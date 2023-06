Donald Trump mis en examen pour mauvaise manipulation de documents classifiés

Avec tout le respect que je dois à Jésus-Christ, aujourd’hui, c’est comme Noël pour beaucoup de gens.

Donald J. Trump, ex-POTUS extrêmement impopulaire et qui divise démocratiquement, a été officiellement inculpé par le gouvernement fédéral pour sa « mauvaise gestion » (voir, le vol) de documents classifiés après avoir été évincé de la Maison Blanche lors des élections de 2020 par Joe Biden et Kamala Harris. Selon NY Times, les accusations portées contre l’antagoniste orange incluent la rétention délibérée de secrets de la défense nationale en violation de la loi sur l’espionnage, la réalisation de fausses déclarations et un complot en vue d’entraver la justice. Le ministère de la Justice n’a pas commenté les accusations criminelles et n’a pas encore rendu public le document d’accusation.

Trump, cependant, a fait de nombreux commentaires…

Cette évolution crée une histoire américaine fascinante et précaire, car l’administration de Joe Biden poursuit actuellement le principal candidat républicain qui tentera de le renverser lors des élections de 2024. Regarder tout cela se dérouler en temps réel ne fait que préparer le terrain pour une saison électorale encore plus controversée alors que nous entrons dans la seconde moitié de l’année. Ces nouvelles accusations font suite aux 30 crimes que l’État de New York a accusés de Trump pour ses paiements d’argent louches à Stormy Daniels qui menaçaient de faire dérailler sa campagne électorale en 2016.

Les gens de droite crieront au ciel à propos de la corruption, des préjugés et du traitement injuste de leur zaddy toupet, mais personne de bon sens n’est surpris que Donald Trump soit un criminel, un escroc ou un charlatan « présumé ». C’est juste qui il est. C’est qui il a toujours été.