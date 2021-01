Le président Donald Trump a gracié l’ancien stratège en chef Steve Bannon dans le cadre d’une vague de clémence tardive au profit de plus de 140 personnes, dont des artistes de rap, d’anciens membres du Congrès et d’autres alliés de lui et de sa famille.

Les pardons et commutations ont été annoncés mercredi après minuit dans les dernières heures du mandat de Trump à la Maison Blanche. Il fait suite à des vagues de pardons distinctes au cours du dernier mois pour les associés de Trump condamnés dans l’enquête du FBI sur la Russie ainsi que pour le père de son fils. en loi.

Steve Bannon a plaidé non coupable des accusations d’avoir dupé des milliers d’investisseurs qui pensaient que leur argent serait utilisé pour remplir la principale promesse électorale de Trump de construire un mur le long de la frontière sud. Au lieu de cela, il aurait détourné plus d’un million de dollars, payant un salaire à un responsable de campagne et des dépenses personnelles pour lui-même.

La grâce accordée à l’ancien conseiller de Trump annule une poursuite qui en était encore à ses débuts et probablement à des mois de procès à Manhattan, éliminant ainsi toute perspective de sanction.

«Steve Bannon obtient une grâce de Trump après avoir escroqué ses propres partisans en leur faisant payer un mur que Trump avait promis au Mexique de payer», a déclaré le représentant démocrate Adam Schiff sur Twitter. «Et si tout cela semble fou, c’est parce que ça l’est. Dieu merci, nous n’avons plus que 12 heures de ce repaire de voleurs.

Le coup de départ de Trump

Voix du conservatisme nationaliste et étranger, Bannon a dirigé le conservateur Breitbart News avant d’être appelé pour occuper le poste de directeur général de la campagne 2016 de Trump au cours de ses derniers mois critiques.

Il a ensuite été stratège en chef du président pendant les débuts turbulents de l’administration Trump et a été à l’avant-garde de nombre de ses politiques les plus controversées, y compris son interdiction de voyager dans plusieurs pays à majorité musulmane.

Mais Bannon, qui s’est heurté à d’autres grands conseillers, a été expulsé après moins d’un an. Il n’a pas répondu aux questions mardi.

Trump a déjà gracié un grand nombre d’associés et de partisans de longue date, y compris son ancien président de campagne Paul Manafort; Charles Kushner, le père de son gendre; son ami et conseiller de longue date Roger Stone; et son ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn.

Les actions soulignent la volonté du président, tout au long de ses quatre années à la Maison-Blanche, de fléchir ses pouvoirs constitutionnels d’une manière qui défie les conventions et d’aider explicitement ses amis et partisans.

Mercredi, d’autres sursis sont allés aux artistes de rap Lil Wayne et Kodak Black.

Wayne, de son vrai nom Dwayne Michael Carter Jr., qui avait été condamné pour possession d’une arme à feu et de munitions, a obtenu une grâce complète.

Black, dont le vrai nom est Bill Kapri, a vu sa peine commuée. Il avait été emprisonné pendant 46 mois pour avoir fait une fausse déclaration sur un document fédéral et a purgé près de la moitié de sa peine.

« La foule était nourrie de mensonges »: McConnell fait exploser Trump

Trump quitte la présidence deux fois mis en accusation, avec des millions d’autres sans travail et 400000 morts du coronavirus.

Il restera à jamais dans les mémoires pour le dernier acte majeur de sa présidence: l’incitation à une insurrection au Capitole qui a fait cinq morts, dont un officier de police du Capitole, et horrifié la nation.

Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a explicitement accusé mardi le président Donald Trump de l’émeute meurtrière au Capitole.

Ces remarques ont été sa réprimande la plus sévère et publique du président sortant et ont donné le ton alors que les républicains se penchent sur l’opportunité de condamner Trump pour l’accusation de destitution qui sera bientôt renvoyée de la Chambre: «incitation à l’insurrection».

« La foule a été nourrie de mensonges », a déclaré McConnell. « Ils ont été provoqués par le président et d’autres personnes puissantes, et ils ont essayé d’utiliser la peur et la violence pour arrêter une procédure spécifique de la première branche du gouvernement fédéral qu’ils n’aimaient pas. «

Trump a nié tout rôle dans la fomentation de l’insurrection de la semaine dernière, bien qu’il ait encouragé les partisans à marcher sur le Capitole – il les a appelés à « se battre comme un enfer » – et les a félicités pendant qu’ils menaient encore l’assaut.

McConnell a promis une inauguration «sûre et réussie» de Biden mercredi au Capitole, où les derniers préparatifs étaient en cours dans un contexte de haute sécurité.

Au moment où Biden sera assermenté, Trump aura déjà atterri dans son club privé Mar-a-Lago à West Palm Beach, en Floride, pour faire face à un avenir incertain – mais pas avant de se donner un grand envoi militaire, avec un tapis rouge. , fanfare militaire et salut de 21 canons.

Trump « priera pour une nouvelle administration »

Le président Donald Trump a publié mardi un discours d’adieu vidéo, publié sur un compte Twitter de la Maison Blanche.

Dans les remarques enregistrées, Trump dit qu’il priera pour le succès de la prochaine administration « en gardant l’Amérique sûre et prospère ».

« Nous adressons nos meilleurs voeux et nous voulons également qu’ils aient de la chance, un mot très important », a déclaré Trump.

Trump n’a pas mentionné le nom du président élu Joe Biden et n’a pas non plus reconnu sa victoire.

Le président a également souligné ce qu’il considère comme ses principales réalisations au cours de ses quatre années au pouvoir.

«Nous avons fait ce pour quoi nous sommes venus ici – et bien plus encore», dit-il.

Trump a remercié sa famille dans la vidéo, affirmant qu’ils avaient rempli son monde «de lumière et de joie».

Il a également remercié le vice-président Mike Pence, le chef de cabinet Mark Meadows et «toutes les personnes incroyables de notre administration qui ont déployé leur cœur et leur âme pour se battre pour l’Amérique».

Le ton du message de Trump contrastait nettement avec la fureur de sa réaction face au résultat des élections de novembre, se plaignant à plusieurs reprises et à tort que le vote avait été «volé».

Plus de 60 contestations judiciaires au nom de Trump ont été rejetées hors du tribunal, les bulletins de vote ont été recomptés et les résultats certifiés aux niveaux national et étatique, et l’agence fédérale chargée de superviser les élections a décrit le vote comme le plus sûr de l’histoire des États-Unis.