Donald Trump n’est pas un conservateur

L’ancienne représentante républicaine Liz Cheney a déclaré que le candidat républicain à la présidence Donald Trump n’était « pas un conservateur » et qu’il n’y avait « aucune chance » que Ronald Reagan soutienne Trump lors de sa première interview depuis qu’elle a annoncé qu’elle le ferait. Votez pour la démocrate Kamala Harris en novembre.

« Ce que nous entendons de la part de Donald Trump, encore une fois, quotidiennement, c’est que l’Amérique est une nation en échec, que l’Amérique est la risée », a déclaré Cheney dimanche dans une interview avec Jonathan Karl sur « This Week » d’ABC.

« Les propos injurieux à l’encontre des États-Unis font partie intégrante du message que véhicule Donald Trump. En fin de compte, je pense qu’il est important que les gens reconnaissent qu’il n’est pas conservateur. »

Son père, l’ancien vice-président Dick Cheney, votera également pour HarrisCe sera la première fois qu’elle votera pour un démocrate, a déclaré Liz Cheney, et elle a exhorté ses collègues républicains anti-Trump à faire de même dans deux mois.

« Donald Trump ne défend pas les idées de Ronald Reagan, et c’est un autre domaine dans lequel j’invite mes collègues républicains, au Congrès mais aussi dans tout le pays, à examiner de près la politique de Donald Trump, à examiner le danger qu’il représente, à examiner ce qu’il était prêt à faire pour rester au pouvoir », a déclaré Cheney. « C’est un rejet ferme non seulement des politiques républicaines traditionnelles, mais aussi de l’ordre constitutionnel dont dépend ce pays. »

Cheney a critiqué les politiques de Trump, notamment la politique tarifaire mondiale, qui n’est pas conservatrice et constitue plutôt une politique économique qui pourrait conduire les États-Unis vers une dépression.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était toujours républicaine, Cheney a répondu : « Je suis conservatrice. »

« Je ne suis certainement pas un républicain de Trump. Je suis un conservateur », a déclaré Cheney. « Je pense que ce qui est arrivé au Parti républicain aujourd’hui est indéfendable, et j’espère pouvoir le reconstruire, comme je l’ai dit, après ce cycle. »

L’ancienne représentante du Wyoming a également déclaré qu’elle avait parlé à Harris depuis son soutien, mais n’a pas fourni d’autres détails de leur conversation. Elle a réitéré qu’elle avait toujours des désaccords politiques majeurs avec Harris et l’administration Biden actuelle – mais qu’elle n’avait « jamais considéré cela comme une élection politique ». Cheney, qui a été vice-présidente du comité restreint du 6 janvier, a déclaré que d’autres conservateurs anti-Trump – comme des personnes comme le sénateur de l’Utah Mitt Romney et l’ancien vice-président Mike Pence – devraient faire un pas supplémentaire en votant pour Harris plutôt que pour Trump.

« Étant donné le caractère serré de cette élection, et surtout si vous votez dans un État clé, je dirais qu’il faut aller plus loin », a déclaré Cheney. « Si vous reconnaissez vraiment la menace que représente Donald Trump, il ne suffit pas de dire simplement que vous ne voterez pas pour lui. »

Elle a ajouté que « c’est un vote secret » et que même si elle souhaite que les gens rendent leur décision plus publique, elle s’attend à ce que davantage de républicains luttent avec leur conscience et « prennent la bonne décision » dans l’isoloir.

Quant à l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, qui s’est présentée contre Trump aux primaires mais soutient désormais l’ancien président, Cheney a déclaré qu’elle « ne pouvait pas comprendre sa position sur ce point d’une manière qui soit fondée sur des principes ». Cheney a également critiqué le colistier de Trump, le sénateur de l’Ohio JD Vance, pour avoir déclaré qu’il ne certifierait pas les résultats des élections de 2020.

« Il est difficile d’imaginer un danger plus grave qu’un président et un vice-président qui se placent au-dessus de la Constitution », a déclaré Cheney. Elle a ajouté que les gens doivent examiner la manière dont Trump et ses avocats tentent de dissimuler les preuves de son rôle dans les attentats du 6 janvier « à chaque instant ».

« C’est à nous, les électeurs, de lui demander des comptes en novembre », a déclaré Cheney. « Et non de réélire quelqu’un qui a fait ce qu’il a fait. »