Donald Trump peut-il utiliser une loi de 1798 pour procéder à des expulsions massives ?

L’une des pierres angulaires de la campagne de l’ancien président Donald Trump pour 2024 a été sa promesse de mener la plus grande opération d’expulsion de l’histoire des États-Unis. Les détails de la manière dont il mettrait en œuvre ce plan ne sont pas clairs. Mais lors de récents rassemblements, Trump a déclaré qu’il utiliserait une loi du XVIIIe siècle pour imposer des expulsions massives.

L’opération débuterait à Aurora, dans le Colorado, et s’appellerait « Opération Aurora », a déclaré Trump lors d’une conférence de presse le 11 octobre. rallier à Reno, Nevada, ajoutant sans fondement que les immigrants « tentent de nous conquérir ».

Lors d’une campagne le 11 octobre rallier à Aurora, il a déclaré qu’il invoquerait l’Alien Enemies Act de 1798 pour accélérer l’expulsion des membres de gangs et pour « cibler et démanteler tous les réseaux criminels de migrants opérant sur le sol américain ».

Trump faisait référence à un gang vénézuélien, Tren de Aragua, qui, selon lui, a repris « plusieurs complexes d’appartements » à Aurora. Les allégations selon lesquelles un gang vénézuélien repris Aurora a débuté en août, lorsqu’une vidéo d’un groupe d’hommes armés hispanophones marchant dans un complexe d’appartements en ville est devenue virale. Toutefois, les autorités locales ont repoussé, adage que les inquiétudes concernant les gangs vénézuéliens à Aurora sont « grossièrement exagérées ».

Police d’Aurora dire ils ont arrêté des membres du gang Tren de Aragua mais je n’ai pas dit ils avaient repris des complexes d’appartements.

Voici ce que nous savons de la loi de 1798 que Trump a promis d’invoquer et ce que disent les experts juridiques sur la capacité de Trump à l’utiliser pour des expulsions massives :

Qu’est-ce que la loi sur les ennemis étrangers de 1798 ?

La loi sur les ennemis étrangers de 1798 fait partie d’un ensemble plus large de quatre lois : la Lois sur les étrangers et la sédition – que les États-Unis ont adopté car ils craignaient une guerre imminente avec la France. Les lois ont augmenté les exigences en matière de citoyenneté, criminalisé les déclarations critiques à l’égard du gouvernement et donné au président des pouvoirs supplémentaires pour expulser les non-citoyens.

Trois de ces lois ont été abrogées ou ont expiré. La loi sur les ennemis étrangers est la seule encore en vigueur.

La loi permet au président de détenir et d’expulser des personnes d’une « nation ou d’un gouvernement hostile » sans audience lorsque les États-Unis sont en guerre avec ce pays étranger ou que ce pays étranger a « perpétré, tenté ou menacé » une invasion ou un raid légalement appelé. une « incursion prédatrice » contre les États-Unis

« Bien que la loi ait été promulguée pour empêcher l’espionnage et le sabotage étrangers en temps de guerre, elle peut être – et a été – utilisée contre des immigrants qui n’ont rien fait de mal » et qui se trouvent légalement aux États-Unis, Katherine Yon Ebright, experte en pouvoirs de guerre constitutionnels. au Brennan Center for Justice, un groupe de réflexion non partisan de la faculté de droit de l’Université de New York, a écrit dans un rapport du 9 octobre.

La loi a été invoquée pour la dernière fois pendant la Seconde Guerre mondiale

Les présidents américains ont invoqué cette loi à trois reprises, uniquement en temps de guerre :

La guerre de 1812 : James Madison, alors président invoqué la loi contre les Britanniques qui étaient tenus de fournir des informations, notamment leur âge, la durée de leur séjour aux États-Unis et s’ils avaient demandé la citoyenneté.

Première Guerre mondiale : Woodrow Wilson, alors président utilisé contre les Allemands et leurs alliés, comme l’Autriche-Hongrie.

Seconde Guerre mondiale : Franklin Roosevelt, alors président invoqué l’acte « de détenir des étrangers ennemis prétendument potentiellement dangereux », selon les Archives nationales. Il s’agissait principalement d’Allemands, d’Italiens et de Japonais. La loi a été utilisée pour placer les non-citoyens de ces pays dans des camps d’internement. Cette loi n’a pas été utilisée pour détenir des citoyens américains d’origine japonaise. Un décret a été utilisé pour cela.

Trump peut-il utiliser cette loi pour procéder à des expulsions massives ?

L’ancien président Donald Trump, lors d’une assemblée publique le mois dernier en Floride, a déclaré qu’il procéderait à des expulsions massives à partir d’Aurora, au Colorado.

Trump a évoqué l’application de la loi de 1798 contre les cartels de drogue mexicains et le Tren de Aragua, le gang vénézuélien.

Les experts juridiques ont déclaré que Trump n’avait pas le pouvoir d’invoquer la loi sur les ennemis étrangers contre les membres de gangs ou comme outil d’expulsions massives.

Pour invoquer la loi, une invasion doit être perpétrée ou menacée par un gouvernement étranger. Les États-Unis ne sont en guerre contre aucun gouvernement étranger. La loi ne peut pas non plus être largement utilisée pour les personnes de tous les pays.

Invoquer la loi « comme une autorité d’expulsion turbocompressée… est en contradiction avec des siècles de pratique législative, présidentielle et judiciaire, qui confirment toutes que la loi sur les ennemis étrangers est une autorité de guerre », a déclaré Ebright dans son rapport. « L’invoquer en temps de paix pour contourner la loi conventionnelle sur l’immigration serait un abus stupéfiant. »

Trump et ses alliés ont caractérisé la montée de l’immigration illégale sous le président Joe Biden comme une invasion. Juridique et immigration experts avoir en désaccord avec la caractérisation.

La migration illégale ou le trafic de drogue à la frontière sud ne constituent pas une invasion, a écrit Ilya Somin, professeur de droit constitutionnel à l’Université George Mason, dans un communiqué du 13 octobre. rapport.

Des experts juridiques ont déclaré qu’une tentative d’utiliser la loi sur les ennemis étrangers pour des expulsions massives serait probablement contestée devant les tribunaux. Cependant, il n’est pas clair si les tribunaux rendront une décision.

Un tribunal a entendu pour la dernière fois une affaire concernant la loi sur les ennemis étrangers après la Seconde Guerre mondiale. Le président de l’époque, Harry Truman, avait continué à invoquer cette loi par Roosevelt pendant des années après la fin de la guerre. À l’époque, le tribunal avait jugé que la fin d’une guerre et l’expiration des autorités de guerre étaient des « questions politiques » et qu’il n’appartenait donc pas aux tribunaux de trancher.

De même, certains tribunaux ont déclaré que la définition d’une invasion était une question politique.

Trump a déjà promis des expulsions massives

Lors de sa campagne présidentielle de 2016, Trump a promis d’expulser tous les immigrants vivant illégalement aux États-Unis. Cependant, il n’a pas fais-le.

Lorsque Trump est entré en fonction, on estime 11 millions de personnes se trouvaient illégalement dans le pays. Entre les exercices 2017 et 2020, le ministère de la Sécurité intérieure a enregistré 2 millions d’expulsions. (L’exercice 2017 comprenait environ quatre mois d’administration du président Barack Obama.) En comparaison, Obama effectué 3,2 millions et 2,1 millions d’expulsions au cours de chacun de ses mandats.

Le Migration Policy Institute, un groupe de réflexion non partisan, signalé en juin, que l’administration Biden a procédé à 4,4 millions d’expulsions, « plus que n’importe quel mandat présidentiel depuis l’administration de George W. Bush (5 millions lors de son deuxième mandat) ».

Steve Vladeck, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Georgetown, a écrit dans son bulletin du 14 octobre qu’il existe déjà des lois sur l’immigration qui autorisent les expulsions. Mais l’un des principaux obstacles à la réalisation d’une opération d’expulsion massive réside dans le manque de ressources nécessaires pour retrouver, détenir et expulser un grand nombre de personnes.

« S’appuyer sur une ancienne loi ne contribuera pas à résoudre le problème des ressources », a déclaré Vladeck. ​

Nos sources

Cet article a été initialement publié sur Austin American-Statesman : Donald Trump peut-il utiliser une loi de 1798 pour procéder à des expulsions massives ?