrêtait devant le palais de justice avant l’audience.

Un homme pouvait être entendu scandant, « USA! USA! »

Les autorités s’étaient préparées à d’éventuelles violences, rappelant l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain, mais le maire de Miami

Francis Suarez a déclaré aux journalistes qu’il n’y avait eu aucun problème de sécurité.

Trump a clamé à plusieurs reprises son innocence et accuse l’administration du président démocrate Joe Biden de le cibler.

Il a qualifié mardi l’avocat spécial Jack Smith, qui dirige l’accusation, de « haineux de Trump » sur les réseaux sociaux.

Image:

Des manifestants pro et anti-Trump se disputent devant le tribunal



« L’UN DES JOURS LES PLUS TRISTES DE L’HISTOIRE DE NOTRE PAYS. NOUS SOMMES UNE NATION EN DÉCLIN !!! » Trump a écrit sur sa plateforme Truth Social peu de temps avant que son cortège ne quitte l’hôtel Trump Doral pour le palais de justice.

Smith accuse Trump de risquer des secrets nationaux en emportant avec lui des milliers de papiers sensibles lorsqu’il a quitté le White

House en janvier 2021 et les a entreposés au hasard dans son domaine de Mar-a-Lago et son club de golf du New Jersey, selon un acte d’accusation du grand jury publié la semaine dernière.

En savoir plus:

La Floride est le « pays Trump » et il ne semble pas qu’un acte d’accusation puisse changer cela

L’acte d’accusation de Trump est « choquant » et le décrit comme une « grande menace » pour la défense américaine

Trump arrive à Miami pour une audience sur des documents classifiés

Les photos incluses dans l’acte d’accusation montrent des boîtes de documents stockées sur une scène de salle de bal, dans une salle de bain et éparpillées sur le sol d’une salle de stockage.

Ces dossiers comprenaient des informations sur le programme nucléaire secret américain et les vulnérabilités potentielles en cas d’attaque, selon l’acte d’accusation.

L’acte d’accusation de 37 chefs d’accusation allègue que Trump a menti aux responsables qui ont tenté de les récupérer.

L’acte d’accusation allègue également que Trump a conspiré avec Nauta pour conserver des documents classifiés et les cacher à un grand jury fédéral.

Nauta a travaillé pour Trump à la Maison Blanche et à Mar-a-Lago.