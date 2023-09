Donald Trump ne soutient pas une interdiction nationale de l’avortement. Cela ne lui fait pas de mal à la primaire du GOP

DES MOINES, Iowa (AP) — Donald Trump domine les premières étapes de la primaire présidentielle républicaine même s’il a refusé d’approuver une interdiction fédérale de l’avortement, permettant à certains de ses principaux rivaux de prendre sa droite sur une question qui anime de nombreux conservateurs. militants.

Dans le but de revenir à la Maison Blanche, l’ancien président souligne souvent à quel point sa présidence a fait avancer la cause des opposants à l’avortement. Il a nommé trois juges conservateurs de la Cour suprême qui ont contribué à l’annulation de Roe v. Wade, abolissant ainsi le droit à la procédure garanti par le gouvernement fédéral et répondant aux aspirations des militants anti-avortement depuis des décennies.

Mais Trump a jusqu’à présent refusé de s’aligner sur certains de ses rivaux, notamment son ancien vice-président, Mike Pence, qui fait pression pour des interdictions nationales qui entreraient en vigueur relativement tôt dans la grossesse. Il a mis en garde les républicains contre le fait de s’enfermer dans des positions impopulaires auprès de la majorité du public et a fait valoir que la décision de la Cour suprême donne aux opposants à l’avortement le droit de « négocier » des restrictions là où ils vivent plutôt que de s’appuyer sur les restrictions fédérales.

Cette tension souligne la nouvelle réalité dans laquelle se trouve le GOP plus d’un an après le début de l’ère post-Roe. Alors que les principaux républicains ont longtemps pu se déclarer simplement opposés à l’avortement, ils doivent désormais faire face à des questions plus complexes – notamment quand l’accès devrait-il être interdit et si des normes uniformes pourraient s’appliquer à travers les États-Unis, même dans les États où le droit à l’avortement est profondément soutenu.

« Il y a une grande diversité d’opinions. Faut-il une interdiction nationale ? A combien de semaines ? Faut-il laisser cela entièrement aux États ? a déclaré Steve Scheffler, président de la Iowa Faith and Freedom Coalition et membre du Comité national républicain. « Certaines personnes se trompent lorsqu’elles pensent que cette circonscription est en phase. »

Cette dynamique se manifestera à nouveau dans les prochains jours, lors d’événements dominés par les conservateurs sociaux. Trump s’est joint à un groupe nombreux de candidats s’exprimant vendredi à Washington lors d’un événement pour le Family Research Council et a été la tête d’affiche du dîner du Sommet du leadership de Concerned Women for America. Mais il ne participera pas au banquet de Scheffler de l’Iowa Faith and Freedom Coalition samedi à Des Moines, où Pence sera parmi les candidats qui s’adresseront aux chrétiens évangéliques, depuis longtemps un bloc influent au sein du premier caucus du pays.

Un sondage suggère qu’environ deux tiers des Américains pensent que l’avortement devrait généralement être légal, et Trump a déclaré ces dernières années qu’il soutenait les exceptions à l’interdiction de l’avortement lorsqu’une grossesse était causée par un viol ou un inceste ou menaçait la vie de la mère.

Mais Trump, qui a répété vendredi que la décision de la Cour suprême « ramène la question aux États… là où elle devrait être », a critiqué à plusieurs reprises ses collègues républicains pour la façon dont ils abordent la question. Il soutient que le parti pourrait profiter politiquement si les candidats apprenaient à en parler différemment en mettant en avant les positions démocrates qui sont en dehors du courant politique dominant.

« Pour être honnête, les républicains ne savent pas comment aborder le sujet », a-t-il déclaré lors de l’événement Concerned Women for America. « Nous devons conserver nos fonctions, nous devons gagner. Nous pouvons gagner les élections sur cette question, mais c’est très délicat et il est extrêmement important de bien l’expliquer.»

« C’est tellement mauvais quand j’écoute les gens en parler », a-t-il poursuivi. « Ils ne savent pas quoi dire. … Ils le ressentent, ils le veulent, ils l’aiment… mais ils ne savent pas comment en parler.

En effet, à la suite de la décision de la Haute Cour sur l’avortement, les démocrates ont réalisé de solides performances à mi-mandat l’année dernière, limitant leurs pertes à la Chambre et conservant la majorité au Sénat. Les électeurs des États à tendance républicaine, du Kansas à l’Ohio, ont également rejeté les efforts soutenus par le Parti républicain pour freiner l’avortement.

Autrefois homme d’affaires new-yorkais autoproclamé « très pro-choix », Trump a dû faire plus que la plupart des principaux candidats républicains pour convaincre des chrétiens évangéliques initialement sceptiques lors de sa campagne présidentielle de 2016. Un comité politique soutenant l’un de ses rivaux a diffusé une publicité contenant des images d’une interview de 1999 dans laquelle il déclarait : « Je suis pro-choix à tous égards ».

Tentant de renforcer ses références anti-avortement, Trump a publié une liste de candidats potentiels à la Cour suprême sur lesquels on pouvait compter pour renverser Roe v. Wade bien avant de remporter la Maison Blanche.

Trump se qualifie désormais de « président le plus pro-vie » de l’histoire des États-Unis, soulignant ses choix à la Cour suprême et d’autres actions recherchées depuis longtemps par le mouvement anti-avortement.

Ironiquement, les démocrates promeuvent la même image de marque. Le président Joe Biden place le droit à l’avortement au cœur de sa campagne de réélection et de ses attaques contre le mouvement « Make America Great Again » de l’ancien président.

« Menés par Donald Trump, qui a fait plus que quiconque dans l’histoire pour ouvrir la voie à l’interdiction de l’avortement, les républicains de MAGA sont sur le point d’être à nouveau rejetés par le peuple américain qui veut que les femmes aient la liberté de prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé », a déclaré Ammar Moussa, porte-parole de la campagne de réélection de Biden, dans un communiqué.

Entre-temps, avant les élections de mi-mandat de l’année dernière, Trump a averti les candidats, y compris son choix soutenu pour le poste de gouverneur du Michigan, Tudor Dixon, de « parler différemment de l’avortement ». Il a exhorté Dixon à autoriser explicitement des exceptions dans les cas de viol, d’inceste et lorsque la vie de la mère est en danger, mais elle a néanmoins perdu haut la main face à la gouverneure démocrate du Michigan, Gretchen Whitmer.

Mike DeMastus est un chrétien évangélique de Des Moines qui a participé cet été à une réunion privée entre Trump et un groupe de pasteurs et a interrogé Trump sur l’avortement.

« Sa réponse a été : ‘Je vous ai donné maintenant un levier pour conclure un meilleur accord' », se souvient DeMastus, qui soutient une certaine forme d’interdiction fédérale mais n’exclut pas de soutenir Trump même s’il ne le fait pas.

De nombreux acteurs de la primaire républicaine ont adopté une ligne plus dure.

Pence, que Trump a choisi comme numéro 2 en partie en raison de sa crédibilité auprès des conservateurs sociaux, a déclaré que chaque républicain candidat à la présidence devrait approuver, au minimum, une interdiction fédérale de l’avortement 15 semaines après le début de la grossesse.

Le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, qui fait également pression pour attirer les électeurs évangéliques de l’Iowa, est d’accord avec Pence. Il a récemment critiqué Nikki Haley, une compatriote de Caroline du Sud, qui affirme que les républicains devraient rechercher un consensus bipartisan sur l’avortement, car des interdictions fédérales plus strictes n’autoriseraient pas le Congrès.

Mais l’entrepreneur Vivek Ramaswamy s’oppose aux interdictions nationales en faveur des restrictions étatiques, et d’autres grands candidats ne s’engagent pas. Cela inclut le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui répond souvent aux questions sur une interdiction fédérale en affirmant que son État a récemment adopté une interdiction de l’avortement après six semaines de grossesse.

Trump maintient que même certains militants anti-avortement estiment que l’interdiction de six semaines – avant même que de nombreuses femmes sachent qu’elles sont enceintes – est trop sévère.

Le principal groupe anti-avortement du pays, Susan B. Anthony Pro-Life America, souhaite que les candidats républicains à la présidentielle plaident en faveur d’une interdiction fédérale de 15 semaines. Sa présidente, Marjorie Dannenfelser, a déclaré que toute autre solution serait « inacceptable pour le mouvement pro-vie ».

Le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung, a noté que le groupe de Dannenfelser avait salué la présidence de Trump comme « la plus importante de l’histoire américaine pour la cause pro-vie ». D’autres militants ne sont cependant pas aussi fermes.

Kim Lehman, ancien président de l’Iowa Right to Life et également membre du RNC, affirme que la question devrait être laissée aux États.

« Nous avons besoin de quelqu’un qui va défendre la vie et pas seulement être un porte-parole », a déclaré Lehman, qui n’a pas soutenu de candidat républicain aux primaires. « Mais je pense que nos collaborateurs sont mieux servis lorsque cette décision est prise à partir de la base. »

Les démocrates se sont unis pour appeler à protéger le droit à l’avortement, y voyant une question de force en 2024. Mini Timmaraju, président de NARAL Pro-Choice America, a déclaré que les républicains essayaient de paraître plus doux sur l’avortement pour tenter d’éviter de nouvelles pertes.

« Ils savent que s’ils sont clairs sur leurs motivations et leurs positions, ils perdront. Et donc ils essaient de semer la confusion dans le public », a déclaré Timmaraju. « Le défi est qu’ils se présentent depuis si longtemps en tant que parti intégré et étroitement lié au mouvement radical et extrémiste anti-avortement qu’il est presque impossible de s’en démêler maintenant. »

Marlys Popma, stratège de longue date du GOP pour les candidats à l’échelle de l’État et à la présidentielle dans l’Iowa, fait partie de ceux qui suggèrent que son parti adopte la nuance. Elle s’est décrite comme « une progressiste », mais a reconnu : « Certaines personnes dans le mouvement n’aiment pas l’incrémentalisme » et pensent que « nous devons tout avoir ».

« Et si vous voulez quelque chose de différent », a-t-elle ajouté, « alors vous avez tort et vous êtes un mauvais pro-vie. »

Les rédactrices d’Associated Press, Jill Colvin à New York et Sara Burnett à Chicago, ont contribué à ce rapport.

Will Weissert et Thomas Beaumont, Associated Press