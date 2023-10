Donald Trump perd sa tentative d’arrêter son procès pour fraude civile à New York

Le procès civil pour fraude de Donald Trump se poursuivra la semaine prochaine après que l’ancien président américain a perdu vendredi sa tentative d’arrêter la procédure alors qu’il combat une décision préalable au procès qui pourrait le priver de la Trump Tower et d’autres propriétés de renom.

Un juge de la cour d’appel a rejeté la demande de Trump de suspendre le procès de New York, mais a accepté de lui laisser le contrôle de ses avoirs pour le moment.

La décision, après une audience d’urgence vendredi après-midi, est intervenue cinq jours après le début du procès.

Trump s’est rendu au palais de justice pendant les trois premiers jours du procès dans le cadre du procès du procureur général de New York, Letitia James, observant les témoignages – et fulminant devant les caméras de télévision à l’extérieur au sujet d’une affaire qu’il considérait comme « une chasse aux sorcières et une honte ».

« Une énorme erreur »

Les avocats de Trump avaient demandé à la cour d’appel intermédiaire de l’État de suspendre le procès et d’empêcher le juge Arthur Engoron d’appliquer une décision qu’il a rendue la semaine dernière, selon laquelle Trump avait commis des années de fraude alors qu’il construisait l’empire immobilier qui l’a rendu célèbre.

Se prononçant sur la principale plainte du procès de James, le juge a conclu que Trump trompait régulièrement les banques, les assureurs et autres en exagérant la valeur des actifs dans ses états financiers annuels.

Trump a nié tout acte répréhensible.

La décision d’Engoron a également révoqué les licences commerciales de Trump et a confié la gestion de ses entreprises à un séquestre nommé par le tribunal.

« C’est une énorme erreur. C’est irréparable », a déclaré l’avocat de Trump, Christopher Kise, au juge d’appel, Associate Justice Peter H. Moulton.

Kise a soutenu que la décision ferait craindre aux accusés dans d’autres affaires que leurs entreprises et leurs propriétés soient saisies sans recours.

Les avocats de Trump ont déclaré que la décision pourrait nuire à l’ex-président et aux autres accusés, ainsi qu’à un millier d’employés.

La procureure générale adjointe de l’État, Judy Vale, a déclaré au juge d’appel que le bureau de James avait proposé de conserver les licences commerciales telles quelles jusqu’à la fin du procès. Kise a reconnu l’offre, mais a exprimé son inquiétude qu’Engoron ne l’autorise pas.

« Nous aurions pu résoudre une partie de ce problème, et nous sommes toujours heureux de le faire », a déclaré Vale, qui a qualifié les arguments de la défense en faveur d’un retard de « complètement infondés ».

James a refusé de commenter alors qu’elle quittait l’audience d’urgence, qui a eu lieu à la division d’appel de l’État, premier département, à Manhattan.

Dans un communiqué, Kise a déclaré : « Nous sommes très heureux que le Premier Département ait respecté la loi de New York et mis un terme à toute annulation de certificats commerciaux, séquestres ou dissolution. La tentative du tribunal de première instance d’examiner des questions, des entités et des actifs dépassant le cadre de cette affaire a été suspendue.»

La cour d’appel a rejeté une tentative antérieure de la défense visant à retarder le procès.