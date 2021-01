WASHINGTON – Le président Donald Trump et ses collaborateurs établissent une liste finale de pardons et de commutations qui pourraient atteindre plus de 100 noms, ont déclaré lundi des conseillers.

Mais Trump ne devrait pas se pardonner ou accorder des pardons préventifs aux membres de sa famille, ont déclaré des conseillers qui n’étaient pas autorisés à commenter publiquement et ont refusé de discuter de qui pourrait figurer sur la liste élaborée depuis des semaines.

Le président a discuté de l’idée de pardons préventifs, ont déclaré des assistants, mais les responsables ont déclaré que les membres de la famille n’en avaient pas besoin et les avocats ont mis en doute la légalité d’un auto-pardon.

Les Alliés ont également averti Trump de ne pas pardonner aux partisans qui ont été accusés d’avoir pénétré par effraction dans le Capitole américain le 6 janvier.

« Demander le pardon de ces personnes serait une erreur », a déclaré le sénateur Lindsey Graham, RS.C., le week-end dernier sur Fox News. « Je pense que cela détruirait le président Trump. Et j’espère que nous ne suivrons pas cette voie. »

Trump publiera une liste finale de pardons quelque temps avant l’expiration de son mandat à midi mercredi, ont déclaré deux conseillers qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat car la liste n’est pas encore publique.

Le président devrait quitter la Maison Blanche tôt mercredi matin pour son domaine de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride.

Certains des pardons de Trump sont susceptibles d’être critiqués, ont déclaré des conseillers, et ont fait l’objet d’un lobbying intense auprès du président par des avocats, des alliés politiques et d’autres parties intéressées.

Ce groupe comprend Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks mis en examen en 2019 pour des accusations d’espionnage, et Edward Snowden, le fugitif américain qui a divulgué des fichiers secrets révélant de vastes opérations de surveillance menées par l’Agence américaine de sécurité nationale.

Les législateurs ont demandé à Trump de ne pas pardonner à Assange et Snowden.

Trump devrait également gracier ou commuer les peines des prisonniers dans le cadre de ses efforts de réforme de la justice pénale, ont déclaré des assistants. La Maison Blanche a appelé à réduire la durée de la prison pour les infractions pénales moins graves et non violentes.

Les pardons de dernière minute, y compris ceux qui sont contestés, sont une tradition pour les présidents sortants.

Alors qu’il quittait ses fonctions en 2001, le président Bill Clinton a gracié le financier fugitif Marc Rich dans une démarche que certains analystes ont liée aux contributions financières.

À la fin de 1992, son mandat venant à expiration, le président George HW Bush a gracié les collaborateurs impliqués dans le scandale Iran-Contra.

Trump a accordé la clémence à plus de 90 personnes au cours de son mandat, y compris des alliés et d’anciens collaborateurs impliqués dans l’enquête sur l’ingérence électorale russe lors des élections de 2016.

Ce groupe comprend Paul Manafort, un directeur de campagne de Trump en 2016 qui a été reconnu coupable d’avoir fraudé des banques; George Papadopoulos, un ancien assistant de campagne qui a admis avoir menti au FBI; et Michael Flynn, un général de l’armée à la retraite qui a plaidé coupable d’avoir menti au FBI au sujet de ses contacts avec des responsables russes.

Trump a également commué la peine du conseiller politique de longue date Roger Stone quelques jours à peine avant qu’il ne se présente en prison après avoir été reconnu coupable d’avoir menti au Congrès et d’obstruction à l’enquête sur la Russie menée par l’avocat spécial Robert Mueller.

Entre autres grâces: Charles Kushner, le père du gendre présidentiel et conseiller principal Jared Kushner. L’aîné Kushner a été condamné pour avoir préparé de fausses déclarations de revenus et pour avoir été témoin de représailles.

Des grâces ont également été accordées à deux anciens membres républicains du Congrès qui étaient les premiers partisans de la candidature présidentielle de Trump: Duncan Hunter, R-Californie, qui avait plaidé coupable d’avoir abusé des fonds de la campagne; et Chris Collins, RN.Y., qui avait plaidé coupable à des accusations de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières.

Dans de nombreux cas, Trump n’a pas travaillé avec le bureau des pardons du ministère de la Justice, mais a agi de son propre chef sur la base des demandes des lobbyistes à lui et à ses principaux collaborateurs.

Des analystes juridiques ont déclaré que Trump avait transformé le pouvoir de grâce présidentiel en un projet personnel conçu pour récompenser des amis et des partisans politiques.

Bradley P. Moss, un avocat de la sécurité nationale, a déclaré que la liste de grâce finale de Trump comportera probablement « une poignée de contradictions ».

« Il y aura probablement des candidats nominalement dignes, tels que des délinquants non-violents qui ont peut-être déjà purgé une peine et qui ont très probablement une sorte de célébrité qui a l’oreille de Jared Kushner », a déclaré Moss.

Il y aura aussi probablement « des pardons clairement transactionnels », a déclaré Moss, y compris « des alliés du président qui ont commis des crimes en col blanc ces dernières années ».

« Ce qui est presque garanti », a-t-il dit, « c’est que le processus traditionnel d’examen des pardon continuera d’être ignoré autant qu’il l’a été au cours des quatre dernières années. »