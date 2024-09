Donald Trump obtient la « vérité intérieure » qu’il espérait obtenir devant le tribunal

Donald Trump a réussi son coup.

Les électeurs se rendront aux urnes en novembre sans qu’aucune des quatre affaires criminelles contre l’ancien président et candidat républicain à la présidence ne soit résolue. Un juge a décidé vendredi à New York de reporter la condamnation de Trump Le dernier domino à tomber a été la condamnation pénale de Trump dans l’affaire du pot-de-vin jusqu’au 26 novembre. Mais depuis des mois, Trump enchaîne les victoires judiciaires improbables. parfois aidé par ses propres nommés à ce poste — et en déjouant les procureurs fédéraux et d’État qui réclamaient des procès rapides.

C’est un résultat que ses partisans ont souvent décrit comme un tirage au sort vers une « quinte intérieure » : un pari calculé pour retarder Trump a décidé de tout faire pour éviter de rendre des comptes devant les tribunaux lors de sa tentative de reconquérir la Maison Blanche. Mais il devra attendre novembre pour voir si le pari est payant. Si Trump gagne, les deux affaires les plus graves auxquelles il est confronté – l’affaire de subversion électorale fédérale et l’affaire des documents classifiés portée par le procureur spécial Jack Smith – risquent de disparaître complètement. Et les affaires des États de New York et de Géorgie seraient probablement classées pendant des années.

Mais si Trump perd les élections de novembre, les retards judiciaires qu’il a accumulés pourraient se révéler être des victoires creuses. Toutes les affaires pourraient alors revenir en force, et Trump ne disposerait plus de son plus grand bouclier : son éventuel retour à la tête de l’exécutif américain.

En fait, la capacité de Trump à reporter ses affaires criminelles a fait en sorte que l’élection elle-même déterminera s’il passera le reste de sa vie au sommet du pouvoir américain ou sous l’écrasement du système judiciaire pénal.

Bien sûr, certaines des pires craintes de Trump concernant ses affaires criminelles se sont déjà réalisées, notamment à Manhattan, où il a été accusé d’avoir falsifié des documents pour dissimuler des paiements de pots-de-vin à une star du porno. Là, Trump a enduré le spectacle humiliant d’un procès de cinq semaines qui l’a largement écarté de la campagne électorale, a présenté des témoignages explicites sur sa prétendue relation sexuelle avec Stormy Daniels et s’est terminé par un président du jury qui s’est levé et l’a déclaré coupable de 34 chefs d’accusation. Mais même ce verdict est désormais confronté à une incertitude juridique alors que le juge de première instance dans cette affaire, le juge Juan Merchan, se demande s’il doit annuler la condamnation à la suite de la récente décision de la Cour suprême sur l’immunité présidentielle. Les doutes juridiques soulevés par la décision de la haute cour étaient la principale raison invoquée par Merchan dans le procès. sa décision de reporter la condamnation de Trump dans le cas de New York jusqu’à la semaine de Thanksgiving.

Jusqu’à l’année dernière, toute affaire criminelle contre un ancien président était sans précédent et incontestablement importante, comme beaucoup l’ont noté lorsque le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a inculpé Trump en avril de 34 chefs d’accusation liés à un versement de 130 000 dollars à Daniels pour lui cacher son silence avant l’élection présidentielle de 2016.

Au moment où les premières accusations ont été portées, Trump était au plus bas de son influence. Encore sous le coup de sa défaite de 2020, il était considéré comme en partie responsable de la performance décevante des républicains aux élections de mi-mandat de 2022 et voyait d’autres dirigeants républicains chercher à le supplanter comme force dominante au sein du parti. Mais alors que Trump se regroupait et reprenait le contrôle, il a utilisé sa menace criminelle croissante comme un cri de ralliement, redoublant d’efforts pour à la fois éviter les accusations auxquelles il faisait face et les transformer en un avantage politique.

Trois autres affaires criminelles Les tensions contre Trump se sont multipliées au cours des mois suivants. En juin, Smith a obtenu une mise en examen de Trump en Floride, l’accusant d’avoir accumulé des documents classifiés dans sa propriété de Mar-a-Lago et d’avoir entravé une enquête fédérale sur le sujet. En août, Smith a obtenu une autre mise en examen de Trump, l’accusant à Washington d’avoir tenté de subvertir l’élection présidentielle de 2020. Et plus tard dans le mois, un grand jury en Géorgie a inculpé Trump et 18 de ses alliés pour des accusations similaires d’ingérence illégale dans l’élection de 2020.

Cette affaire de Géorgie a produit une photo d’identité mémorable cela semblait symboliser la grave situation juridique dans laquelle se trouvait Trump, alors même que l’ancien président provocateur cherchait à tirer parti de sa situation difficile pour augmenter sa collecte de fonds et attiser la colère de sa base.

Il y a un an, Trump était accusé de 91 chefs d’accusation, un chiffre stupéfiant qui semblait être un boulet dans sa campagne présidentielle. Même si Trump avait une chance d’échapper à une affaire particulière ou de la faire échouer, il semblait extrêmement improbable qu’il parvienne à échapper aux quatre.

Un an plus tard, le déluge auquel Trump a dû faire face semble bien moins imposant. La stratégie par défaut de Trump, qui consiste à gagner du temps, a largement réussi à repousser les délais. Et trois des quatre poursuites ont rencontré de sérieux revers qui ont atténué la menace juridique qu’elles représentent pour Trump, ou du moins ont repoussé les conséquences potentielles à plus tard.

Les poursuites contre Trump dans l’imbroglio des dossiers classifiés, considérées par de nombreux commentateurs et professionnels de la sécurité nationale comme l’affaire la plus grave et la plus solide contre l’ancien président, ont été jeté le mois dernier par un juge fédéral nommé par Trump qui a accepté l’argument de Trump selon lequel la nomination de Smith était juridiquement invalide. Smith est faire appel de cette décision dans le but de relancer les poursuites, mais il est peu probable que l’appel soit entendu avant les élections.

L’autre dossier de Smith contre Trump a été bloqué pendant des mois par l’appel de Trump contre une décision sur une demande d’immunité présidentielle qu’il avait soulevée. La Cour suprême a accepté d’entendre ce litige et n’a pas rendu de décision avant juillet, empêchant de fait un procès sur cette affaire avant l’année prochaine. La décision de la Cour suprême a également forcé Smith à réduire l’acte d’accusation et a laissé le juge de première instance avec un bourbier de questions juridiques compliquées qui ne manqueront pas de donner lieu à un autre appel.

L’affaire électorale en Géorgie a été reléguée au second plan par la révélation que la procureure du comté de Fulton, Fani Willis, avait une relation amoureuse avec l’un des principaux procureurs qu’elle avait assigné à l’affaire contre Trump. Les querelles sur cette question ont ralenti la procédure, qui semblait déjà peu susceptible d’aboutir à un procès cette année. Une cour d’appel de Géorgie a également accepté d’examiner l’affaire, retardant ainsi toute action dans cette affaire jusqu’en décembre.