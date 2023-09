Donald Trump ne pourra peut-être plus faire d’affaires à New York

Le procès pour fraude de Donald Trump devrait avoir lieu à New York le 2 octobre, mais un juge de la Cour suprême de l’État a statué sur l’ancien président. un coup dur avant même le début du procès.

La procureure générale de New York, Letitia James, a porté plainte au civil contre Trump, affirmant qu’il menti de façon flagrante sur sa richesse – et la valeur de nombreuses propriétés de la Trump Organization – afin de garantir conditions de prêt avantageuses pour le développement immobilier.

Alors que James a demandé 250 millions de dollars de sanctions civiles, elle a également demandé des restrictions strictes sur la capacité de Trump à faire des affaires dans l’État de New York. Sur ce dernier point, un juge new-yorkais vient peut-être d’exaucer son souhait.

Arthur F. Engoron, juge à la Cour suprême de l’État de New York, surpris analystes juridiques le 27 septembre, lorsqu’il a accédé à la demande de jugement sommaire partiel de James, choisissant de se prononcer lui-même sur certains faits de l’affaire avant qu’elle ne soit jugée. Engoron écrit dans sa décision que Trump a soumis des documents financiers qui « contiennent clairement des évaluations frauduleuses que les accusés ont utilisées dans leurs affaires ».

Engoron a également annulé la licence commerciale de la Trump Organization et celle de toute autre entreprise new-yorkaise contrôlée financièrement par Trump, ses fils Donald Trump Jr. et Eric Trump, ainsi que les associés de Trump Allen Weisselberg et Jeffrey McConney.

En d’autres termes, l’époque où Trump gagnait de l’argent dans son État d’origine, New York, pourrait être révolue.

Les arguments de Trump viennent d’un « monde fantastique »

Eric Talley, professeur de droit à l’Université de Columbia, a déclaré que la décision préalable au procès du juge était un peu surprenante. « L’évaluation est en elle-même autant un art qu’une science et il y a largement place aux divergences d’opinion », a-t-il déclaré à Quartz. De plus, on s’attend généralement à ce que les prêteurs fassent preuve de diligence raisonnable plutôt que de se fier uniquement à la parole de l’emprunteur.

Mais la décision du juge était cinglante, Engoron faisant remarquer à un moment donné que les arguments présentés par les avocats de Trump appartenaient à « un monde imaginaire, pas au monde réel ».

Des décisions comme celle-ci – par lesquelles un juge annule les certificats commerciaux non seulement des sociétés désignées comme parties à l’affaire, mais également de celles contrôlées par des défendeurs individuels nommément – ​​sont « extrêmement rares », a déclaré Talley. « Lorsque cela se produit – et c’est extrêmement rare – les entreprises sont mises sous séquestre et dissoutes, pour finalement être liquidées. »

Il existe encore des moyens pour Trump de se sortir de ce pétrin. Les avocats de Trump ont indiqué qu’ils feraient appel de la décision et, en même temps, ils tentent de retarder le départ du procès.