Donald Trump perd le procès contre Eddy Grant concernant Electric Avenue

Un juge fédéral de Manhattan a statué que M. Trump avait violé les droits d’auteur de M. Grant pour son tube de 1983 et qu’il était désormais responsable des dommages et intérêts ainsi que du paiement des frais juridiques du chanteur.

Il a fallu plus de quatre ans à M. Grant, 76 ans, pour poursuivre le candidat républicain à l’élection présidentielle de cette année devant les tribunaux américains, au sujet de sa vidéo de campagne de 2020 qui utilisait un extrait de 40 secondes de la chanson.

L’ancien président américain Donald Trump a été jugé coupable de devoir payer des dommages et intérêts au chanteur et compositeur londonien Eddy Grant pour avoir utilisé sa chanson Electric Avenue sans autorisation.

La bataille de M. Grant avec l’ancien président a commencé en août 2020, avant son élection à la Maison Blanche, lorsque l’avocat de l’auteur-compositeur, Wallace EJ Collins, a envoyé une lettre de cessation et d’abstention à l’équipe de campagne de Donald Trump.

Vendredi, le juge John G. Koeltl a rejeté les arguments des avocats de M. Trump selon lesquels la vidéo Twitter était protégée par la doctrine de l’utilisation équitable du droit d’auteur, qui autorise l’utilisation d’œuvres protégées dans certaines situations.

Brian D. Caplan, l’avocat de M. Grant, a déclaré Business Insider:« En tant que fervent défenseur des droits des artistes et de leur capacité à contrôler leur production créative, M. Grant estime que cette décision aidera d’autres personnes dans leur lutte contre l’utilisation non autorisée d’enregistrements sonores et de compositions musicales.

« Les hommes politiques ne sont pas au-dessus des lois et la Cour l’a réaffirmé. »