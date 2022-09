Donald Trump partage une photo de Truth Social le proclamant deuxième après Jésus

Donald Trump a partagé un post de Truth Social le comparant à Jésus-Christ.

Le poste a déclaré que l’ancien président est “le deuxième plus grand” seulement après Jésus.

Les partisans de Trump, et même Trump lui-même, ont déjà fait des comparaisons similaires.

Vendredi, l’ancien président Donald Trump a partagé un message sur son compte Truth Social, le déclarant “second” seulement après Jésus.

Le message de l’utilisateur de Truth Social @austinnegrete a déclaré: “Jésus est le plus grand. Président @realDonaldTrump est le deuxième plus grand.”

Il accompagnait une image d’une peinture de Jésus par l’artiste Dan Wilson.

Trump “ReTruthed”, ou republié, la comparaison de Jésus avec ses 4,1 millions d’adeptes de Truth Social.

Ce n’est pas la première fois que les partisans de l’ancien président le comparent à Jésus.

En 2019, le représentant de Géorgie Barry Loudermilk a affirmé que Jésus avait été traité plus équitablement avant sa crucifixion que Trump n’avait été traité tout au long de sa première destitution.

“Lorsque Jésus a été faussement accusé de trahison, Ponce Pilate a donné à Jésus l’occasion de faire face à ses accusateurs”, a déclaré Loudermilk lors d’un débat à la Chambre, par magazine TIME. “Au cours de ce procès fictif, Ponce Pilate a accordé plus de droits à Jésus que les démocrates n’ont accordé à ce président dans ce processus.”

La même année, le Washington Post a rapporté que les évangéliques blancs et conservateurs qui approuvaient la performance de Trump en tant que président ont promu l’idée qu’il était envoyé du ciel.

Trump a lui-même fait ces grandes proclamations. En août 2019, Trump a déclaré aux journalistes en référence au commerce avec la Chine: “Je suis l’élu.” Il a aussi tweets partagés le décrivant comme le “roi d’Israël” et “la seconde venue de Dieu”.

Et en octobre 2020, par L’indépendant, il a affirmé avoir eu une conversation où quelqu’un lui a dit qu’il était la personne la plus célèbre du monde. Trump a dit à ses partisans en Caroline du Nord que Jésus-Christ était en fait plus célèbre que lui.

Insider a contacté le bureau post-présidence de Trump pour un commentaire samedi matin, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.