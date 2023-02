Donald Trump obtient l’accès à Facebook et Instagram après 2 ans de suspension

Meta Platforms Inc a rétabli l’accès de l’ancien président américain Donald Trump à Facebook et Instagram, a confirmé jeudi le porte-parole de Meta, Andy Stone, après une suspension de deux ans après l’émeute meurtrière de Capitol Hill le 6 janvier 2021.

Meta a déclaré en janvier qu’il lèverait la suspension de Trump “dans les semaines à venir” et instituerait des sanctions plus sévères d’une suspension d’un mois à deux ans si l’ancien président violait à nouveau ses politiques de contenu.

Trump retrouve désormais l’accès aux plateformes clés pour la sensibilisation des électeurs et la collecte de fonds politiques avant une autre course à la Maison Blanche en 2024. Il comptait 23 millions d’abonnés sur Instagram et 34 millions sur Facebook en janvier.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)