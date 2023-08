Donald Trump plaide non coupable des accusations fédérales

WASHINGTON –

Donald Trump a plaidé non coupable jeudi d’avoir tenté d’annuler les résultats de sa défaite à l’élection présidentielle de 2020, répondant pour la première fois aux accusations fédérales qui l’accusent d’avoir orchestré une tentative effrontée et finalement ratée de bloquer le transfert pacifique du pouvoir présidentiel.

Trump a comparu devant un magistrat du palais de justice fédéral de Washington deux jours après avoir été inculpé de quatre chefs d’accusation par l’avocat spécial du ministère de la Justice, Jack Smith. Les accusations l’accusent d’avoir tenté de renverser la volonté des électeurs et d’annuler sa défaite électorale dans les jours qui ont précédé le 6 janvier 2021, lorsque des partisans ont pris d’assaut le Capitole américain dans un affrontement violent et sanglant avec les forces de l’ordre.

Trump, le favori de la primaire présidentielle républicaine de 2024, fait face à des accusations de complot en vue de frauder les États-Unis et d’entraver la certification par le Congrès de la victoire du démocrate Joe Biden. Sa comparution jeudi, et le reste du procès, se dérouleront dans un palais de justice bien en vue du Capitole et dans un bâtiment où plus de 1 000 émeutiers du Capitole ont été inculpés.

Trump a déclaré qu’il était innocent et son équipe juridique a qualifié la dernière affaire d’atteinte à son droit à la liberté d’expression. L’affaire fait partie d’une série de problèmes juridiques croissants pour l’ex-président, survenant près de deux mois après que Trump a plaidé non coupable de dizaines de chefs d’accusation fédéraux l’accusant d’accumuler des documents classifiés et d’entraver les efforts du gouvernement pour les récupérer.

Smith lui-même était dans la salle d’audience et était assis au premier rang derrière les procureurs chargés de l’affaire. Trois policiers qui ont défendu le Capitole ce jour-là ont également été vus entrant dans le palais de justice.

L’acte d’accusation de l’avocat spécial du ministère de la Justice, Jack Smith, accuse Trump de quatre chefs d’accusation liés à ses efforts pour annuler sa défaite à l’élection présidentielle, y compris un complot en vue de frauder le gouvernement américain et un complot en vue d’entraver une procédure officielle. Les accusations pourraient entraîner une peine d’emprisonnement d’un an en cas de condamnation.

L’ancien président était la seule personne accusée dans l’affaire, bien que les procureurs aient fait référence à six co-conspirateurs anonymes, pour la plupart des avocats, avec lesquels ils ont comploté, notamment dans le cadre d’un stratagème visant à enrôler de faux électeurs dans sept États du champ de bataille remportés par Biden pour soumettre de faux certificats à le gouvernement fédéral.

L’acte d’accusation raconte comment Trump et ses alliés républicains, dans ce que Smith a décrit comme une attaque contre une « fonction fondamentale du gouvernement américain », ont menti à plusieurs reprises sur les résultats dans les deux mois après avoir perdu les élections et fait pression sur son vice-président, Mike Pence. , et les responsables électoraux de l’État à prendre des mesures pour l’aider à s’accrocher au pouvoir.

Il s’agit de la troisième affaire pénale intentée contre Trump en moins de six mois.

Il a été accusé à New York d’avoir falsifié des documents commerciaux dans le cadre d’un paiement silencieux à un acteur porno pendant la campagne présidentielle de 2016. Le bureau de Smith l’a également inculpé de 40 chefs d’accusation de crime en Floride, l’accusant de conserver illégalement des documents classifiés dans son domaine de Palm Beach, Mar-a-Lago, et de refuser les demandes du gouvernement de les restituer. Il a plaidé non coupable dans ces deux affaires, qui doivent être jugées l’année prochaine.

Et les procureurs du comté de Fulton, en Géorgie, devraient annoncer dans les semaines à venir des décisions d’inculpation dans le cadre d’une enquête sur les efforts visant à renverser les résultats des élections dans cet État.

L’avocat de Trump, John Lauro, a affirmé dans des interviews télévisées que les actions de Trump étaient protégées par le droit à la liberté d’expression du premier amendement et qu’il s’appuyait sur les conseils d’avocats. Trump a affirmé sans preuve que l’équipe de Smith tentait d’interférer avec l’élection présidentielle de 2024.

