Donald Trump perd le soutien de Nicky Jam à cause des blagues de Tony Hinchcliffe sur Porto Rico

La star du reggaeton, Nicky Jam, a soutenu Donald Trump et est apparue à ses côtés lors d’un rassemblement électoral en septembre, au cours duquel Trump l’a bizarrement qualifié de femme. Il annule désormais cette approbation.

Lors d’un rassemblement Trump dimanche soir au Madison Square Garden de New York, le comédien Tony Hinchcliffe a fait plusieurs blagues racistes. Le titre qui a fait la une des journaux a été lorsqu’il a qualifié Porto Rico de tas d’ordures, ce qui a inspiré de nombreuses célébrités portoricaines, dont Bad Bunny et Jennifer Lopez, à soutenir haut et fort Kamala Harris. Le père de Nicky Jam est portoricain et sa famille a déménagé là-bas quand il avait 10 ans. L’insulte de Hinchcliffe envers l’île a fait changer d’avis Nicky à propos de Trump.

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Nicky dit qu’il a initialement soutenu Trump parce qu’il pensait qu’il serait meilleur pour l’économie, mais il ne peut pas ignorer le manque de respect dont Trump a fait preuve envers Porto Rico. Vous pouvez regarder son message, en espagnol, ci-dessous.