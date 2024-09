Donald Trump partage une fausse photo de Kamala Harris lors d’un « Freak Off » de Diddy

Donald Trump s’est rendu sur son site Truth Social cette semaine pour republier une image trafiquée de Kamala Harris qui suggérait qu’elle avait assisté à l’une des soirées « freak off » sexuelles de Sean « Diddy » Combs.

La photo, partagée par TMZmontre le vice-président et candidat démocrate à la présidence posant aux côtés de Diddy et d’une autre femme. « Madame la Vice-Présidente, avez-vous déjà été impliquée ou engagée dans l’une des activités déjantées de Puff Daddy ? », a écrit l’auteur du message original sur le cliché.

Cependant, la photo a été trafiquée et Harris posait en réalité avec son ex Montel Williams et sa fille Ashley lors de la Course pour effacer la sclérose en plaques de 2001.

En août, Trump avait déjà été vivement critiqué pour avoir republié sur son compte Truth Social une série de photos truquées montrant Taylor Swift en train de soutenir sa candidature à la présidentielle de 2024. Swift a depuis soutenu Harris.

« Je ne les ai pas générés », a déclaré Trump lors d’une interview avec le correspondant Grady Trimble diffusée sur FOX Business Network. L’édition du soir« Quelqu’un est sorti. Ils ont dit, oh, regardez ça. Tout cela a été inventé par d’autres personnes. L’IA est toujours très dangereuse de cette façon. »

Il a poursuivi : « C’est ce qui m’arrive aussi. Ils me font parler. Je parle parfaitement, absolument parfaitement de l’IA, et je fais la promotion d’autres produits et autres. C’est un peu dangereux là-bas. »