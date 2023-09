Donald Trump perd sa tentative de retarder son procès civil à New York

Une cour d’appel a rejeté jeudi la tentative de Donald Trump de retarder un procès civil dans le cadre d’un procès intenté par le procureur général de New York, permettant à l’affaire de se poursuivre quelques jours après qu’un juge a statué que l’ancien président américain avait commis des années de fraude et l’avait privé de certaines entreprises en guise de punition.

La décision, rendue par la cour d’appel intermédiaire de l’État, ouvre la voie au juge Arthur Engoron pour présider un procès sans jury qui débutera lundi à Manhattan dans le cadre du procès civil de la procureure générale de New York, Letitia James.

Trump figure sur la liste des dizaines de témoins possibles, ce qui pourrait ouvrir la voie à une éventuelle confrontation avec le juge.

La récente décision pour fraude menace de bouleverser son empire immobilier et de l’obliger à abandonner des propriétés new-yorkaises prisées telles que la Trump Tower, un immeuble de bureaux de Wall Street, des terrains de golf et un domaine de banlieue.

REGARDER | Trump poursuivi pour fraude : Trump poursuivi pour fraude par le procureur général de l’État de New York Le procureur général de l’État de New York, Letitia James, poursuit l’ancien président américain pour fraude, cherchant à s’attaquer au cœur de ce qui a rendu Donald Trump célèbre : l’image de richesse et d’opulence qu’il a véhiculée tout au long de sa carrière.

Trump nie tout acte répréhensible

Trump a nié tout acte répréhensible, arguant que certains de ses actifs valent bien plus que ce qui est indiqué dans les états financiers annuels qu’Engoron a déclaré avoir utilisés pour obtenir des prêts et conclure des accords.

Trump a fait valoir que les déclarations comportent des clauses de non-responsabilité qui l’exonèrent de toute responsabilité. Ses avocats ont annoncé qu’ils feraient appel.

Des messages sollicitant des commentaires ont été laissés jeudi aux avocats de Trump et au bureau de James.

À New York, « ces affaires mettent de nombreuses années avant d’être jugées », a écrit Trump mercredi dans un article sur sa plateforme Truth Social qui semblait confondre plusieurs de ses ennemis juridiques.

« Mon affaire de chasse aux sorcières politiques devrait en fait commencer lundi. Personne ne peut le croire ? Il s’agit d’un travail de « chemin de fer », fortement poussé par le ministère de la Justice de la gauche radicale pour avoir intentionné une ingérence électorale. Une période très TRISTE pour l’État de New York et l’Amérique. ! »

Les avocats ont poursuivi le juge

Les avocats de Trump ont d’abord cherché à retarder le procès avant la décision d’Engoron, mais ont déclaré que cette décision n’avait fait que renforcer leurs affirmations selon lesquelles le juge abusait de son autorité.

Les avocats de Trump ont poursuivi Engoron le 14 septembre, l’accusant d’ignorer la loi et d’entraver leurs préparatifs en ne se conformant pas à une ordonnance de la cour d’appel de juin lui imposant de restreindre la portée du procès en fonction du délai de prescription.

Ils ont intenté une action en justice en vertu d’une disposition connue sous le nom d’article 78, qui permet de contester certaines décisions judiciaires, et ont demandé que le procès soit reporté jusqu’à ce que cette affaire soit résolue.

Un juge de la cour d’appel, David Friedman, a accordé une suspension provisoire du procès pendant que la cour d’appel plénière examinait le procès de manière accélérée.

La décision de jeudi a levé la suspension, permettant au procès de se dérouler comme prévu.

Aucune décision sur les plaintes sous-jacentes

La cour d’appel ne s’est pas prononcée sur les plaintes sous-jacentes de la défense concernant Engoron. Par l’intermédiaire d’un avocat du tribunal, Engoron a refusé de participer à la procédure d’appel.

D’autres procédures dans l’affaire se sont poursuivies tandis que le panel réfléchissait à un retard. Engoron, statuant mardi dans une phase de l’affaire connue sous le nom de jugement sommaire, a conclu que Trump et sa société, la Trump Organization, avaient fraudé des banques, des assureurs et d’autres avec des états financiers annuels qui surévaluaient massivement ses actifs et exagéraient sa richesse.

Engoron a ordonné que certaines des entreprises de Trump soient retirées de son contrôle et dissoutes. James affirme que Trump a augmenté sa valeur nette de 3,6 milliards de dollars américains.

Les avocats de Trump, dans une lettre adressée à la cour d’appel, ont déclaré que la décision de 35 pages d’Engoron montrait qu’il restait déterminé à défier la cour d’appel en ignorant la question du délai de prescription.

Engoron a refusé de rejeter toute réclamation et a fondé sa décision de fraude en partie sur des allégations obsolètes qui auraient dû être rejetées, a écrit l’avocat de Trump, Clifford Robert. La décision d’Engoron pour fraude a résolu la principale plainte du procès de James, mais il en reste six autres.

Il s’agit notamment d’allégations de complot, de falsification de dossiers commerciaux et de fraude à l’assurance. Le juge se prononcera également sur la demande de James de 250 millions de dollars d’amendes.

Son bureau a fait valoir que le procès de Trump contre Engoron était une « tentative effrontée et infondée » d’usurper son autorité et que tout retard « ferait probablement des ravages dans le calendrier du procès » et pourrait provoquer des conflits avec les quatre affaires pénales en cours de Trump.

Le procès civil est le point culminant d’une enquête de plusieurs années menée par le bureau de James, au cours de laquelle Trump a été interrogé sous serment et des millions de pages de documents ont changé de mains. Engoron a déclaré que cela pourrait prendre trois mois.