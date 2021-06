DONALD TRUMP PARLE AU GOP CONVENTION NC – Le bon scoop

Mesdames et messieurs, c’est ENFIN cette période de l’année. Il est temps pour un TRUMP DISCOURS.

Après ASSEZ d’échauffement, le roi autrefois (et futur ?) de tous les médias républicains monte sur scène pour rallier les troupes et remplir nos têtes de visions d’une Amérique non socialiste où les gens s’occupent de leurs affaires, ne meurent pas dans des enchevêtrements étrangers, et ne sont pas appelés racistes pour le crime de simplement naître.

Et bien sûr, attendez-vous à ce qu’il parle de vol électoral, de masques Covid, d’e-mails Fauci et, espérons-le, de la lutte au Texas et dans d’autres États pour RÉFORMER le processus électoral !

REGARDEZ EN DIRECT CI-DESSOUS VIA LA DIFFUSION DU CTÉ DROIT (RSNB).

Prendre plaisir! N’hésitez pas à le laisser libre dans les commentaires, mais pas TROP lâche s’il vous plaît.