Donald Trump « pense qu’il peut s’en tirer », a déclaré le tribunal

Un avocat d’E Jean Carroll, l’écrivain accusant Donald Trump de l’avoir violée puis de l’avoir diffamée, a déclaré aux jurés que les propres propos de l’ancien président américain sur son traitement des femmes conféraient de la crédibilité au cas de Carroll.

Lors des plaidoiries finales d’un procès civil devant le tribunal fédéral de Manhattan, l’avocate Roberta Kaplan a rappelé aux jurés une cassette Access Hollywood de 2005 qu’ils avaient vue lors d’un procès au cours duquel Trump s’est vanté sur un micro brûlant d’attraper des femmes « par la chatte » et que » quand tu es une star, ils te laissent faire.

« Il l’a attrapée, en utilisant ses mots, ‘par la chatte' », a déclaré Kaplan. « Il pense que des stars comme lui peuvent s’en tirer. Il pense qu’il peut s’en tirer ici.

Trump a renoncé à son droit de témoigner au procès et a choisi de ne pas présenter de défense, pariant que les jurés trouveraient que Carroll n’avait pas réussi à présenter un argument convaincant. Ses avocats devaient présenter leurs plaidoiries plus tard lundi.

Trump n’a pas encore assisté au procès, qui a débuté le 25 avril, mais a déclaré aux journalistes en Irlande jeudi dernier qu’il y assisterait « probablement ». Le juge de district américain Lewis Kaplan, qui n’a aucun lien avec l’avocat de Carroll, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les jurés commencent à délibérer mardi.

Carroll, 79 ans, a intenté son procès l’année dernière contre Trump, 76 ans, affirmant qu’il l’avait violée dans une loge du grand magasin Bergdorf Goodman à Manhattan en 1995 ou 1996, puis l’avait diffamée en niant que cela s’était produit. L’ancien chroniqueur de conseils du magazine Elle demande des dommages-intérêts non spécifiés.

Trump, qui a été président de 2017 à 2021 et est actuellement le favori pour la nomination présidentielle américaine républicaine en 2024, a déclaré que Carroll avait inventé l’allégation pour stimuler les ventes de ses mémoires de 2019.

Sa plainte en diffamation concerne un article d’octobre 2022 sur la plate-forme Truth Social de Trump dans lequel il a qualifié ses allégations de « complètement escroc » et de « canular et mensonge ». Il a également déclaré que Carroll n’était « pas mon genre ».

Au cours de trois jours de témoignage et de contre-interrogatoire, Carroll a déclaré que lors de l’attaque présumée, Trump l’avait plaquée contre le mur, avait mis ses doigts dans son vagin, puis avait inséré son pénis.

Au procès, ses avocats ont montré aux jurés une cassette vidéo de Trump faisant une déposition dans laquelle on lui montre une photo de lui et Carroll ensemble lors d’un événement. Dans la vidéo, Trump a confondu Carroll avec son ex-femme, Marla Maples.

« La vérité est que E Jean Carroll, une ancienne pom-pom girl et Miss Indiana, était exactement le type de Donald Trump », a déclaré Kaplan, l’avocat de Carroll, lors des plaidoiries. « Donald Trump ici est un témoin contre lui-même. »

Deux des amis de longue date de Carroll ont témoigné qu’elle leur avait parlé de l’attaque peu de temps après qu’elle s’était produite et qu’ils la croyaient. Les jurés ont également entendu deux autres femmes qui ont déclaré que Trump les avait agressées sexuellement lors d’incidents présumés distincts il y a des décennies. Trump nie également ces affirmations.

Dans une déposition vidéo diffusée devant le jury mercredi dernier, Trump a nié avoir violé Carroll.

« C’est l’histoire la plus ridicule et la plus dégoûtante », a déclaré Trump dans la vidéo, penché sur une table de conférence alors que les avocats de Carroll lui présentaient des documents. « C’est juste inventé. »