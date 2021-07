Donald Trump organise un rassemblement en Floride au milieu des actes d’accusation et de l’effondrement de Surfside

Le bureau du gouverneur a démenti les informations selon lesquelles il aurait demandé aux organisateurs de Trump de reporter le rassemblement de Sarasota.

WASHINGTON – Le rassemblement de style campagne de Donald Trump en Floride samedi arrive à un moment difficile pour l’ancien président : alors que l’organisation portant son nom à New York a été inculpée cette semaine, il est également confronté à une rivalité potentielle avec le gouverneur et protégé de Floride Ron DeSantis.

Trump revisite la Floride, un État qu’il a remporté deux fois, certains républicains parlant déjà de la course présidentielle de 2024 – et exprimant leur soutien à DeSantis pour la nomination du GOP contre l’ex-président. DeSantis a obtenu de bons résultats dans les premiers sondages menés lors de réunions de haut niveau, la Conférence d’action politique conservatrice et le Sommet conservateur de l’Ouest.

Le plus haut républicain de Floride, cependant, ne sera pas au rassemblement de Trump à Sarasota samedi.

DeSantis surveille la reprise après l’effondrement d’un immeuble en copropriété de 12 étages à Surfside, près de Miami, qui a tué au moins 18 personnes et laissé plus de 100 disparus.

Il s’est entretenu avec Trump, qui a convenu que c’était la bonne décision de ne pas assister au rassemblement, a déclaré la porte-parole de DeSantis, Christina Pushaw: « Le devoir du gouverneur est d’être à Surfside pour s’assurer que les familles et la communauté ont ce dont elles ont besoin au lendemain de cette tragédie. «

Le bureau du gouverneur a également contesté les informations selon lesquelles il aurait demandé aux organisateurs de Trump de reporter le rassemblement de Sarasota à la suite de l’effondrement d’un bâtiment près de Miami.

Tout au long de l’année, DeSantis et ses collaborateurs ont découragé les discussions sur la course présidentielle de 2024, affirmant qu’il se concentrait sur son travail actuel avant sa candidature à la réélection l’année prochaine.

« Le gouverneur entretient d’excellentes relations avec le président », a déclaré Helen Aguirre Ferre, directrice exécutive du Parti républicain de Floride et ancienne directrice des communications de DeSantis. « Il a toujours eu une excellente relation avec le président. Cela ne va pas changer. »

La course à la présidentielle de 2024 approche à grands pas

Trump, qui a fait allusion à sa propre réélection présidentielle en 2024, a exprimé une certaine contrariété face à l’ascension politique de DeSantis.

Dans des interviews, Trump a cherché à affirmer la domination de son parti en disant qu’il considérerait le gouverneur de Floride comme un colistier potentiel. Il s’est également félicité du succès de DeSantis, affirmant que son approbation avait permis au député de l’époque de remporter la primaire républicaine de Floride pour le poste de gouverneur en 2018.

« J’étais au début de Ron », a déclaré Trump à Fox Business Network le mois dernier.

Les représentants de Trump ont refusé de discuter de tout différend avec DeSantis à l’approche du rassemblement de Sarasota, n’publiant qu’une déclaration disant qu’ils n’avaient jamais prévu de reporter l’événement.

La porte-parole de Trump, Liz Harrington, a noté que Sarasota est à trois heures et demie de route de la région de Miami et que le rassemblement n’affectera pas les efforts de récupération à Surfside. Les organisateurs prévoient de collecter des secours lors du rassemblement Trump, a-t-elle déclaré.

« Comme tous les Américains, le président Trump adresse ses plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu des êtres chers ou ont été déplacés par la terrible tragédie de Surfside », a déclaré Harrington.

Avec DeSantis face à une candidature à la réélection l’année prochaine, les démocrates cherchent à exploiter les divisions entre le gouverneur et l’ancien président. Un comité d’action politique appelé Remove Ron a publié cette semaine une annonce incitant Trump au soutien du GOP à son supposé protégé.

Cherchant potentiellement à retourner Trump – et certains de ses partisans – contre DeSantis, la voix off de l’annonce s’adressait directement à Trump en disant qu’il avait pris un « nouveau membre du Congrès » et l’avait nommé gouverneur du troisième État le plus peuplé du pays.

« Maintenant, Ron te bat dans la course à la présidence », disait la publicité.

L’inculpation de Trump Organization et du directeur financier menace le rassemblement

Absent depuis un peu plus de cinq mois, Trump a déjà commencé à reprendre des rassemblements politiques, à commencer par un événement du 26 juin dans le nord de l’Ohio.

Sarasota sera le premier rassemblement de Trump depuis que les procureurs ont dévoilé les actes d’accusation de la Trump Organization et d’Allen Weisselberg, directeur financier de longue date de la société. Weisselberg, accusé d’avoir perçu plus de 1,7 million de dollars d’indemnités officieuses dans le cadre d’un stratagème sanctionné par l’entreprise pour éviter les impôts, a plaidé non coupable.

Trump, qui fait toujours l’objet d’une enquête mais envisage néanmoins une autre campagne présidentielle en 2024, devrait dénoncer les actes d’accusation comme politiquement motivés dans son discours aux partisans de Floride.

Trump a qualifié cela de « chasse aux sorcières politique par les démocrates de gauche radicale ».

Samedi est aussi une sorte de retour aux sources pour l’ancien président. Son domaine de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, est fermé pour l’été. Trump vit donc actuellement dans son club de golf à Bedminster, dans le New Jersey.