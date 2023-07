Donald Trump perd sa candidature pour un nouveau procès dans l’affaire d’abus d’E. Jean Carroll

Un juge fédéral a rejeté mercredi la demande de Donald Trump pour un nouveau procès dans l’affaire d’abus d’E. Jean Carroll.

Ceci après qu’un jury a déclaré l’ancien président américain responsable d’avoir abusé sexuellement et diffamé Carroll et lui a accordé 5 millions de dollars.

Le juge de district américain Lewis Kaplan a également rejeté les arguments de Trump pour réduire les dommages-intérêts à moins d’un million de dollars.

Un juge fédéral a rejeté mercredi la demande de Donald Trump pour un nouveau procès après qu’un jury a reconnu l’ancien président américain responsable d’abus sexuels et de diffamation envers l’écrivain E. Jean Carroll et lui a accordé 5 millions de dollars.

Dans une décision de 59 pages, le juge de district américain Lewis Kaplan à Manhattan a également rejeté les arguments de Trump pour réduire les dommages à moins d’un million de dollars.

Kaplan a déclaré que le verdict unanime du 9 mai était « presque entièrement en faveur de Mme Carroll », et ni un « résultat gravement erroné » ni une « erreur judiciaire ».

Trump a fait appel de la décision, l’ajoutant à son appel antérieur du verdict du jury. Son avocat n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

LIRE | Trump dit qu’il s’attend à être inculpé dans l’enquête sur les émeutes du Capitole

Carroll, 79 ans, a accusé Trump, 77 ans, de l’avoir violée dans le vestiaire d’un grand magasin de Manhattan au milieu des années 1990 et de l’avoir diffamée lorsqu’il a qualifié l’incident de canular dans un article d’octobre 2022 sur sa plateforme Truth Social.

Elle poursuit également une poursuite en diffamation de 10 millions de dollars contre Trump pour des commentaires qu’il a faits à la Maison Blanche en juin 2019, après l’avoir accusé pour la première fois de s’être imposé à elle dans le magasin Bergdorf Goodman.

Trump avait dit à un journaliste qu’il ne connaissait pas Carroll, que l’ancienne chroniqueuse du magazine Elle n’était pas son « type » et qu’elle avait menti pour augmenter les ventes de ses mémoires, qui avaient été extraites dans le magazine New York.

L’avocate de Carroll, Roberta Kaplan, qui n’est pas liée au juge, a déclaré que Carroll avait hâte de percevoir les 5 millions de dollars et de « continuer à tenir Trump responsable de ce qu’il lui avait fait » lors d’un procès le 15 janvier 2024 dans l’autre procès en diffamation.

Trump, qui brigue à nouveau la présidence, fait face à de nombreux autres problèmes juridiques.

Celles-ci incluent un acte d’accusation fédéral pour avoir pris des documents classifiés et entravé les efforts du gouvernement pour les récupérer, un acte d’accusation à New York pour des paiements d’argent silencieux à une star du porno avant les élections de 2016 et d’éventuelles accusations pour ses efforts pour rester à la Maison Blanche après son élection de 2020 perte.

Le juge dit que Trump a mal interprété le verdict du jury

En cherchant à réduire les dommages-intérêts, Trump a qualifié l’indemnité de 2 millions de dollars pour abus sexuels de « grossièrement excessive » car de tels abus auraient pu inclure le fait de tâtonner les seins de Carroll à travers les vêtements, « bien loin du viol ».

Mais le juge Kaplan a déclaré que le droit pénal de New York définit le viol de manière beaucoup plus étroite que ce que les gens ordinaires pensent du terme, et que Trump a eu tort d’insister pour qu’il l’excuse.

« La preuve a établi de manière convaincante, et le jury a implicitement conclu, que M. Trump a délibérément et de force pénétré le vagin de Mme Carroll avec ses doigts, causant une douleur immédiate et des dommages émotionnels et psychologiques durables », a écrit le juge.

Il ajouta:

L’argument de M. Trump ignore donc l’essentiel de la preuve au procès, interprète mal le verdict du jury et (ignore) la preuve de ce qui s’est réellement passé entre Mme Carroll et M. Trump.

Le juge a également déclaré que les preuves justifiaient l’attribution de 3 millions de dollars à Carroll pour diffamation, rejetant l’affirmation de Trump selon laquelle le prix était basé sur de « pures spéculations » sur la façon dont la réputation de Carroll avait été atteinte.

Carroll a déposé sa première plainte en novembre 2019.

LIRE | Les républicains du Michigan accusés de stratagème de «faux électeur» pour annuler la perte de Trump

Elle l’a modifié après que Trump l’ait dénigrée dans une mairie de CNN un jour après le verdict de 5 millions de dollars, qualifiant son compte de « faux » et d’elle un « travail de dingue ».

Trump poursuit également Carroll pour diffamation, après avoir dit « oh oui, il l’a fait; oh oui, il l’a fait » lorsqu’on lui a demandé sur CNN que le jury avait conclu qu’il n’avait pas commis de viol.

Carroll veut rejeter cette affirmation, affirmant que sa déclaration était « essentiellement vraie » et reflétait ses pensées lors de la lecture du verdict.