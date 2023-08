Donald Trump plaide non coupable des accusations d’avoir tenté d’annuler la défaite électorale

Donald Trump a plaidé non coupable jeudi d’avoir comploté pour annuler les élections américaines de 2020.

Il est apparu, en personne, à un kilomètre du bâtiment du Capitole américain que ses partisans ont pris d’assaut le 6 janvier 2021.

L’affaire doit être renvoyée devant le tribunal le 28 août, mais Trump n’est pas tenu d’assister à cette audience.

Donald Trump a plaidé non coupable jeudi aux accusations fédérales américaines d’avoir orchestré un complot pour tenter d’annuler sa défaite aux élections de 2020 dans ce que les procureurs américains appellent un effort sans précédent du président de l’époque pour saper les piliers de la démocratie américaine.

L’avocat spécial Jack Smith, qui a supervisé l’enquête, a regardé depuis le premier rang alors que Trump inscrivait son plaidoyer devant le juge magistrat américain Moxila Upadhyaya.

« Non coupable », a déclaré Trump, en insistant sur le premier mot.

L’interpellation, d’une durée d’environ une demi-heure, a eu lieu à seulement 1 km du Capitole américain, le bâtiment que les partisans de Trump ont pris d’assaut le 6 janvier 2021, pour tenter d’empêcher le Congrès de certifier sa défaite.

Le plaidoyer – le troisième pour Trump en quatre mois – donne le coup d’envoi à des mois de querelles juridiques préalables au procès qui se dérouleront dans le contexte de la campagne présidentielle de 2024, au cours de laquelle Trump est le favori de la nomination républicaine pour affronter le président démocrate Joe Biden.

Dans un acte d’accusation de 45 pages mardi, Smith a accusé Trump et ses alliés de promouvoir de fausses affirmations selon lesquelles les élections étaient truquées, faisant pression sur les autorités étatiques et fédérales pour modifier les résultats et assemblant de fausses listes d’électeurs pour tenter d’arracher des votes électoraux à Biden.

Trump, 77 ans, fait face à quatre chefs d’accusation, dont celui de complot en vue de frauder les États-Unis, de priver les citoyens de leur droit de faire compter leurs votes et d’entraver une procédure officielle. L’accusation la plus grave est passible d’une peine de prison maximale de 20 ans.

Lorsque l’adjoint au tribunal a lu à haute voix le titre de l’affaire – « États-Unis d’Amérique c. Donald J. Trump » – l’ancien président a secoué la tête en signe de désapprobation.

La prochaine date d’audience dans l’affaire sera le 28 août devant la juge de district américaine Tanya Chutkan, bien qu’Upadhyaya ait déclaré que Trump ne serait pas tenu d’y assister. Le 28 août est cinq jours après le premier débat primaire républicain prévu. Trump n’a pas encore dit s’il participera.

Chutkan a l’intention de fixer une date de procès à ce moment-là, a déclaré Upadhyaya. L’avocat de Trump, John Lauro, a déposé une première objection, arguant que l’ampleur de l’affaire et la quantité de documents impliqués pourraient nécessiter beaucoup de temps.

« Ce que nous désirons le plus, c’est l’opportunité de défendre équitablement le président Trump dans cette affaire », a-t-il déclaré.

Le procureur Thomas Windom a répliqué que l’affaire devrait se dérouler normalement, y compris avec un procès rapide.

Trump a été libéré sans restrictions de voyage. L’une des conditions de sa libération est qu’il ne discute de l’affaire avec aucun témoin s’il n’est pas accompagné de ses avocats.

Trump a décrit l’acte d’accusation, ainsi que les autres affaires pénales contre lui, comme une « chasse aux sorcières » destinée à faire dérailler sa campagne à la Maison Blanche. Dans une série de publications sur les réseaux sociaux depuis mardi, il a accusé l’administration Biden de le cibler à des fins politiques.

Il avait précédemment plaidé non coupable des accusations fédérales d’avoir conservé des documents classifiés après avoir quitté ses fonctions et des accusations de l’État de New York d’avoir falsifié des documents en rapport avec des paiements d’argent silencieux à une star du porno.

Trump pourrait bientôt faire face à d’autres accusations en Géorgie, où un procureur enquête sur ses tentatives d’annuler les élections là-bas. Le procureur de la région d’Atlanta, Fani Willis, a déclaré qu’elle déposerait des actes d’accusation d’ici la mi-août.

« J’AI BESOIN D’UNE ACTE DE PLUS POUR ASSURER MON ÉLECTION ! » Trump a écrit sur sa plateforme de médias sociaux Truth avant sa comparution devant le tribunal jeudi.

Trump conserve la tête des sondages

Environ la moitié des républicains ont déclaré qu’ils ne voteraient pas pour Trump s’il était reconnu coupable d’un crime, selon un nouveau sondage Reuters / Ipsos, soulignant les risques potentiels que ses enchevêtrements juridiques posent pour sa candidature.

Mais le même sondage, effectué après l’acte d’accusation de mardi, a également démontré sa remarquable résilience dans la course primaire républicaine. Il a obtenu le soutien de 47% des républicains, étendant son avance sur le gouverneur de Floride, deuxième, Ron DeSantis, à 13%.

Les trois quarts des républicains ont déclaré qu’ils étaient d’accord pour dire que les accusations étaient « à motivation politique », ce qui montre que l’affirmation de Trump selon laquelle il est victime de persécution politique résonne avec sa base.

La grande majorité des dirigeants républicains, dont plusieurs en concurrence avec Trump pour la Maison Blanche, l’ont soit défendu, soit émis des critiques en sourdine, accusant à la place l’administration Biden d’armer le ministère de la Justice contre un ennemi de la campagne.

De nombreuses allégations contenues dans l’acte d’accusation de mardi avaient été bien documentées dans les médias et l’enquête menée par un comité restreint de la Chambre des représentants des États-Unis.

Mais l’acte d’accusation contenait des détails qui n’étaient pas largement connus, dont plusieurs basés sur des témoignages du grand jury et des notes contemporaines de l’ancien vice-président Mike Pence, également candidat à l’investiture présidentielle républicaine.

L’acte d’accusation décrit un appel téléphonique dans lequel Pence a déclaré à Trump qu’il n’y avait aucune base légale pour la théorie selon laquelle Pence pourrait bloquer la certification de l’élection.

« Vous êtes trop honnête », a répondu Trump, selon les procureurs.

Bien que Pence ait répété à plusieurs reprises à Trump qu’il n’avait pas le pouvoir de rejeter les votes électoraux de certains États, Trump n’a cessé de répéter cette affirmation.

Le 6 janvier, alors qu’il s’adressait à ses partisans avant qu’ils n’attaquent le Capitole, Trump a déclaré: « Si Mike Pence fait ce qu’il faut, nous gagnons les élections. » Certains émeutiers du Capitole ont ensuite scandé « Hang Mike Pence! »

Loin d’être découragés par la violence, Trump et ses associés ont continué d’appeler les membres républicains du Congrès quelques heures après la fin de l’émeute, toujours déterminés à bloquer la certification, selon l’acte d’accusation.

Pence a été l’un des rares républicains de premier plan à critiquer Trump mardi, affirmant que « quiconque se place au-dessus de la Constitution ne devrait jamais être président ».