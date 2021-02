L’ancien président Donald Trump a présenté jeudi sa démission du SAG-AFTRA, le syndicat représentant environ 160000 professionnels, des acteurs et musiciens aux professionnels des médias.

La démission de Trump intervient quelques semaines à peine après que le Conseil national du syndicat ait voté pour faire réévaluer ses membres par un comité de discipline, en relation avec ce qu’un communiqué de presse à l’époque appelait le «rôle de Trump dans l’incitation à l’attaque du Capitole américain le 6 janvier».

« Donald Trump a attaqué les valeurs que ce syndicat tient les plus sacrées – la démocratie, la vérité, le respect de nos compatriotes américains de toutes races et confessions, et le caractère sacré de la presse libre », a déclaré la présidente du syndicat Gabrielle Carteris. « Il y a une ligne droite allant de son mépris aveugle pour la vérité aux attaques contre les journalistes perpétrées par ses partisans. »

Dans sa lettre de démission, adressée directement à Carteris et mise à disposition par SAG-AFTRA sur son site officiel, Trump a écrit: « Je ne souhaite plus être associé à votre syndicat », citant ce qu’il a qualifié de « faillites politiques ».