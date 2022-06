Donald Trump peut-il faire son retour ? Attaqué, il continue de prospérer

Donald Trump peut-il faire son retour ? Ses détracteurs disent non et font tout pour le contrecarrer.

Ses ennemis au Congrès ont même compilé une sorte de docudrame de Trump reliant l’ancien président américain à la violence qui a secoué le Capitole le 6 janvier de l’année dernière.

Les ennemis de Trump soutiennent que l’assaut contre le Capitole faisait partie d’un complot délibéré visant à le laisser s’accrocher frauduleusement au pouvoir, après avoir perdu l’élection présidentielle de 2021.

Et qui sait? Ils ont peut-être raison. Certes, Trump n’a jamais concédé sa défaite lors de cette élection. Il n’a pas non plus jamais accepté que Joe Biden ait gagné, arguant plutôt que la présidence de Biden est illégitime.

Tout cela devrait suffire à qualifier Trump de manivelle. Mais ce qui est bizarre, c’est que ce n’est pas le cas. En fait, plus il agit comme un huard, plus il devient populaire.

En ce sens, le docudrame pourrait se retourner contre lui et finir par accroître le soutien de Trump parmi les Américains, dont beaucoup le croient déjà victime d’un complot.

Les sondages suggèrent que même les Canadiens les plus avisés adhèrent à la théorie du complot de Trump. Un récent sondage Abacus estime que 34 % des Canadiens pensent qu’il est possible que la victoire de Biden ne soit pas légitime et que Trump soit le vrai président.

Ce n’est certainement pas l’image que les détracteurs de Trump essaient d’envoyer. Leurs efforts ont été soigneusement élaborés afin de dominer la couverture médiatique du docudrame.

Ils commencent par les collègues républicains de Trump niant son affirmation selon laquelle l’élection a été truquée. Ils poursuivent des enquêtes plus détaillées sur la réclamation, où ils ne trouvent aucune preuve de fraude. Ils concluent par une explication de la fausse affirmation de Trump : le désir irrésistible de l’ancien président de s’accrocher au pouvoir à tout prix.

Ils placent ensuite tout cela dans le contexte du 6 janvier – le jour, disent les critiques de Trump, où l’ancien président a tenté de renverser l’ordre établi par la force des armes.

Il n’est pas du tout clair que le docudrame ait blessé Trump politiquement. Il reste une force puissante au sein du Parti républicain. Une approbation par Trump ne garantit pas toujours le succès. Mais cela ne fait certainement pas de mal non plus.

Rien de tout cela ne devrait être surprenant. Les forces qui ont propulsé le succès politique de Trump auparavant – y compris les forces obscures du nativisme ainsi que des formes plus innocentes de nationalisme – existent toujours.

De plus, les Américains sont toujours soucieux d’éviter de s’empêtrer dans des guerres étrangères. Je suppose que cette anxiété finira par s’étendre à l’implication de l’OTAN dans la guerre russo-ukrainienne.

Lorsque cela se produira, Trump – qui a déjà formulé une critique de l’OTAN – sera bien placé pour tirer un avantage politique de la situation.

Les détracteurs de Trump espèrent qu’au moment de la prochaine élection présidentielle, il sera complètement discrédité.

Ils espèrent que d’ici là, il ne sera plus considéré comme quelque chose qui mérite d’être émulé. Ils espèrent que sa forme de populisme aura disparu.

Il n’est pas clair pour moi que ce soit autre chose qu’un vœu pieux. Dans leur docudrame, les critiques dressent le portrait de Trump comme d’un homme obsédé par le pouvoir. C’est probablement une critique juste. Mais ce n’est pas nouveau.

Les Trumpiens ont prospéré lorsque leur héros a été attaqué dans le passé. Ils continuent de prospérer aujourd’hui, malgré – et peut-être à cause de – cette dernière attaque.

